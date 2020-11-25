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Кропивницкий (Кировоград) (506) мошенничество (1129) Нацполиция (15749) киберполиция (325) Instagram (44)

Мошенница продала в Instagram несуществующую обувь на 400 тыс. грн, - киберполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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23-летняя жительница Кропивницкого создала в Instagram страницу, через которую якобы продавала обувь. С покупательниц она требовала полную или частичную предоплату, а после получения денег блокировала обманутых клиенток.

Об этом сообщает департамент киберполиции Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"23-летняя женщина создавала фиктивные страницы в социальной сети. Там она размещала объявления о продаже женской обуви. От покупателей фигурантка требовала предоплату или полную оплату за товар. Однако после получения денег она блокировала клиентов и не выполняла своих обязательств", - сказано в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают круг потерпевших. Их может быть более 200 человек. В полиции считают, что общая сумма ущерба, который нанесла мошенница, составляет почти 400 000 гривен.

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Дело расследуют по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Мошенница продала в Instagram несуществующую обувь на 400 тыс. грн, - киберполиция 01
Мошенница продала в Instagram несуществующую обувь на 400 тыс. грн, - киберполиция 02

Автор: Ольга Лузан
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лошица
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25.11.2020 17:27 Ответить
лошицы скупились..
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25.11.2020 22:54 Ответить
Лохушки-інстаграмщиці! Купуйте у перевірених магазинах. Я на днях купила чоботи у Zara, ніхто мене не обдурив. Мошенница продала в Instagram несуществующую обувь на 400 тыс. грн, - киберполиция - Цензор.НЕТ 3468
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25.11.2020 17:33 Ответить
 
 