Степанов о целях карантина выходного дня: Хотим остановиться на определенных цифрах заболеваемости. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня был введен, поскольку прирост больных коронавирусом COVID-19 приобрел "ураганные" темпы 20-30% в неделю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

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"Мы сразу говорили, что после введения всех карантинных ограничений по Украине - это, кроме карантина выходного дня, ограничения, которые были на оранжевом уровне - что через 2-3 недели после ограничений мы сможем увидеть эффект. На какой эффект мы рассчитывали и чего мы хотим добиться карантином выходного дня? Для нас очень важно было остановить ураганную динамику распространения болезни. Это было основной целью, когда мы росли каждую неделю почти на 20-30%. Основного эффекта мы хотим достичь именно такого - остановиться на определенных цифрах заболеваемости", - отметил министр.

Степанов добавил, что коронавирус "вскрыл для всего общества состояние медицины" в Украине. По его словам, ситуация с COVID-19 стала последствием "хронического недофинансирования нашей медицины в течение 29 лет".

"Наша цель - исправить все недостатки. Мы видим, что помимо госфинансирования должны быть добавлены элементы добровольного медстрахования, финансирование из местных бюджетов, вывести из тени все средства, которые есть в медицине, до 50% средств находятся в тени. В будущем, к 2023 году, мы сможем ввести элементы страхования", - сказал он.

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