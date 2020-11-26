РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10598 посетителей онлайн
Новости Видео За рубежом Революция в Беларуси
3 472 28
Беларусь (7528) Лавров (2207)

Лавров заявил, что Запад применяет в Беларуси "грязные" методы "цветных революций". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Страны Запада прибегают к методам организации массовых беспорядков в Беларуси.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего выступления на заседании коллегий министерств иностранных дел России и Беларуси в Минске, 26 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.

"В западных СМИ и от официальных лиц звучат чуть ли не ультиматумы в наш адрес. Фактов вмешательства во внутренние дела — с избытком", - сказал российский министр.

По его словам, западные государства используют "грязные" методы "цветных революций", при этом оппозиция получает финансовую и прочую поддержку.

Также он отметил, что в Москве видят враждебное отношение Запада к России и Беларуси и попытки активно повлиять на внутренние дела обеих стран.

"Собственно говоря, западные лидеры этого особо не скрывают", - добавил российский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь уже подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины, - Макей

Он напомнил, что в США и других западных странах часто принимаются документы о продвижении демократии в России и Беларуси.

"Мы воспринимаем это спокойно. У нас есть Союзное государство, есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость, и это общая позиция наших президентов и наших правительств", - отметил Лавров.

Как известно, в Беларуси с 9 августа продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов, а вскоре протестующие стали требовать прекратить насилие, освободить политзаключенных и чтобы Лукашенко ушел в отставку. Лукашнко же считает, что протестующих используют иностранные силы..
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+15
Лошади продолжают подмешивать в овёс кокаин.
показать весь комментарий
26.11.2020 14:20
+9
Что то этот хачик, в девичестве Калантарян, раскудахтался. Серёга, ты почему Арцах защишать не поехал? Дочка гражданка США запретила?
показать весь комментарий
26.11.2020 14:25
+5
Где он таких словей понабрался ,Газету Правда цитирует🤫🤣🤣🤣
показать весь комментарий
26.11.2020 14:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Где он таких словей понабрался ,Газету Правда цитирует🤫🤣🤣🤣
показать весь комментарий
26.11.2020 14:17 Ответить
И Леонида Ильича! Лавров заявив, що Захід застосовує в Білорусі "брудні" методи "кольорових революцій" - Цензор.НЕТ 8699
показать весь комментарий
26.11.2020 14:56 Ответить
не, французских декадентов начитался,
в печаль курящая лошадь впала

«Цветы зла» (фр. Les Fleurs du mal)

- сборник стихотворений французского поэта Шарля Бодлера Лавров заявив, що Захід застосовує в Білорусі "брудні" методи "кольорових революцій" - Цензор.НЕТ 4686
показать весь комментарий
26.11.2020 15:27 Ответить
Лошади продолжают подмешивать в овёс кокаин.
показать весь комментарий
26.11.2020 14:20 Ответить
"Кони ситие,бьют копитами..." !!!)))
показать весь комментарий
26.11.2020 14:34 Ответить
Заворушилось пекло. Лавров заявил, что Запад применяет в Беларуси "грязные" методы "цветных революций" - Цензор.НЕТ 786
показать весь комментарий
26.11.2020 14:21 Ответить
Пральна, нужно чистые, как на пампасе или сирии
показать весь комментарий
26.11.2020 14:22 Ответить
Что то этот хачик, в девичестве Калантарян, раскудахтался. Серёга, ты почему Арцах защишать не поехал? Дочка гражданка США запретила?
показать весь комментарий
26.11.2020 14:25 Ответить
Да, он 100% там должен был служить... В кавалерии...
показать весь комментарий
26.11.2020 14:35 Ответить
В горной армянской кавалерии.
Лавров заявив, що Захід застосовує в Білорусі "брудні" методи "кольорових революцій" - Цензор.НЕТ 1114
показать весь комментарий
26.11.2020 15:20 Ответить
Вы такие заморочки делаете примазаному.
показать весь комментарий
26.11.2020 15:00 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
26.11.2020 14:32 Ответить
Конь педальный Лаврушка что-то очередной раз проржал😆😆😆Лавров заявив, що Захід застосовує в Білорусі "брудні" методи "кольорових революцій" - Цензор.НЕТ 9198
показать весь комментарий
26.11.2020 14:33 Ответить
У гидры мировой контрреволюции теперь одна голова лошадиная, другая стерха, а третья - северного оленя.
показать весь комментарий
26.11.2020 14:34 Ответить
Тупа коняка, у білорусів нема політичних лозунгів.
показать весь комментарий
26.11.2020 14:40 Ответить
Зав'яжіть йому кольорову стрічку в гриву.
показать весь комментарий
26.11.2020 14:43 Ответить
Нічого, Байден прийде - порядок наведе. Як? А так: Рейган вказав шлях і дав старт; а Буш-старший - фінішував.
Байден повторить...
показать весь комментарий
26.11.2020 14:46 Ответить
Запад применяет в Беларуси "грязные" методы, старается привить демократию, соблюдение международного права, защитить права белорусского народа. Другое дело Москва, борется против всякой демократии, всяких ненужных прав для белорусского народа, старается поддержать незаконно захватившего власть Лукашенко. То есть, по мнению Лаврова, применят исключительно чистые методы
показать весь комментарий
26.11.2020 14:47 Ответить
не понял, хромая лошадь начала сдавать - попугая включает: доводит до нас инфу, шо выборы в Беларуси сфальсифицированы и то шо бацька протесты против фальсификаций считает заказухой... Ента чта , выборы все же сфальсифицированы?
показать весь комментарий
26.11.2020 14:59 Ответить
На встрече с Лавровым Лукашенко затронул тему конфликта в Нагорном Карабахе, передает tut.by.
- Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе. Вы просто молодцы. Лавров заявив, що Захід застосовує в Білорусі "брудні" методи "кольорових революцій" - Цензор.НЕТ 6391
показать весь комментарий
26.11.2020 15:01 Ответить
захватили новую территорию
показать весь комментарий
27.11.2020 00:04 Ответить
Ну канешна, грязные.
Вот чистые методы кацапотварей - ковровое бомбометание по больницам, химическое оружие,окупацмя и прочая - вот эта карашо.
показать весь комментарий
26.11.2020 15:38 Ответить
А "розумний" аж страшно... Лавров заявив, що Захід застосовує в Білорусі "брудні" методи "кольорових революцій" - Цензор.НЕТ 6479
Дайте я його хоч за горло подержу Лавров заявив, що Захід застосовує в Білорусі "брудні" методи "кольорових революцій" - Цензор.НЕТ 6479
показать весь комментарий
26.11.2020 15:51 Ответить
Ай-ай-ай... А Бабарико,Цепкало и Тихановский,это чья весна (а скорее осень),была бы?
показать весь комментарий
26.11.2020 15:57 Ответить
"Грязные методы цветных революций" - так у воров и бандитов называется стремление обычных граждан избавиться от их власти.
показать весь комментарий
26.11.2020 16:05 Ответить
Унылая Лошадь после приема очередной дозы кокаина опять пердонула хавальником.
показать весь комментарий
26.11.2020 20:51 Ответить
 
 