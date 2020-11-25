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Правоохранители выписали 2 111 штрафов за неношение масок, - Степанов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

С субботы, 21 ноября, правоохранители выписали уже 2 111 штрафов за неношение маски в общественных местах и транспорте.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-трансляции, передает Цензор.НЕТ.

"Уже четыре дня, начиная с субботы, действует закон о штрафах за неношение масок в общественных местах. За это время составлено 2 111 постановлений о наложении штрафов непосредственно на месте. Эти действия направлены на сохранение вашего здоровья", - сказал глава Минздрава.

Напомним, президент Зеленский подписал закон о штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок.

Ранее Степанов заявил, что штраф за отсутствие маски в размере от 170 до 255 грн будут выписывать на месте.

Также читайте: Больницы для больных коронавирусом начали получать деньги на кислород только в октябре, - Степанов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Фотка не очень то похожа на общественное место.
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25.11.2020 10:14
+4
А Степанов разве министр МВД что докладывает сколько кого оштрафовали?
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25.11.2020 10:18
+3
а гроши точно пойдут на развитие мусоров .....
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25.11.2020 10:25
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Малувато..
Не всі ще вкурили.
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25.11.2020 10:13 Ответить
Якщо б карантину не було, то його треба було б вигадати! Правоохранители выписали 2 111 штрафов за неношение масок, - Степанов - Цензор.НЕТ 9557
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25.11.2020 10:13 Ответить
Фотка не очень то похожа на общественное место.
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25.11.2020 10:14 Ответить
ну, хоть дефицит буджета чуть меньше станет, а гроши точно пойдут на развитие дорог
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25.11.2020 10:14 Ответить
а гроши точно пойдут на развитие мусоров .....
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25.11.2020 10:25 Ответить
а про гроші тут і не йшлося, навіть про те що всі 2111 тіл погодилися і підписалися...
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25.11.2020 13:13 Ответить
А Степанов разве министр МВД что докладывает сколько кого оштрафовали?
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25.11.2020 10:18 Ответить
Так ему в МОЗ уже делать нечего, пошел "подрабатывать" спикером МВД.
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25.11.2020 12:04 Ответить
Хм. На всю Украину 2,1к безмасочников. И конечно же именно они заражают по 13к. в день, а то и более.
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25.11.2020 10:23 Ответить
Интересная работа у министра здравоохранения. Подсчитывать число наложенных полицией штрафов. А завтра можно будет доложить, что по сравнению с сегодня количество штрафов возросло на столько-то процентов, а значит возглавляемое им украинское здравоохранение успешно противостоит ковиду.
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25.11.2020 10:30 Ответить
І як це допомогло Україні? (Агонія Влади)
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25.11.2020 10:32 Ответить
Намордники носять ради.
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25.11.2020 10:33 Ответить
Сьогодні бідолахи під дощем по вулиці в масках лазили.
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25.11.2020 11:27 Ответить
оно ещё "болеет"? Дерьмак с утырком уже одновременно "выздоровели"
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25.11.2020 13:20 Ответить
 
 