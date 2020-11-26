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О совершившем самосожжение на Майдане ветеране АТО Микитенко снимут фильм. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Всеукраинский проект документального активизма Arts & Rights начал работу над документальным фильмом о Николае Микитенко - ветеране российско-украинской войны, который в октябре совершил самосожжение на Майдане в знак протеста против политики капитуляции.

Об участнике российско-украинской войны Николае Микитенко, который в ночь с 10 на 11 октября совершил самосожжение на Майдане в знак протеста против политики капитуляции, снимут документальный фильм, сообщает Цензор.НЕТ

"В коллективном сознании поступок Николая Микитенко остался непонятным: пресса написала о "неизвестном мужчине, который по неизвестным мотивам совершил самосожжение", а власть просто проигнорировала. Чтобы не потерялась память о ветеране и его поступке, сеть документальных активистов Arts & Rights расскажет о нем в фильме "За что погиб Николай Микитенко", - говорится в сообщении авторов проекта.

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"Мы хотим, чтобы каждый из вас вместе с нами поставил себе несколько вопросов. Кем был Николай Микитенко? Почему он вышел на Майдан зимой 2013-14 гг., почему он пошел добровольцем на войну и в конце концов почему он облил себя бензином посреди Майдана-2020? Это было самоубийство, отчаяние, глупость или самопожертвование. Ответы на эти вопросы мы хотим найти в документальном фильме. Мы верим, что это важно для нас с вами и для следующих поколений", - говорит продюсер фильма Оксана Иванцив.

Режиссером фильма стал Андрей Литвиненко. Съемки были начаты на Майдане, в момент прощания с Николаем Микитенко. В фильме, в частности, появятся кадры мощного обращение к власти дочери Николая Юлии, которая сама является ветераном российско-украинской войны. Во время прощания с отцом Юлия обратилась к Президенту и призвала его иметь мужество посмотреть в глаза ей и другим ветеранам, которые теряли жизнь, кровь и свое здоровье на войне.

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"Как любой воин, он был готов отдать жизнь за Украину. И он это сделал. И самое трагичное то, что его до сих пор не услышали, - сказала Юлия. - Как дочери, мне трудно принять этот поступок, но я могу его понять. Как и многих других ветеранов, имеющих сейчас похожие ощущения. Единственное, чего я не могу понять - почему до сих пор никто из руководителей нашего государства не высказал ни одного слова ни поддержки, ни сочувствия нашей семье? Почему им легче думать, что какой-то неизвестный мужчина по неизвестным причинам совершил самосожжение на Майдане?".

О совершившем самосожжение на Майдане ветеране АТО Микитенко снимут фильм 01

Съемки фильма происходят полностью на волонтерских началах. Поддержать съемки можно, перечислив средства на карту дочери ветерана Юлии Микитенко

Счет Приватбанк 4731219108111539 (гривня)

5169360008137436 (іноземна валюта)

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Юлией Микитенко - Донька ветерана Миколи Микитенка, що вчинив акт самоспалення на Майдані: "Рішення розводити війська батько сприйняв болісно. Під лінію потрапляла і Світлодарська дуга, де загинув мій чоловік".
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Топ комментарии
+7
Не розумію я такі вчинки,забери із собою хоч одного ворога.
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26.11.2020 13:33
+7
Дай Бог щоби ця жертва виявилася недаремною.
Про ветерана АТО Микитенка, який вчинив самоспалення на Майдані, знімуть фільм - Цензор.НЕТ 6492
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26.11.2020 13:45
+5
Зачем же он так все близко к сердцу воспринял? Не себя сжигать надо было, а зелю с андреем елдаком Про ветерана АТО Микитенка, який вчинив самоспалення на Майдані, знімуть фільм - Цензор.НЕТ 1269
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26.11.2020 13:33
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Не розумію я такі вчинки,забери із собою хоч одного ворога.
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26.11.2020 13:33 Ответить
Кожному своє, інколи буває нахлине.... і не відпускає, а, особливо, коли почуєш чи побачиш ці зєльоні, касабські ********* пики. Хоча , ви праві, одну з таких пик можна було біз собою забрати.
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26.11.2020 13:58 Ответить
Если был на передовой поймешь . То сильный стресс и депрессия , тем более когда вокруг тебя люди который очень далеки от войны .
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27.11.2020 05:01 Ответить
Зачем же он так все близко к сердцу воспринял? Не себя сжигать надо было, а зелю с андреем елдаком Про ветерана АТО Микитенка, який вчинив самоспалення на Майдані, знімуть фільм - Цензор.НЕТ 1269
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26.11.2020 13:33 Ответить
+ ГЕРОЮ СЛАВА !!!
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26.11.2020 13:39 Ответить
Дай Бог щоби ця жертва виявилася недаремною.
Про ветерана АТО Микитенка, який вчинив самоспалення на Майдані, знімуть фільм - Цензор.НЕТ 6492
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26.11.2020 13:45 Ответить
Фильм о проблеме послевоенного психического расстройства? Или об последствии разрушения надежд и идеалов? Или кто то нашёл способ, как из бюджета украсть не только как на дороги.
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26.11.2020 13:52 Ответить
Та годі, вам, нарід, як нарід. НАБАГАТО КРАЩИЙ, ВОЛЕЛЮБНІШИЙ, ПРОГРЕСИВНІШИЙ ЗА СВОЇХ СУСІДІВ. Якщо серед інших народів відсоток бидла, чи то пак обивателів, становить
(90-95)%, то у НАС "ВЬОГО" 73%
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26.11.2020 13:55 Ответить
Чувирло, тобі за них НІХТО НЕ ДОЗВОЛИТЬ ГОЛОСУВАТИ. ПОРЯД З ТОБОЮ НА ОДНОМУ ГЕКТАРІ, СРА...ТИ ОГИДНО, не те що голосувати.
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26.11.2020 14:39 Ответить
Про ветерана АТО Микитенка, який вчинив самоспалення на Майдані, знімуть фільм - Цензор.НЕТ 9452
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26.11.2020 18:04 Ответить
лучше анамнез его расскажите.
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26.11.2020 20:31 Ответить
какой смысл сжигать себя, когда есть те, кто по твоему мнению виноват во всём... никогда этого не понимал
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26.11.2020 21:55 Ответить
Депрессия и безисходность . Не все справляются самостоятельно.
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27.11.2020 05:03 Ответить
 
 