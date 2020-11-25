КТ при коронавирусе не обязательна, ее результат не влияет на способ лечения, - врач-анестезиолог Дубров. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Здоровье
Больным коронавирусом не обязательно самостоятельно идти на компьютерную томографию или рентген.
Об этом сказал врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров в видео на странице в Telegram-канале "Коронавирус_инфо", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, больным коронавирусом делать компьютерную томографию или рентген не обязательно, поскольку это не влияет на тактику лечения. Напротив ажиотаж вокруг этих процедур создает очереди в медучреждениях и, когда пациентам действительно нужно КТ, его надо ждать до двух недель.
"Рентген или КТ грудной клетки показывает, какая часть легких поражена, если легкие поражены. Но это абсолютно никак не влияет на лечебную тактику, и эта паника КТ абсолютно необоснованным, когда на две недели вперед в Киеве расписана очередь на проведение компьютерной томографии ", - отметил врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров.
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Цікаво, а чому анестезіолог дає подібні інтерв'ю? У нього ж інша робота!?
Почему они с этим КТ носятся?
ТАКЖЕ КАК И С ИВЛ . Олигархи себе ИВЛ накупили, А оказалось , что нужно было просто привести больницы в порядок в вопросах централизованной подачи кислорода к койкам
А кт. Больше 70проц поражения легких.. Типичный ковид...
В общем врач хай занимается анастезией...
Поэтом панику на фиг, страхи на фиг, если вам меньше 50 можете пить из лекарств только воду, никуда не обращаться, КТ не делать и все будет хорошо. В идеале даже тест не делать, есть это точно Ковид, тоже лишние риски для вас и окружающих. Тест надо делать когда выздоровел, чтобы понять что ты незаразен.
Я сама себя лечила..
А пцр пришел на 8день!!!!!
Так что не надо...
Я такую школу ковидную прошла...... Что ва. Лучше на знать...
А в пон начался дурдом... Звонки с поликлиники.. Данные близких...
Значит когда я говорила что у меня ковид по симптоматике и что я чуть не забыла.. Сама себе назначил лечение по интернету... С меня ржали.. Наша гребаная медицина.. И я лазила с костром по регионам... Хорошо что никого не заразила.. В маске.. С курьером на руках.. Все окей.. И на кт насрать.. И цитокиновый шторм дома пережила... А пур. Пришел... Так все обосрались.... А что ж вы ***** делали целую неделю... Я ж на прием ходила.. Ты ***** ржала.. Что ты каждый день с котиком работаешь... ********* врачи... И окружение тоже
Лечили ***
С Катетером