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Один человек погиб, двое госпитализированы в результате столкновения двух легковушек и автобуса в Кривом Роге. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Кривом Роге утром 25 ноября столкнулись две легковушки и пассажирский автобус "Икарус". Один человек погиб, двое - в больнице.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, Volkswagen Passat на большой скорости врезался в "Жигули", с которым двигался в одном направлении, а затем вылетел на встречную полосу, где как раз ехал автобус.

Удар был такой силы, что пассажир иномарки погиб на месте, водителя оказался зажат в машине. Его освобождали спасатели с помощью спецсредств. Травмы получил и пассажир "Жигулей", его доставили в больницу. На момент ДТП в "Икарусе" пассажиров не было.

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Автор: Анна Судак
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ў вас яшчэ ікарусы выкарастоўваюцца?! я апошні раз ў «жыцці» бачыў гэтага дыназаўра ў сярэдзіне 90-х гадоў...
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25.11.2020 18:15 Ответить
А Жигули 70_80 не впечатлили?
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25.11.2020 18:28 Ответить
Имеем "лежачего полицейского" и два отбойника, лишающих возможности уйти от лобового на скорости.
Всё довольно логично и предсказуемо.
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25.11.2020 18:34 Ответить
а когда появятся другие новости? эти уже не интересны
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25.11.2020 18:53 Ответить
 
 