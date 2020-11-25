"Закрой рот! Езжай во Львов или Тернополь и там свисти!", - "Не хочеш, падло, українською говорити? Здохнеш, сука така!" - одесситы в трамвае №5 обсуждают языковой вопрос. ВИДЕО
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В сети появилась видеозапись словесного конфликта между пассажирами одесского трамвая №5, которые ругались из-за украинского языка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на одном из одесских телегамм-каналов.
Героями записи стали две, вероятнее всего, пожилые женщины. Одну из них - сторонницу украинского языка, видно на записи. Вторая все время говорит за кадром.
Активным учасником перепалки стал еще один мужчина, который заявил, что он полицейский и обещал украиноязычной одесситке закрыть ее "на 14 зону", чтобы та "посидела на баланде".
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Справа ДНР-ЛНР живе!
Слава Авакову!
Питання в тому де, як, хто і коли застосовує державну мову, або мову парашну!
Коли телеканали, або на тканалах гавкають не державною, коли депутати поза парламентом варнякають не державною, коли диршколи або вчитель гавкає не державною це неприйнятно!
Але коли двоє в трамваї говорять на парашні чи тумбу-юмбу, або на ринку на китайській, то іхня особиста справа!
Спочатку повинні Зеленські і Разумкови, як і їхня шобла говориьь державною, а потім і всяка кухарка!
Країна тоді має майбутнє, коли в неї є державна мова, інакше колапс і розпад!
Тітонька молодець! Цих злиднів кацапощелепних тре рилом об асфольт возюкати 24 години на добу, сім днів на тиждень!