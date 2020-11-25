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Одесса (7384) трамвай (198) язык (3766)

"Закрой рот! Езжай во Львов или Тернополь и там свисти!", - "Не хочеш, падло, українською говорити? Здохнеш, сука така!" - одесситы в трамвае №5 обсуждают языковой вопрос. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В сети появилась видеозапись словесного конфликта между пассажирами одесского трамвая №5, которые ругались из-за украинского языка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на одном из одесских телегамм-каналов.

Героями записи стали две, вероятнее всего, пожилые женщины. Одну из них - сторонницу украинского языка, видно на записи. Вторая все время говорит за кадром.

Активным учасником перепалки стал еще один мужчина, который заявил, что он полицейский и обещал украиноязычной одесситке закрыть ее "на 14 зону", чтобы та "посидела на баланде".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Креминь просит новоизбранных депутатов местных советов отменить решения о региональных языках: В некоторых громадах делопроизводство не ведется на украинском языке

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+84
Молодец, закрыла хавальник русскочелюстной хабалке.
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25.11.2020 10:58
+83
Приємно бачити що в Одесі, та ще й похилого віку, є такі сміливі патріоти!
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25.11.2020 11:01
+63
Сподіваюся, що після таких відео, хоча б хтось з диванних цензорських патріотів перейде на українську. Бо всі такі розумні та патріотичні, а щелепи - кацапські.
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25.11.2020 11:03
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Страница 5 из 5
а здесь же нет проблемы в отношении русскоговорящих. Здесь проблема, шо некоторые лаптеногие валенки запрещают(пример в трамвае, который ехал на автовокзал к Балковской) в Украине разговаривать на государственном языке, еще и угрожают за украинский лэнгвич упрятать в тюрягу. Т.е. здесь налицо не нрусскоговорящего а налицо,а великодержавно одержимого террориста, в сговоре с такими же ментами, учинять расправу над украиноговорящими. Тобто налицо представитель террористической организации с оттенком расовой дискриминации.
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25.11.2020 23:34 Ответить
тут в данном случае этот мусор и эта ватная шавка - это как раз те, кто и дальше продолжает считать русню братушками.
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25.11.2020 23:41 Ответить
та мать их так, кто они, эти мусороотьросы. Они себя подписали под несколькими статьями УК Украины. Если СБУ- с УВД оперативно сработают, то овчинка не стоит выделки , чтобы обращать на шизоидов вчерашнего дня внимание.
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25.11.2020 23:49 Ответить
а то шо москали наши враги, дык давно объединяет, просто иногда это чувство притупляется , бо доверчивы и чересчур толерантны к врагу. У меня, центр Украины, рядом соседка -кацапка. Лет 40 как переехала в Украину на постой. Так и не научилась, царство ей небесное , разговаривать по -нашему. Но человек была наш, украинский. Бабусе мы лично оставляли ключи от дома , гаража с машиной, когда уезжали на длительное время. Бедная бабуся была запереживала , что ее выселят в нарапсею, когда началась война в 2014г. Мы ее как могли так и успокаивали... Оговорюсь в этой местности , если и услышишь русскую речь за километр, то это очень режет слух. А местным лучше по-русски не говорить, бо то такое одоробло, а не спич, шо похлеще суржика.
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25.11.2020 23:57 Ответить
Вот я кацапам , при случае разъясняю, на их закидон, мол, москаляку - на гiлляку. (типо, кацапы претензируют, де вот видите как украинцы отногсятся к русским). Я им терпеливо объясняю, что москаль и русский - это разные понятия. Шо москаль - это захватчи-убийца с ружьем. Русский -это обычный пересичный как и украинец. и шо термин москаля-служивого, а не россиянина-гражданского, у нас существует еще со времен Тараса Шевченко. Они с недоверием спрашивают , мол, правда? И когда видят , что это не подвох, успокаиваются приговаривая. мол, а мы этого и не знали.
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26.11.2020 00:04 Ответить
Та да, объединяет так, что в 14-м году пришлось 6 волн мобилизации объявлять, на улицах и предприятиях вылавливать "добровольцев" и вручать им повестки, так все в едином порыве ломанулись бить врага...
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26.11.2020 10:49 Ответить
мова,щоб розмовляти, язык, щоб лизати.
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26.11.2020 03:09 Ответить
"Закрой рот! Езжай во Львов или Тернополь и там свисти!", - "Не хочеш, падло, українською говорити? Здохнеш, сука така!" - одесити в трамваї №5 обговорюють мовне питання - Цензор.НЕТ 3104
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26.11.2020 06:07 Ответить
На мою українську в Одесі в 2012 році місцеві (була рання весна) реагували нейтрально або підкреслено позитивно. Правда думали, що я зі Львова, хоча я володію лише літературною українською на основі київсько-полтавських діалектів "Закрой рот! Езжай во Львов или Тернополь и там свисти!", - "Не хочеш, падло, українською говорити? Здохнеш, сука така!" - одесити в трамваї №5 обговорюють мовне питання - Цензор.НЕТ 4880 За дружню до української мови Одесу варто боротися!
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26.11.2020 03:42 Ответить
Одеська поліція повністю готова до зустрічі окупантів!
Справа ДНР-ЛНР живе!
Слава Авакову!
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26.11.2020 05:15 Ответить
Питання не в мові!
Питання в тому де, як, хто і коли застосовує державну мову, або мову парашну!
Коли телеканали, або на тканалах гавкають не державною, коли депутати поза парламентом варнякають не державною, коли диршколи або вчитель гавкає не державною це неприйнятно!
Але коли двоє в трамваї говорять на парашні чи тумбу-юмбу, або на ринку на китайській, то іхня особиста справа!
Спочатку повинні Зеленські і Разумкови, як і їхня шобла говориьь державною, а потім і всяка кухарка!
Країна тоді має майбутнє, коли в неї є державна мова, інакше колапс і розпад!
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26.11.2020 08:28 Ответить
Якби Порошенко свого часу не подарував три загальноукраїнські телевізійних канали Медведчукові, цей ватний бєспрєдєл був би неможливий.
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26.11.2020 08:57 Ответить
надо ж, який "герой".. Старій людині погрожувати це не аби яким "шляхетним" паном треба бути !
Тітонька молодець! Цих злиднів кацапощелепних тре рилом об асфольт возюкати 24 години на добу, сім днів на тиждень!
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26.11.2020 09:12 Ответить
це пе***дець цілковитий!!. В Україні, за українську мову поліціянт погрожує жінці посадити її на зону ! Ущипніть мене хто небуть, може я сплю !!
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26.11.2020 09:16 Ответить
Треба було плюнути йому в морду.
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26.11.2020 09:31 Ответить
Морда просит кирпича
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26.11.2020 11:10 Ответить
москаль це худоба,не сприймайте їх як людей
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26.11.2020 11:17 Ответить
Бабуся молодець, нікого не злякалася. А ось за інших учасників інциденту дуже соромно - бидло, одним словом. Одеса - моє рідне місто, я тут народилася, працюю і живу. І коли таке трапляється, мені дуже боляче. Сподіваюсь, що колись Бог покарає тих, хто не поважає Україну та її мову.
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26.11.2020 11:20 Ответить
Какая разница на каком языке бабка говорит
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27.11.2020 09:02 Ответить
розмовляти потрібно язиком а не на язікє
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29.11.2020 19:16 Ответить
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