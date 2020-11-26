Лавров заявил, что Запад применяет в Беларуси "грязные" методы "цветных революций". ВИДЕО

Страны Запада прибегают к методам организации массовых беспорядков в Беларуси.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего выступления на заседании коллегий министерств иностранных дел России и Беларуси в Минске, 26 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.

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"В западных СМИ и от официальных лиц звучат чуть ли не ультиматумы в наш адрес. Фактов вмешательства во внутренние дела — с избытком", - сказал российский министр.

По его словам, западные государства используют "грязные" методы "цветных революций", при этом оппозиция получает финансовую и прочую поддержку.

Также он отметил, что в Москве видят враждебное отношение Запада к России и Беларуси и попытки активно повлиять на внутренние дела обеих стран.

"Собственно говоря, западные лидеры этого особо не скрывают", - добавил российский министр.

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Он напомнил, что в США и других западных странах часто принимаются документы о продвижении демократии в России и Беларуси.

"Мы воспринимаем это спокойно. У нас есть Союзное государство, есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость, и это общая позиция наших президентов и наших правительств", - отметил Лавров.

Как известно, в Беларуси с 9 августа продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов, а вскоре протестующие стали требовать прекратить насилие, освободить политзаключенных и чтобы Лукашенко ушел в отставку. Лукашнко же считает, что протестующих используют иностранные силы..