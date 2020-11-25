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"#бануться, бл#дь!", - в херсонском супермаркете мужчина в плавках залез в аквариум с карпами. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
В одном из херсонских супермаркетов мужчина в плавках, купальной шапочке и очках залез в аквариум с карпами. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликована в социальных сетях. Теперь необычного ныряльщика разыскивает полиция.
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+50 Підлога Маккартні
показать весь комментарий25.11.2020 17:05
+45 Харьков Сумской
показать весь комментарий25.11.2020 16:57
+36 violator
показать весь комментарий25.11.2020 16:58
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А событие-залез мужик в аквариум.
Якраз поліз туди міський ушльоплк. Таки уродів треба із акваріумів більне випускать раз туди заліз. А ти якщо підтримуєш дибілів ради селфака то ти просто закончений лапотьк.
рагулю. Хай тебе не гребе кого я підтримую, точно не таких тугих і далеких як ти. Ви всі нормальні, поки вас особисто життя в позу не поставить. Себе йди дубінкою поглядь, недоумок.
Бажаю щоб тебе життя так поставило раком щоб ти не тільки в трусах в супермаркеті заліз, а й не виліз.