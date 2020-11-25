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Один человек погиб, двое госпитализированы в результате столкновения двух легковушек и автобуса в Кривом Роге. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В Кривом Роге утром 25 ноября столкнулись две легковушки и пассажирский автобус "Икарус". Один человек погиб, двое - в больнице.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, Volkswagen Passat на большой скорости врезался в "Жигули", с которым двигался в одном направлении, а затем вылетел на встречную полосу, где как раз ехал автобус.
Удар был такой силы, что пассажир иномарки погиб на месте, водителя оказался зажат в машине. Его освобождали спасатели с помощью спецсредств. Травмы получил и пассажир "Жигулей", его доставили в больницу. На момент ДТП в "Икарусе" пассажиров не было.
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Всё довольно логично и предсказуемо.