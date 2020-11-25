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Минздрав работает над внедрением 8 цифровых инструментов для борьбы с COVID-19, - замминистра здравоохранения Кучер. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Минздрав работает над внедрением восьми цифровых инструментов для противодействия распространению COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве.

"Минздрав совместно с Кабмином, Министерством цифровой трансформации, Национальной службой здоровья работает над внедрением восьми цифровых инструментов для противодействия распространению COVID-19 в Украине. Мы понимаем, что эти цифровые решения не являются чрезвычайно важными, но если с их помощью мы сможем снизить заболеваемость, то это пойдет в большой плюс для нашей страны. В частности, мы отрабатываем инструменты для координации госпитализаций, оптимизации отчетностей медучреждений, чтобы тратить время не на отчетность, а на помощь гражданам", - сказал он.

Кучер добавил, что также идет работа над цифровизацией учета и регистрации подозрительных и подтвержденных случаев COVID-19, улучшением приложения "Дій вдома" - сейчас тестируется и планируется к выпуску новая версия, "где будет много интересных изменений", а также над улучшением электронных направлений на ПЦР-тестирование и контакт-трейсингом лиц, которые пребывали в контакте с подтвержденными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возможности заключить соглашение с семейным врачом онлайн пока нет, - замглавы Минздрава Кучер
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Топ комментарии
+1
Что, не все деньги из ковидного фонда угандошили? Есть что еще своровать?
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25.11.2020 10:38
+1
Очередная "Держава в страпоні"
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25.11.2020 10:46
+1
Очередная бредятина казнокрадов МОЗ працює над впровадженням 8 цифрових інструментів для боротьби з COVID-19, - заступник міністра охорони здоров'я Кучер - Цензор.НЕТ 2932 . Но назвать автоматизацию учета и отчета "цифровыми инструментами для противодействия распространению COVID-19" это жесть. Сам Остап Бендер со своими Нью-Васюками отдыхает МОЗ працює над впровадженням 8 цифрових інструментів для боротьби з COVID-19, - заступник міністра охорони здоров'я Кучер - Цензор.НЕТ 8704
МОЗ працює над впровадженням 8 цифрових інструментів для боротьби з COVID-19, - заступник міністра охорони здоров'я Кучер - Цензор.НЕТ 4524
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25.11.2020 10:47
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тогда и вакцина на фиг не нужна, ударить по ковиду цифрой, глядишь , скопытится
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25.11.2020 10:37 Ответить
на нуль будут всё и всех умножать )
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25.11.2020 10:38 Ответить
Что, не все деньги из ковидного фонда угандошили? Есть что еще своровать?
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25.11.2020 10:38 Ответить
т.е. до этого как бы депеши слали с отчетностью?
т.е до сих пор это все считалось на счетах???
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25.11.2020 10:40 Ответить
Сводки по телефону... Как вариант - электронной почтой. Но это от райцентра и выше
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25.11.2020 10:49 Ответить
я понимаю... но простое усовершенствование электронных отчетов и обращений хотят преподнести как героическую борьбу с эпидемией... и под это сковырнуть денег (но это уже заложено и не единожды в "телемедицине" и пр. новшествах...и уже не первый год )
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25.11.2020 10:58 Ответить
Очередная "Держава в страпоні"
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25.11.2020 10:46 Ответить
Очередная бредятина казнокрадов МОЗ працює над впровадженням 8 цифрових інструментів для боротьби з COVID-19, - заступник міністра охорони здоров'я Кучер - Цензор.НЕТ 2932 . Но назвать автоматизацию учета и отчета "цифровыми инструментами для противодействия распространению COVID-19" это жесть. Сам Остап Бендер со своими Нью-Васюками отдыхает МОЗ працює над впровадженням 8 цифрових інструментів для боротьби з COVID-19, - заступник міністра охорони здоров'я Кучер - Цензор.НЕТ 8704
МОЗ працює над впровадженням 8 цифрових інструментів для боротьби з COVID-19, - заступник міністра охорони здоров'я Кучер - Цензор.НЕТ 4524
показать весь комментарий
25.11.2020 10:47 Ответить
Правильно: цифрою його, цифрою МОЗ працює над впровадженням 8 цифрових інструментів для боротьби з COVID-19, - заступник міністра охорони здоров'я Кучер - Цензор.НЕТ 3909
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25.11.2020 10:56 Ответить
а может займетесь реальными делами по профилактике и защите населения?
или так легче деньги дерибанить?
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25.11.2020 11:01 Ответить
Зелёная диджитализация: отрабатывается. тестируется. планируется. О, и ещё этот, как его. Контакт-трейсинг же!
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25.11.2020 11:10 Ответить
В Китаї в Ухані поліцейськи били кійками по голові тих хто закривав форточки в багатоповерхівках чи вікна в транспорті і не вентилював приміщення. Спрацювало.
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25.11.2020 11:12 Ответить
 
 