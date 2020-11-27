Представители власти продолжают тайно встречаться с олигархами вопреки обещаниям Зеленского, - СМИ. ВИДЕО
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Министр внутренних дел Аваков тайно встречался с Коломойским, Фуксом и Котвицким, вице-премьер Уруский - с Кауфманом, а глава правления "Нафтогаза" Коболев - с Киперманом.
Речь об этом идет в расследовании программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.
Журналисты напоминают, что кандидат в президенты Владимир Зеленский в мае 2019 года обещал, что в случае его победы отношения власти с крупным бизнесом будут прозрачными. "Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП", - говорил тогда Зеленский.
По данным "Схем", олигарх Игорь Коломойский 13 ноября встречался с главой МВД Арсеном Аваковым на территории министерства.
"Я заехал, у Арсена Борисовича был, кофе выпил. Давно не виделись. Никаких дел", - прокомментировал этот визит Коломойский.
BMW Коломойского заезжает на территорию Министерства внутренних дел
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Также для встреч с Аваковым в министерство внутренних дел приезжали бизнесмены Фукс и Котвицкий, утверждают журналисты. При этом оба они использовали номера прикрытия.
"Связаться с Игорем Котвицким до эфира "Схемам" не удалось. Аваков на просьбу о комментарии также не ответил. Как и Павел Фукс", - пояснили журналисты.
Автомобиль бизнесмена Павла Фукса за 3 дня сменил 3 номера прикрытия, утверждают "Схемы"
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Вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского журналисты заметили выходящим из здания, в котором расположен офис бизнесмена Кауфмана. Вскоре из здания вышел и сам Кауфман, при этом его сопровождал охранник, которые ранее был с Уруским.
Из офиса Кауфмана выходит сначала Уруский...
... а затем и сам Кауфман. Его сопровождает тот же охранник, что был с Уруским.
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А глава правления НАК "Нафтогаз" Коболев, по данным программы, встречался в гостинице "Хаятт" с представителем группы "Приват" Киперманом. Встреча произошла 21 октября, почти до того, как Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий, что "Укрнафта" погасит свои долги перед бюджетом из средств, которые ей фактически предоставят из бюджета через НАК "Нафтогаз Украины".
Коболев после встречи с Киперманом в отеле "Хаятт"
"Несмотря на одно из главных обещаний команды кандидата Зеленского: что отношения между чиновниками и олигархами, которые в случае его победы должны были стать публичными и прозрачными - при его президентстве и до сих пор остаются тайными и кулуарными", - делают вывод журналисты.
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Своим можно, коррумпированые правоохранительные органы таких чмошников Кауфман не трогают.
Олигарх Кауфман, чья компания должна государству 3,5 млрд гривен, спокойно ходит в ОП и встречается с топ-чиновниками. Заплатит ли он? Вопрос риторический.
Официальное следствие исследовало их с партнером участие в отчуждении одесского аэропорта. Соглашение, по которому бизнесмен получил контроль над аэродромом, стала предметом расследования Национального антикоррупционного бюро. Так, в 2018 году НАБУ планировало инициировать возвращение Одесского аэропорта в коммунальную собственность, а причастным готовили подозрения. Но в 2019 году Специализированная антикоррупционная прокуратура забрала дело у Бюро и передала его Национальной полиции. И уже в конце 2019 правоохранители закрыли дело. чмо коррупционер Аваков все порешал. дело закрыли быстры.
Второе громкое дело связано с бизнесменом Кауфманом и его компанией по оптовой продаже сигарет - монополистом среди дистрибьюторов табачных изделий «Тедис».
в 2019-м «Тедис» оштрафовали почти 3,5 миллиарда гривен. Впрочем, штраф компания Кауфмана в госбюджет не заплатила до сих пор.
https://inforesist.org/smi-biznesmen-kaufman-tajno-poseshhaet-op-pravitelstvo-i-ministerstva/
Чи комусь невідомо,що Авак з Бєньою "болєют протів Пєті ?"
Насправді це ази політології.Умовою коаліції НФ і БПП (відповідно,-й голосування по надважливим законопроектам),було призначення від НФ міністром Авакова .Невже це для когось досі секрет ?
Щоб голос був їх у скарбниці
Звичайно проти Порошенка
Щоб презендентом був «Зеленка»
Той, що їз «Бенею» брехали,
Й Голобородька в вуха пхали,
Волали «В Пороха «апшори»,
А виявились в «Зелі» й Жори
Кричали ще за «Ротердам»…
"Заморим «мародера» по судам,
«Свинарчуки» з ним все покрали…
Та з «зубожілих» все здирали"
Ще й ********** за «вареник…,»
Й побіг ще дужче шизофреник…
В дійсності все вийшло не так,
Бо «Зеля» красти є мастак,
Не став «Беня» десь петляти
А тут бюджет із Зелею пиляти
Цвіте «велике крадівництво»
Ахметки й «Бені» виробництво
Вугілля із Засрашки пруть,
Все більше від «ковіду» мруть.
Вмить всі бабулі зубожіли,
А з ними й молоді дебіли.
Вже й «Оборонку» завалили
Й ліси в країні всі спалили...
Та й декларації навіщо?
Цвіт тут корупції найвищий.
«Відосік» з хриплим голоском,
І автор запливши жирком,
Вам скаже «що усе окей»
«Бенін» слуга москви лакей.
Вся економіка пре в прірву
Нові Свинарчуки дно зірвуть.
27.11.2020
Анатолій Березенський
Ізраїль є така країна,
У нихз вже й наша Україна,
У ній «Беня» верховодить,
І на мотузці «Зелю» водить.
Дивиться де жирні банки,
Бо ж «рекет» його забаганки,
І ті заводи де є гроші,
Там ставки для нього хороші.
А поки воїн наш стріляє,
Карман їх «Беня» оголяє,
Бо до мушки воїн прикутий.
У тих місцях, де ворог лютий,
Відволікає «Зеля» свідків,
Чого чекати, й кому звідки,
Як «Беня» потягне «лопатник»
Не розібереться навіть «ватник».
Спасибі нашим «приколістам»
Що віддали нас «колоністам»
Дітей і жінку й всю родину.
Та вибір зла в таку годину,
19.04.2019
Анатолій Березенський
1) оглашение на Майдане списка олигархов;
2) конфискация всего их имущества, включая имущество всех родственников и подставных лиц, во всех странах, с передачей этого имущества в фонд репараций населению Украины;
3) принятие таких законов, которые сделают невозможным появление в Украине олигархов в будущем.
Те лица, что не попадут в список олигархов, получат право добровольно честно задекларировать свое имущество с передачей 70% в фонд репараций, что бы не попасть в список олигархов в будущем.
Если революция не состоится, Украину ждет разруха и массовый выезд заграницу активной части населения.
"нацэлита" - практически одна Жы2
Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" высказал экс-нардеп Сергей Лещенко.
Он привел пример, когда прокуратура объявляла в розыск менеджера Коломойского из государственной компании "Укртранснафта" Александра Лазорко.
"Тогда Аваков не передавал документы в Интерпол ровно столько, сколько надо было для подачи беглецом прошения о политическом убежище в Британии, что делало невозможной его выдачу", - отметил Лещенко.https://news.24tv.ua/ru/avakov_i_kolomojskij_ne_skryvajut_vzaimnoj_simpatii__leshhenko_n1205175
Одна полит проститутка обличает других таких же
- Я не жалею, что использовал Порошенко и его партию как трамплин в политику
СИРОЖА ЛЕЩЕНКО
https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html