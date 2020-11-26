Эксперт Минздрава Дубров о реабилитации после коронавируса: Дыхательная гимнастика, свежий воздух и рациональное питание. ВИДЕО
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Эксперт Минздрава Сергей Дубров рассказал, как вести себя после выздоровления от коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ соответствующее видео опубликовано в Telegram "Коронавирус.Инфо".
"Гулять на свежем воздухе после перенесенного заболевания. Действительно, много кто жалуется на выраженную утомляемость, которая сохраняется на протяжении 2-3 недель, постепенная реабилитация, дыхательная гимнастика, адекватное рациональное питание и прогулки на свежем воздухе", - отметил Дубров.
Топ комментарии
+1 Григорий Иванов 61056999
показать весь комментарий26.11.2020 13:45
+1 Andy Tiger
показать весь комментарий26.11.2020 13:55
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Не повірите, але здоровим людям це теж не зашкодить)
Мы в ответ бежим на месте
В выигрыше даже начинающий
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих
Бег на месте общепримиряющий!
Ах, будешь хилым - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб
Применяйте, люди, обтирания!
Если вы уже устали
Сели-встали, сели-встали
Не страшны вам Арктика с Антарктикой
Главный академик Иоффе
Доказал: коньяк и кофе
Вам заменит спорта профилактика
Спать нельзя! С кровати слезьте!
Начинаем бег на месте
Да не будьте мрачными и хмурыми
Если очень вам неймётся
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Водными займитесь процедурами!(с)