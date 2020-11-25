РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14365 посетителей онлайн
Новости Видео Общество
2 039 12
компенсации (469) мошенничество (1129) НБУ (4809)

Мошенники предлагают украинцам фальшивые "онлайн-компенсации" за коммуналку и лечение COVID-19, - НБУ. ИНФОГРАФИКА+ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Национальный банк Украины предупреждает граждан о мошенниках, которые предлагают им несуществующие онлайн-компенсации в связи с пандемией и просят комиссию за то, чтобы "получить" эти "выплаты".

Соответствующее предупреждение пресс-служба опубликовала на странице Нацбанка в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Преступники пользуются непростым положением, в которое попали граждане в связи с пандемией COVID-19, обещая деньги якобы от государства на:

✔️ оплату коммунальных услуг;

✔️медицинские услуги или выплату в связи с заражением коронавирусом.

Этот перечень - не исчерпывающий. Мошенники могут предложить компенсировать что угодно - оплату товаров иностранного производства, неиспользованные медицинские услуги и тому подобное", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мошенники украли у отца погибшего АТОшника Кваши деньги, начисленные после смерти сына. ФОТО

В Нацбанке пояснили, что жертва получает сообщение от мошенников о том, что якобы получила компенсацию, для получения которой нужно заплатить 100-200 грн "комиссии".

"Иногда мошенники на этом не останавливаются. После уплаты комиссии они просят оплатить средства за формирование счета, верификацию и другие фальшивые услуги. И так до тех пор, пока человек не потратит все деньги со своего счета или поймет, что это ловушка!" - подчеркнули в НБУ.

Также на Цензор.НЕТ: Мошенники в Киеве через колл-центры три года выманивали у иностранцев деньги, обещая быструю сверхприбыль, - прокуратура. ФОТО

Чтобы не стать жертвой мошенников, любую информацию о выплатах от государства нужно проверять в профильном госучреждении по месту жительства, добавили в Нацбанке.

А о попытках мошенников вас обмануть - заявлять в киберполицию.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Тю..
Тут одна банда, возглавляемая гундосым мошенником, давно уже такие схемы крутит по тв и в Инете Мошенники предлагают украинцам фальшивые "онлайн-компенсации" за коммуналку и лечение COVID-19, - НБУ - Цензор.НЕТ 6372
показать весь комментарий
25.11.2020 11:35
+6
Зебилы должны страдать Мошенники предлагают украинцам фальшивые "онлайн-компенсации" за коммуналку и лечение COVID-19, - НБУ - Цензор.НЕТ 4696
показать весь комментарий
25.11.2020 11:37
+3
Наш "мудрый народ" в прошлом году успешно сдал тест на отсутствие мозга, на лоховство, на доверчивость проходимцам, избрав на пост президента воюющей страны лживого, сСыкливого, продажного, алчного, услужливого, лицемерного клоуна... И поэтому обманывать, нажухивать, разводить, кидать наш народ могут все желающие.... Сработают все схемы, аферы....Безмозглое быдло - грех не обмануть...
показать весь комментарий
25.11.2020 11:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тю..
Тут одна банда, возглавляемая гундосым мошенником, давно уже такие схемы крутит по тв и в Инете Мошенники предлагают украинцам фальшивые "онлайн-компенсации" за коммуналку и лечение COVID-19, - НБУ - Цензор.НЕТ 6372
показать весь комментарий
25.11.2020 11:35 Ответить
Гундосый мошенник это Зеленский.
показать весь комментарий
08.01.2021 19:30 Ответить
Зебилы должны страдать Мошенники предлагают украинцам фальшивые "онлайн-компенсации" за коммуналку и лечение COVID-19, - НБУ - Цензор.НЕТ 4696
показать весь комментарий
25.11.2020 11:37 Ответить
Зеленская тварь новые схемы придумывает для обогащения,уже просто продавать гос.должности мало.
показать весь комментарий
25.11.2020 11:39 Ответить
Зебіли живуть безмазгов і вони поведуться.
показать весь комментарий
25.11.2020 11:40 Ответить
Хаха, как смешно. Жулики по больше, гонят на жуликов поменьше) Тарифы задрали так, что теперь уж че.
показать весь комментарий
25.11.2020 11:40 Ответить
Так теж саме пропонує й зелений Кабмін. Мошенники предлагают украинцам фальшивые "онлайн-компенсации" за коммуналку и лечение COVID-19, - НБУ - Цензор.НЕТ 1176
показать весь комментарий
25.11.2020 11:41 Ответить
Наш "мудрый народ" в прошлом году успешно сдал тест на отсутствие мозга, на лоховство, на доверчивость проходимцам, избрав на пост президента воюющей страны лживого, сСыкливого, продажного, алчного, услужливого, лицемерного клоуна... И поэтому обманывать, нажухивать, разводить, кидать наш народ могут все желающие.... Сработают все схемы, аферы....Безмозглое быдло - грех не обмануть...
показать весь комментарий
25.11.2020 11:51 Ответить
Так предложите нефальшивые компенсации. И сразу выбьете почву из под ног мошенников.
показать весь комментарий
25.11.2020 11:52 Ответить
Основные Мошенники сидят на Банковой - остальные это так , мелочь пузатая
показать весь комментарий
25.11.2020 11:53 Ответить
Уже неделю как звонят мошенники из cashberry и робот голосом Ляшка вымогает деньги за несуществующий долг. Написал жалобу в Нацбанк, но похоже - эти схемы санкционированы на Банковой.
показать весь комментарий
25.11.2020 12:22 Ответить
 
 