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ГСЧС получила пятый вертолет Airbus H225 Super Puma. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

26 ноября спасатели ГСЧС получили пятый вертолет Airbus H225 Super Puma с бортовым номером 54, который Украина закупила во Франции в рамках создания системы авиационной безопасности МВД.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В последний раз французский вертолет по контракту ГСЧС получала в конце января 2020 года. В отличие от трех предыдущих, он дополнительно был оснащен для проведения аварийно-спасательных операций: лебедкой для подъема и прожектором для поисков на земле в темное время суток.

Все полученные ранее вертолеты активно привлекались для выполнения задач по назначению в 2020 году: во время ликвидации масштабных пожаров на территории Чернобыльской зоны, Житомирской и Луганской областей, во время ликвидации последствий дождевых паводков в Карпатском регионе, для выполнения рейсов санавиации, а также для дежурств в время мероприятий по обеспечению безопасности на местных выборах в Украине", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Франция передала Госпогранслужбе первые два вертолета Airbus Helicopters H125. ВИДЕО+ФОТО

Всего в рамках межправительственного соглашения между Украиной и Францией предусматривается закупка 55 вертолетов производства компании Airbus.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Airbus H225 Super Puma забронений для використання на території ЄС через низку трагічних катастроф, які стались через руйнування редуктора головного гвинта. Конструкція цього гелікоптера була визнана нездалою і використання цього гелікоптера заборонили по всій Європі. Дозволили тільки військовим та рятувальникам, в яких вже були на озброєнні ці гелікоптери. Але навіть у війьскових та рятувальників ці гелікоптери знімають з озброєння і продають по корупційним контрактам з відкатами - в Україну.
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26.11.2020 20:01
+4
ты ненормальный?!.. и наверно за Трампа голосовал?!
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26.11.2020 19:09
+4
Як кажуть в арміЇ - Промовчи, зійдеш за розумного!
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26.11.2020 19:12
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В країні дефолт а мафія купляє іноземні гелікопетри, які заборонені для використання в Європі через конструктивні недоліки редуктора головного гвинта. В нього просто гвинт відвалюється в повітрі і це вже призвело до десятків жертв!
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26.11.2020 18:49 Ответить
Як кажуть в арміЇ - Промовчи, зійдеш за розумного!
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26.11.2020 19:12 Ответить
Airbus H225 Super Puma забронений для використання на території ЄС через низку трагічних катастроф, які стались через руйнування редуктора головного гвинта. Конструкція цього гелікоптера була визнана нездалою і використання цього гелікоптера заборонили по всій Європі. Дозволили тільки військовим та рятувальникам, в яких вже були на озброєнні ці гелікоптери. Але навіть у війьскових та рятувальників ці гелікоптери знімають з озброєння і продають по корупційним контрактам з відкатами - в Україну.
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26.11.2020 20:01 Ответить
А саме головне- він важчий за повітря!
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26.11.2020 19:17 Ответить
Почему он как две капли воды похож на Ми-8?
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26.11.2020 18:56 Ответить
на ми-8?! ГСЧС получила пятый вертолет Airbus H225 Super Puma - Цензор.НЕТ 2401.. ты вообще радолбанную маршрутку "богдан" от комфортабельного "Мерседес Віто" отличаешь?!.. у тебя какой век в голове?!
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26.11.2020 19:01 Ответить
По конструкции это точная копия. Тюнингованный Ми-8.
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26.11.2020 19:06 Ответить
ты ненормальный?!.. и наверно за Трампа голосовал?!
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26.11.2020 19:09 Ответить
АБСОЛЮТНО НІЧОГО СХОЖОГО!
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26.11.2020 19:13 Ответить
ДСНС отримала п'ятий гвинтокрил Airbus H225 Super Puma - Цензор.НЕТ 7354
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26.11.2020 19:51 Ответить
Все. Здаюсь. Абсолютна схожість. Несучий гвинт зверху, рульовий - ззаду, і головне, колеса в обох. Ти справді дебіл, чи придурюєшся?
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26.11.2020 21:40 Ответить
Не мели дурниць. Краще загугль, як схожі ту-4 і Б 29😁
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26.11.2020 19:19 Ответить
Та да в Украине пилотов вертолетов под дулами автоматов загоняют в него....Угрожают их семьям и т д.Если человек сумел выучиться на пилота вертолета - то неужели он не нашел информацию о данном типе вертолета?....хватит тут всякую фигню писать и считать себя умнее других.
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26.11.2020 19:00 Ответить
В світі є все - від авто, літаків, швейних голок путані гондонів. Країна, яка все завозить є криворукою, з тупою владою і такими ж тупорилими елітами та науковцями, які сидять на хабарній голці від корпорацій, які завозять все сюди і вивозять з країни лише сировину - деревину під пеньки, уранову і залізну руду, граніт та пшеницю. І чомусь деякі філософи мені розказуть на мові окупантів, ніби всі тут лише заздрять цим тупорилим олігархічним задницям. Смішні вони хлопці ці теоретики ойкумени-прекаріату і локдаунів.
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26.11.2020 19:44 Ответить
Эти вертолеты тушили пожары??? Маленькая ложь рождает большое недоверие ко всей статье об использовании этих вертолетов. Ментовское начальство летало на пикники и охоту - вот их истинное предназначение.
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26.11.2020 20:08 Ответить
Точно. Літали. Таких довболобів, як ти відстрілювали.
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26.11.2020 21:42 Ответить
Ми купуємо старе нікому не потрібне барахло.
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26.11.2020 23:45 Ответить
 
 