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Степанов о целях карантина выходного дня: Хотим остановиться на определенных цифрах заболеваемости. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня был введен, поскольку прирост больных коронавирусом COVID-19 приобрел "ураганные" темпы 20-30% в неделю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Мы сразу говорили, что после введения всех карантинных ограничений по Украине - это, кроме карантина выходного дня, ограничения, которые были на оранжевом уровне - что через 2-3 недели после ограничений мы сможем увидеть эффект. На какой эффект мы рассчитывали и чего мы хотим добиться карантином выходного дня? Для нас очень важно было остановить ураганную динамику распространения болезни. Это было основной целью, когда мы росли каждую неделю почти на 20-30%. Основного эффекта мы хотим достичь именно такого - остановиться на определенных цифрах заболеваемости", - отметил министр.

Степанов добавил, что коронавирус "вскрыл для всего общества состояние медицины" в Украине. По его словам, ситуация с COVID-19 стала последствием "хронического недофинансирования нашей медицины в течение 29 лет".

"Наша цель - исправить все недостатки. Мы видим, что помимо госфинансирования должны быть добавлены элементы добровольного медстрахования, финансирование из местных бюджетов, вывести из тени все средства, которые есть в медицине, до 50% средств находятся в тени. В будущем, к 2023 году, мы сможем ввести элементы страхования", - сказал он.

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Автор: Богдан Гуньковський
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тупые мародёро-ублюдки...
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26.11.2020 09:28 Ответить
А то 29 лет назад у нас была ШЫКАРНАЯ медицина! Пля, они что совка не видели!??
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26.11.2020 11:09 Ответить
Взагалі адекватна людина вела б розмову про зменшення росту, а то і повне згасання епідемії, а зелений неадекват веде мову про фіксацію цифр на дуже потужному рівні. Якщо це і є їхня мета, то країна у небезпеці.
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26.11.2020 09:30 Ответить
Какие 2-3 недели? Бубочка уже ж "увидел" положительный результат. Просто смотреть надо. В глаза. Но можно и не в глаза))
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26.11.2020 09:33 Ответить
А теперь расскажи, как вам удалось остановить ураганную динамику. А мы послушаем...
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26.11.2020 09:34 Ответить
Что значит доцент тупой. Что бы собрать подобную информацию, надо проследить заболеваемость таких общественных специальностей как кассиры в маркетах, кондуктора в транспорте и т. д. А нет у нас как всегда левое ухо чешем правой ногой и морочим головы всем кто ещё работает на эту страну. Маразм крепчает, туман усиливается.
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26.11.2020 09:48 Ответить
Прошло две недели от введения зеленого дурантина выходного дня. Результат - нулевой, судя по статистике. Рост как был, так и остался. Зато плебс вместо торговых комплексов и ресторанов, побежал в продуктоые гипермаркеты ашан и прочие. Толку от этого дурантинного цирка?! Если закрывали, то закрывали б все, а так один еперный стыд.
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26.11.2020 10:09 Ответить
Проходимец Степанов не в состоянии даже на цифрах смертности остановиться, не говоря уже об остальном...
Да, степашка не так себе представлял жизнь во власти: думал, будешь как твой и патрон-каламойский - тырить денюжку из бюджета, сидя на хлебной должности. А вишь оно вышло как у вашей банды - повисеть/ пованять на березке ещё придётся. Да
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26.11.2020 10:13 Ответить
Хотеть не вредно. Зебилы хавают причмокивая.
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26.11.2020 10:32 Ответить
Дурак ти Степашка, хочеш зупинитися на цифрах - перестань стільки тестів проводити. Любі ваші дії вже не будуть мати абсолютно ніякого впливу на темпи поширення пандемії в Україні - не можна зубну пасту запхнути обратно в тюбик.
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26.11.2020 12:05 Ответить
В стране, где 73% ублюдков выбирают шутовское недоразумение в президенты, любые мероприятия бесполезны!!! Две простые вещи - маска и дистанция! Всё!!!! Для нормального человека это не проблема, а дебилу(73%) пофигу - воно тупэ, как и их избранник. Ему насрать на ограничения - оно будет делать всё наоборот. Не надо ничего ограничивать - всё сделает естественный отбор, по Дарвину. Информационную политику проводить обязательно, её услышат те кто хочет выжить, а кто не хочет - это его выбор.
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26.11.2020 14:58 Ответить
 
 