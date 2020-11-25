До конца года Госбюджет-2020 будет полностью выполнен, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что государственный бюджет Украины на 2020 год будет полностью выполнен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил во время заседания Кабмина.

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Премьер отметил, что по состоянию на 24 ноября Государственная налоговая служба собрала в госбюджет 463 млрд грн, в то время как плановый показатель до конца года составлял 458 млрд грн.

"По состоянию на сегодня годовой план выполнен и перевыполнен. ... За 10 месяцев прошлого года налоговая собрала 359 млрд грн, за десять месяцев этого года собрано 419 млрд грн, то есть дополнительные 60 млрд грн на финансирование образования, обороны, медицины. До конца года бюджет будет полностью выполнен, и правительство в полной мере обеспечит финансирование всех выплат для людей", - подчеркнул Шмыгаль.

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