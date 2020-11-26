От COVID-19 на оккупированном Донбассе приходится "лечиться подорожником", - волонтер Реуцкий. ВИДЕО
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Оккупационные власти скрывают реальную ситуацию с коронавирусом на оккупированной Донетчине и Луганщине, в больницах нет мест, а в аптеках - элементарных препаратов.
Об этом в эфире "Апостроф ТВ" рассказал исполнительный директор благотворительного фонда "Восток SOS" Константин Реуцкий, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, еще недавно Covid-19 отрицали на уровне руководителей оккупационных администраций.
"Ситуация запущена была настолько, что сейчас эпидемия развивается лавинообразно. Но "официальные цифры" тамошние нам ничего не скажут, поскольку тестирования там фактически нет. Существующие лаборатории едва обеспечивают где-то треть от потребности. Всем больным ставят диагнозы "ОРВИ" и "пневмония", но с пневмониями ежедневно в больницы на оккупированной территории попадают сотни людей", - рассказал Реуцкий.
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Сейчас на Донбассе больницы переполнены, пациенты лежат в коридорах и других неприспособленных для этого помещениях. Не хватает врачей, поэтому к лечению больных активно привлекают студентов местных медицинских вузов. Не хватает лекарств, не хватает оборудования.
"Что касается лекарств, то их там нет и в аптеках. Сложно купить не только лекарства или противовирусные препараты, сложно купить даже банальные витамины. Как горько шутят мои луганские друзья, лечиться приходится подорожником", - сообщил волонтер.
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По словам местных медиков, реальная смертность скрывается и может достигать 9%. Пневмония для многих местных жителей - это почти приговор.
"Тревогу бьют даже те основатели так называемых "республик". Они призывают Россию помочь, однако Россия помогать не спешит, поскольку занята своими проблемами", - описал ситуацию Реуцкий.
Пожалуйста, подождите...
Вот они - точно вылечат
.....
Ночью над нами пролетел самолёт,
Завтра он упадёт в океан,
Погибнут все пассажиры.
Завтра где-то, кто знает где?
Война, эпидемия, снежный буран,
Космоса черные дыры…
Следи за собой, будь осторожен!
Следи за собой!
а там скоро и кислород из наших больниц туда попрут - ониженашилюди... а тут нарид противный, опять проголосовать за зелень экранную не захотел...ну так пусть теперь сами... самолечением занимаются...
Если мне не изменяет мой склероз, то вроде бы на "Радио Республика" озвучивали - количество заболевших более 9 тыс., умерло 900+ человек. Так что, так оно и выходит - 9-10%.
В общем, соотношение заболели/умерли выходит что не скрывают, а вот соответствуют ли эти цифры, в натуральном выражении, фактическим показателям, это конечно вопрос.
Цензор написал "смертность скрывается и может достигать 9%.".
9% они и в африке 9%, хот от 10 просто, хоть от 10млн.
Считать умеешь?
В дыре заявляют "у нас смертность 9%", а ты говоришь - "да какие там 9, они всё брешут, у них смертность как минимум 2, 5%"
П.С. 60тыс./100=600чел. это 1%, 1500 от 60000 это 1500/600(1%)=2,5%
Цензор пишет - "в дыре скрывают уровень смертности, реально [же] он может достигать 9%". Это со слов местных(дыровских) медиков.
Я пишу - "дыровское радио(разрешенное путиным) вещает - заболели 9000, умерли 900". Это значит, что официально озвучивается уровень смертности в 9%. Не "может достигать", а "обнародован", то бишь - фактически достигает 9%.
А ты, не умеешь ни читать, ни считать, поэтому пытаясь как бы разоблачить всех - дэнэрэ, Евгения Пономарева и Цензор, орешь - вы фсё врёти! там фсё савсем плоха! там смертность минимум 2,5(два с половиной)%!
Ты правда такой тугой или прикидываешься?
В статье нет ни каких 900 трупов. В статье говорится о том, что реальная смертность скрывается, на самом же деле, она может достигать - аж 9%.
Большими красными буквами - У-РО-ВЕНЬ смертности - ну то бишь - процентное соотношение заболевших и умерших. Hast du verstanden, васёк?
Цензор говорит - сепары скрывают реальную смертность, а на самом деле она может достигать 9%. (они врут и занижают, а на самом-то деле она - целых 9%).
А сепары говорят - у нас Х заболевших и Y умерших.
С помощью простой арифметики выясняется, что при таких данных, они озвучивают, что у них уровень смертности составляет 9-10%. В статье нет ничего про смертность выраженную натуральным числом, только в процентах.
Теперь я достаточно разжевал? Сможешь уже проглотить, наконец-то?