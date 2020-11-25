"#бануться, бл#дь!", - в херсонском супермаркете мужчина в плавках залез в аквариум с карпами. ВИДЕО

В одном из херсонских супермаркетов мужчина в плавках, купальной шапочке и очках залез в аквариум с карпами. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликована в социальных сетях. Теперь необычного ныряльщика разыскивает полиция.

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