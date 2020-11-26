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Оператора пропагандистского телеканала "Russia today" не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Оператор пропагандистского телеканала "Russia today" пытался попасть в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужба.

"Иностранец 1971 года следовал в нашу страну на автомобиле. Для пересечения границы он избрал пункт пропуска "Кучурган", что в Одесской области. Мужчина заявлял, что планирует транзитом проехать из Молдовы в Россию. Однако во время паспортного контроля в отношении россиянина сработала база данных. Как выяснилось, у пограничников в отношении него уже была предварительная информация о незаконном посещении им оккупированного его страной Крыма", - говорится в сообщении.

В ходе дополнительной проверки сотрудники Подольского пограничного отряда также установили, что в период оккупации полуострова данное лицо попадало туда с территории РФ авиационным сообщением. В оккупированном Крыму мужчина проводил видеосъемки для телеканала "Russia today".

Из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее пограничники отказали иностранцу в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
за незаконное пересечение нужно сажать, а не запрещать въезд
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26.11.2020 13:54
+16
Логчно. Формируя обменный фонд. Оператора пропагандистского телеканала "Russia today" не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4732
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26.11.2020 14:05
+9
Еврея который хотел попасть в Умань к Цадику,и поймали при пересечении границы, дали депортацию 5 лет,а кацапу,который сеет ненависть и вранье 3 года. Вот и вопрос,кто более вреден для украинского госсударства?
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26.11.2020 15:15
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за незаконное пересечение нужно сажать, а не запрещать въезд
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26.11.2020 13:54 Ответить
Логчно. Формируя обменный фонд. Оператора пропагандистского телеканала "Russia today" не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4732
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26.11.2020 14:05 Ответить
Зато хорошо и правильно что: Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
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26.11.2020 14:06 Ответить
Нех#й ш(щ)аста(и)ть)))
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26.11.2020 14:16 Ответить
Треба було ще й **.чку начистити ублюдку.
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26.11.2020 14:30 Ответить
Натурально в шею (с)
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26.11.2020 14:31 Ответить
Повезло ему. А то могли ведь и гранату в кармане случайно найти.
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26.11.2020 14:57 Ответить
Еврея который хотел попасть в Умань к Цадику,и поймали при пересечении границы, дали депортацию 5 лет,а кацапу,который сеет ненависть и вранье 3 года. Вот и вопрос,кто более вреден для украинского госсударства?
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26.11.2020 15:15 Ответить
1. Знайти гранату - 32 секунди.
2. Повісити - 2 хвилини 10 секунд.
3. Сказати "Ой" - 1 секунда.
Всього 2 хвилини і 43 секунди і проблема з кацапом вирішена. Інший вже не захоче ні в Крим їхати, ні в Україну.
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26.11.2020 19:22 Ответить
только ВАТА замыливает ВАТНЫЕ рожи на оперативно-разыскных фото-видео!
Оператора пропагандистського телеканалу "Russia today" не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6370
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26.11.2020 15:53 Ответить
Молодці прикордонники.
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26.11.2020 16:46 Ответить
а почему ипало затушевали? Народ должен знать героев в лицо
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26.11.2020 17:40 Ответить
"...Из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее пограничники отказали иностранцу в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину..."

А 9іба не можна було його зразу ж посадити на 3 роки, а потім заборонити в'їзд в Україну навічно?
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26.11.2020 19:03 Ответить
И нафуй вашій родині його годувати три роки ?
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26.11.2020 19:26 Ответить
 
 