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До конца года Госбюджет-2020 будет полностью выполнен, - Шмыгаль. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что государственный бюджет Украины на 2020 год будет полностью выполнен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил во время заседания Кабмина.

Премьер отметил, что по состоянию на 24 ноября Государственная налоговая служба собрала в госбюджет 463 млрд грн, в то время как плановый показатель до конца года составлял 458 млрд грн.

"По состоянию на сегодня годовой план выполнен и перевыполнен. ... За 10 месяцев прошлого года налоговая собрала 359 млрд грн, за десять месяцев этого года собрано 419 млрд грн, то есть дополнительные 60 млрд грн на финансирование образования, обороны, медицины. До конца года бюджет будет полностью выполнен, и правительство в полной мере обеспечит финансирование всех выплат для людей", - подчеркнул Шмыгаль.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
До конца года Госбюджет-2020 будет полностью выполнен, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3771
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25.11.2020 15:28
+3
Ну так не долго осталось. Посмотрим. Тут вопрос не столько в конце текущего года сколько в начале следующего. Ибо у каждого правительства была любимая практика собирать налоги наперед в конце года.
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25.11.2020 15:23
+3
Статистика:

Доходы бюджета:

план на 2019 - 1026131,8 млн. грн. Виконання - 97,3%
план на 2020 - 1095580,4 млн. грн. Виконання - 69,8% (на 25.11.2020)

отсюда: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/2019/

Давай Денис, попкорн купили, смотрим шоу 30,2% бюджета за месяц, причем этот месяц декабрь До конца года Госбюджет-2020 будет полностью выполнен, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3220
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25.11.2020 15:38
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Ну так не долго осталось. Посмотрим. Тут вопрос не столько в конце текущего года сколько в начале следующего. Ибо у каждого правительства была любимая практика собирать налоги наперед в конце года.
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25.11.2020 15:23 Ответить
У нас уже казначейская картотека с 9 ноября.. А по простому это называется жопа финансам. .Как правительство закрывает бюджет.

НБУ отчитался, что в пятницу выдал пятилетнего (!) рефинансирования на 16,7 млрд грн. Кредиты получили 12 банков под 6%. Это - чистая, как слеза комсомолки, эмиссия. Сумма для эмиссии огромная: +3% к денежной базе. А это на следующий день.

До кінця року Держбюджет-2020 буде повністю виконаний, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8595
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25.11.2020 15:48 Ответить
Тут вопрос сумеют ли вовремя подвезти бумагу в полиграф комбинат....
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25.11.2020 17:23 Ответить
Не будьте так строгий
"он не волшебник, он только учитися" 😂
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25.11.2020 15:24 Ответить
Бюджет не буде виконано, але всі пенсії, соцпособія та зарплати виплатять і це правильно! Але до тих хто складав бюджет 2020 мають бути обгрунтовані претензії і до бюджету 2021 потрібно внести суттєві зміни, щоб скоротити бюджетний дефіцит на випадок чергових зальотів КСУ або інших органів влади, які припинять фінансову співпрацю з МВФ.
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25.11.2020 15:22 Ответить
В части разворовывания - бесспорно!
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25.11.2020 15:22 Ответить
Будут печатать. Много.
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25.11.2020 15:27 Ответить
все простіше - безготівкові можна не друкувати )
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25.11.2020 15:33 Ответить
Те же яйца, только в профиль.
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25.11.2020 16:50 Ответить
До конца года Госбюджет-2020 будет полностью выполнен, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3771
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25.11.2020 15:28 Ответить
халвахалвахалва
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25.11.2020 15:29 Ответить
Статистика:

Доходы бюджета:

план на 2019 - 1026131,8 млн. грн. Виконання - 97,3%
план на 2020 - 1095580,4 млн. грн. Виконання - 69,8% (на 25.11.2020)

отсюда: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/2019/

Давай Денис, попкорн купили, смотрим шоу 30,2% бюджета за месяц, причем этот месяц декабрь До конца года Госбюджет-2020 будет полностью выполнен, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3220
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25.11.2020 15:38 Ответить
Бреше, як собака на вітер... В бюджеті діра... І вам вже ніхто не допоможе, бо брехливим ні інвестори не вірять, ні ЄС, ні МВФ... Питання лише в терміні, коли дадуть вам пінка під зад... Думаємо, що це буде десь січень-лютий 2021 ..
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25.11.2020 15:39 Ответить
"Трудные времена рождают сильных людей.
Сильные люди создают хорошие времена.
Хорошие времена рождают слабых людей.
Слабые люди создают трудные времена."(С)
Платон, «Республика»
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25.11.2020 15:59 Ответить
Весь в "шефа"-ЗЕшмарклю. Бреше і не червоніє.
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25.11.2020 15:45 Ответить
Денис забыл еще сказать, что бюджет сиквестировали. Но сделали это по-зеленому: план по доходам уменьшили, а расходы увеличили, ну дебилы, что с них взять.

http://kievvlast.com.ua/news/rada-podderzhala-sekvestr-gosbyudzhet-2020-video

Согласно второму варианту правительственного секвестра бюджета, доходы государственной казны сокращаются с 1 трлн 95 млрд 580 млн 446,2 тыс. гривен до 975 млрд 833 млн 650,3 тыс. гривен.

Расходы госбюджета составят 1 трлн 266 млрд 423 млн 698,6 тыс. гривен - против действующего бюджета - 1 трлн 184 млрд 10 млн 356,6 тыс. гривен.

Предельный объем дефицита госбюджета увеличен втрое, его предлагается установить в сумме 298 млрд 404 млн 307,9 тыс. гривен. и без изменений по сравнению с первой редакцией.
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25.11.2020 15:46 Ответить
До кінця року Держбюджет-2020 буде повністю виконаний, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3626
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25.11.2020 15:47 Ответить
а когда деньги кончаются и больше нечем финансировть-это ведь тоже называется "выполнен"? До кінця року Держбюджет-2020 буде повністю виконаний, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8146
ну тогда уже...досрочно
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25.11.2020 15:55 Ответить
Головне, щоб станок друкарний не зломався!
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25.11.2020 15:58 Ответить
Та чого там так прям мєлочиться - давай вже й 21 рік заодно прихватимо!
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25.11.2020 16:51 Ответить
А я уверен, что будет не выполнен как и уверен, что не "нарисуете" Бюджет на 2021 год в реальности.
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25.11.2020 16:52 Ответить
ВВП упало на 15%, а налогов собрано 100%.
С кого то содрали 3 шкуры. Наверное с Ахметова и Коломойского.
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25.11.2020 17:08 Ответить
Некоторым слоям населения уже по 2-3 месяца не выплачиваются разные выплаты, которые им положено. А оно рассказывает про выполненный бюджет
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25.11.2020 17:19 Ответить
План по воровству выполнен за три кварталла-учись барыга!
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25.11.2020 17:32 Ответить
ох и ********* какой твари зелёные достигнут
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25.11.2020 17:37 Ответить
он нашел айкосы зели?
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25.11.2020 19:06 Ответить
Как? Беня долги по Привату отдаст?
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25.11.2020 20:02 Ответить
 
 