На карантин в Киеве закрыты пять школ и семь детсадов. COVID-19 болеют 1 277 школьников и более 850 педагогов, - Кличко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Из-за коронавируса в Киеве на карантин закрыты пять школ и переведен на дистанционное обучение 1041 класс. Также на карантине находятся семь детсадов и 192 группы в детсдах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.
"На сегодня в городе закрыты на карантин 5 школ. На дистанционном обучении целом находится 1041 класс в 268-ми школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1 277. Также болеют более 850 педагогов", - сообщил Кличко.
По словам мэра, в детских садах, из-за выявленных случаев вируса, временно закрыты 192 группы в 147-ми детсадах.
Полностью закрыты на карантин семь детсадов. Наполненность детей в садах сегодня более 51%.
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А педагоги и дальше болейте.. Территория непуганых идиотов.. После меня хоть потоп..