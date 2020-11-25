До конца года Госбюджет-2020 будет полностью выполнен, - Шмыгаль. ВИДЕО
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что государственный бюджет Украины на 2020 год будет полностью выполнен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил во время заседания Кабмина.
Премьер отметил, что по состоянию на 24 ноября Государственная налоговая служба собрала в госбюджет 463 млрд грн, в то время как плановый показатель до конца года составлял 458 млрд грн.
"По состоянию на сегодня годовой план выполнен и перевыполнен. ... За 10 месяцев прошлого года налоговая собрала 359 млрд грн, за десять месяцев этого года собрано 419 млрд грн, то есть дополнительные 60 млрд грн на финансирование образования, обороны, медицины. До конца года бюджет будет полностью выполнен, и правительство в полной мере обеспечит финансирование всех выплат для людей", - подчеркнул Шмыгаль.
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НБУ отчитался, что в пятницу выдал пятилетнего (!) рефинансирования на 16,7 млрд грн. Кредиты получили 12 банков под 6%. Это - чистая, как слеза комсомолки, эмиссия. Сумма для эмиссии огромная: +3% к денежной базе. А это на следующий день.
"он не волшебник, он только учитися" 😂
Доходы бюджета:
план на 2019 - 1026131,8 млн. грн. Виконання - 97,3%
план на 2020 - 1095580,4 млн. грн. Виконання - 69,8% (на 25.11.2020)
отсюда: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/2019/
Давай Денис, попкорн купили, смотрим шоу 30,2% бюджета за месяц, причем этот месяц декабрь
Сильные люди создают хорошие времена.
Хорошие времена рождают слабых людей.
Слабые люди создают трудные времена."(С)
Платон, «Республика»
http://kievvlast.com.ua/news/rada-podderzhala-sekvestr-gosbyudzhet-2020-video
Согласно второму варианту правительственного секвестра бюджета, доходы государственной казны сокращаются с 1 трлн 95 млрд 580 млн 446,2 тыс. гривен до 975 млрд 833 млн 650,3 тыс. гривен.
Расходы госбюджета составят 1 трлн 266 млрд 423 млн 698,6 тыс. гривен - против действующего бюджета - 1 трлн 184 млрд 10 млн 356,6 тыс. гривен.
Предельный объем дефицита госбюджета увеличен втрое, его предлагается установить в сумме 298 млрд 404 млн 307,9 тыс. гривен. и без изменений по сравнению с первой редакцией.
ну тогда уже...досрочно
С кого то содрали 3 шкуры. Наверное с Ахметова и Коломойского.