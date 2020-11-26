ГСЧС получила пятый вертолет Airbus H225 Super Puma. ВИДЕО

26 ноября спасатели ГСЧС получили пятый вертолет Airbus H225 Super Puma с бортовым номером 54, который Украина закупила во Франции в рамках создания системы авиационной безопасности МВД.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В последний раз французский вертолет по контракту ГСЧС получала в конце января 2020 года. В отличие от трех предыдущих, он дополнительно был оснащен для проведения аварийно-спасательных операций: лебедкой для подъема и прожектором для поисков на земле в темное время суток.

Все полученные ранее вертолеты активно привлекались для выполнения задач по назначению в 2020 году: во время ликвидации масштабных пожаров на территории Чернобыльской зоны, Житомирской и Луганской областей, во время ликвидации последствий дождевых паводков в Карпатском регионе, для выполнения рейсов санавиации, а также для дежурств в время мероприятий по обеспечению безопасности на местных выборах в Украине", - говорится в сообщении.

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Всего в рамках межправительственного соглашения между Украиной и Францией предусматривается закупка 55 вертолетов производства компании Airbus.