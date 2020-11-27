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Аваков (3444) Коломойский (1763) олигарх (1016) Кауфман (31) Коболев (455) Фукс (36) Котвицкий (5) Уруский Олег (116)

Представители власти продолжают тайно встречаться с олигархами вопреки обещаниям Зеленского, - СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр внутренних дел Аваков тайно встречался с Коломойским, Фуксом и Котвицким, вице-премьер Уруский - с Кауфманом, а глава правления "Нафтогаза" Коболев - с Киперманом.

Речь об этом идет в расследовании программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты напоминают, что кандидат в президенты Владимир Зеленский в мае 2019 года обещал, что в случае его победы отношения власти с крупным бизнесом будут прозрачными. "Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП", - говорил тогда Зеленский.

По данным "Схем", олигарх Игорь Коломойский 13 ноября встречался с главой МВД Арсеном Аваковым на территории министерства.

"Я заехал, у Арсена Борисовича был, кофе выпил. Давно не виделись. Никаких дел", - прокомментировал этот визит Коломойский.

Представители власти продолжают тайно встречаться с олигархами вопреки обещаниям Зеленского, - СМИ 01

BMW Коломойского заезжает на территорию Министерства внутренних дел

Читайте на Цензор.НЕТ: Общее количество "отряда Коломойского" в Раде - примерно 65 человек, - "слуга народа" Чернев

Также для встреч с Аваковым в министерство внутренних дел приезжали бизнесмены Фукс и Котвицкий, утверждают журналисты. При этом оба они использовали номера прикрытия.

"Связаться с Игорем Котвицким до эфира "Схемам" не удалось. Аваков на просьбу о комментарии также не ответил. Как и Павел Фукс", - пояснили журналисты.

Представители власти продолжают тайно встречаться с олигархами вопреки обещаниям Зеленского, - СМИ 02

Автомобиль бизнесмена Павла Фукса за 3 дня сменил 3 номера прикрытия, утверждают "Схемы"

Также на Цензор.НЕТ: Уруский признал невыполнение Кабмином внедрения закона "Об оборонных закупках" - закупки 2021 года под угрозой срыва, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского журналисты заметили выходящим из здания, в котором расположен офис бизнесмена Кауфмана. Вскоре из здания вышел и сам Кауфман, при этом его сопровождал охранник, которые ранее был с Уруским.

Представители власти продолжают тайно встречаться с олигархами вопреки обещаниям Зеленского, - СМИ 03

Из офиса Кауфмана выходит сначала Уруский...

Представители власти продолжают тайно встречаться с олигархами вопреки обещаниям Зеленского, - СМИ 04

... а затем и сам Кауфман. Его сопровождает тот же охранник, что был с Уруским.

Читайте также: Коболев объяснил, почему газсбыты Фирташа сейчас не покупают газ от "Нафтогаза"

А глава правления НАК "Нафтогаз" Коболев, по данным программы, встречался в гостинице "Хаятт" с представителем группы "Приват" Киперманом. Встреча произошла 21 октября, почти до того, как Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий, что "Укрнафта" погасит свои долги перед бюджетом из средств, которые ей фактически предоставят из бюджета через НАК "Нафтогаз Украины".

Представители власти продолжают тайно встречаться с олигархами вопреки обещаниям Зеленского, - СМИ 05

Коболев после встречи с Киперманом в отеле "Хаятт"

"Несмотря на одно из главных обещаний команды кандидата Зеленского: что отношения между чиновниками и олигархами, которые в случае его победы должны были стать публичными и прозрачными - при его президентстве и до сих пор остаются тайными и кулуарными", - делают вывод журналисты.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+49
Ну куда кукле супротив хозяев?

Представители власти продолжают тайно встречаться с олигархами вопреки обещаниям Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 5513
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26.11.2020 23:36
+49
Коломойский, Фукс, Котвицкий, Кауфман, Киперман. Это точно Украина? Разве эта шваль, по которой колиивщина плачет, даст, чтобы в нашей стране развивалось верховенство права, равенство перед законом и социальная справедливость?
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26.11.2020 23:43
+48
Представители власти продолжают тайно встречаться с олигархами вопреки обещаниям Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 8300
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26.11.2020 23:34
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... и среди "бизнесменов" ни одного коваленко, иваненко или сидоренко... есть только щирі українці" кауфман, фукс, котвицкий...
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27.11.2020 03:16 Ответить
Вот они деньги бюджетные, барыги и ворье доят грябат страну, налоги не платят!
Своим можно, коррумпированые правоохранительные органы таких чмошников Кауфман не трогают.

Олигарх Кауфман, чья компания должна государству 3,5 млрд гривен, спокойно ходит в ОП и встречается с топ-чиновниками. Заплатит ли он? Вопрос риторический.

Официальное следствие исследовало их с партнером участие в отчуждении одесского аэропорта. Соглашение, по которому бизнесмен получил контроль над аэродромом, стала предметом расследования Национального антикоррупционного бюро. Так, в 2018 году НАБУ планировало инициировать возвращение Одесского аэропорта в коммунальную собственность, а причастным готовили подозрения. Но в 2019 году Специализированная антикоррупционная прокуратура забрала дело у Бюро и передала его Национальной полиции. И уже в конце 2019 правоохранители закрыли дело. чмо коррупционер Аваков все порешал. дело закрыли быстры. Представники влади продовжують таємно зустрічатися з олігархами всупереч обіцянкам Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9471
Второе громкое дело связано с бизнесменом Кауфманом и его компанией по оптовой продаже сигарет - монополистом среди дистрибьюторов табачных изделий «Тедис».

в 2019-м «Тедис» оштрафовали почти 3,5 миллиарда гривен. Впрочем, штраф компания Кауфмана в госбюджет не заплатила до сих пор.

https://inforesist.org/smi-biznesmen-kaufman-tajno-poseshhaet-op-pravitelstvo-i-ministerstva/
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27.11.2020 04:17 Ответить
Обещаниям зебильониша верят только лохи.
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27.11.2020 04:48 Ответить
Кожна така зустріч залишає декілька мільярдів у кишені пана Зєлєнського. Здається пан Зєлєнський вже НІКОЛИ вчителем працювати не буде. Навіть, якщо там будуть платити 4000 дол. на місяць.
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27.11.2020 05:10 Ответить
Было, есть и будет..
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27.11.2020 06:43 Ответить
Кто знает, возможно Коломойский зашел к Авакову уплатить штраф за превышение скорости, ну при этом "погоняли кофеек", как не угостить хорошего человека, любителя кофе.
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27.11.2020 07:18 Ответить
Представники влади продовжують таємно зустрічатися з олігархами всупереч обіцянкам Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1727
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27.11.2020 07:39 Ответить
Навіть не цікаво.Яка різниця,-зустрічаються олігархи з представниками влади таємно,через посередників,чи не ховаючись, якщо на наших очах Коломойським-Кауфманам-фуксам виплачують компенсації,дозволяють не платити податки,проти них закривають (не відкривають) кримінальні справи ?
Чи комусь невідомо,що Авак з Бєньою "болєют протів Пєті ?"
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27.11.2020 07:56 Ответить
Хто "болеет против Пєті" -- той ворог України. Взагалі незрозуміло, чому Петро не усунув авакяна від посади, коли і суспільство було проти цього міністра? Чому боявся цього вірмена, який почувався при владі вище за прем'єр-міністра, і який зрадив самого президента.
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27.11.2020 09:28 Ответить
Так.Дехто й досі вважає Бєню й Авака рятівниками Дніпра-Харкова.
Насправді це ази політології.Умовою коаліції НФ і БПП (відповідно,-й голосування по надважливим законопроектам),було призначення від НФ міністром Авакова .Невже це для когось досі секрет ?
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27.11.2020 09:46 Ответить
Тоді була коалиція, а Аваков був від «Народного фронту». Порох, ніяк неміг його усунути, інакше розвал коаліції.
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27.11.2020 11:27 Ответить
"Хто "болеет против Пєті" - той ворог України" - це сильно. Дуже нагадує "а кто, если не Путин". Потрібно міняти олігархічну систему, а не олігархів чи їх слуг при владі. Олігарх-патріот - звучить кумедно. Коломойський в 2014-ому році, можна сказати, теж був патріотом, спонсорував територіальні батальйони, захищаючи свої активи. Якби не він, невідомо де б зупинилася Росія. А зараз, домовившись з Путіним, де й подівся його патріотизм. Бізнесова вигода перекреслює олігархічний патріотизм. І не треба розказувати, що не всі олігархи однакові.
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27.11.2020 20:46 Ответить
так у них сімї з голоду пухнуть.поїхали за місячними
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27.11.2020 08:28 Ответить
а детоксного не зовут. он обідывся.
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27.11.2020 08:35 Ответить
Бабулі бігли на дільниці
Щоб голос був їх у скарбниці
Звичайно проти Порошенка
Щоб презендентом був «Зеленка»
Той, що їз «Бенею» брехали,
Й Голобородька в вуха пхали,
Волали «В Пороха «апшори»,
А виявились в «Зелі» й Жори
Кричали ще за «Ротердам»…
"Заморим «мародера» по судам,
«Свинарчуки» з ним все покрали…
Та з «зубожілих» все здирали"
Ще й ********** за «вареник…,»
Й побіг ще дужче шизофреник…
В дійсності все вийшло не так,
Бо «Зеля» красти є мастак,
Не став «Беня» десь петляти
А тут бюджет із Зелею пиляти
Цвіте «велике крадівництво»
Ахметки й «Бені» виробництво
Вугілля із Засрашки пруть,
Все більше від «ковіду» мруть.
Вмить всі бабулі зубожіли,
А з ними й молоді дебіли.
Вже й «Оборонку» завалили
Й ліси в країні всі спалили...
Та й декларації навіщо?
Цвіт тут корупції найвищий.
«Відосік» з хриплим голоском,
І автор запливши жирком,
Вам скаже «що усе окей»
«Бенін» слуга москви лакей.
Вся економіка пре в прірву
Нові Свинарчуки дно зірвуть.
27.11.2020
Анатолій Березенський
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27.11.2020 09:00 Ответить
Ви всьо врєтє! Бубочка нє такой! Он самый чесний політік!
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27.11.2020 09:20 Ответить
Цитата, Зеленський: "Щастя бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах." /хоча відпочинок на Оманському курорті нічим не поступається Мальдівам./. ЗЕЛЕНСКИЙ и 28 ДЕПУТАТОВ СЛУГ УЛЕТЕЛИ НА МАЛЬДИВЫ ОТДЫХАТЬ! 95 кварталv=Y9v7mUAqLM0
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27.11.2020 09:40 Ответить
Продажні шкури відробляють свої борги, свої посади...
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27.11.2020 09:42 Ответить
А почему у нас в качестве олигархов одни жиды? Мы точно живем в государстве под названием Украина?
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27.11.2020 09:43 Ответить
Потому, что евреи умные, не то что славяне-чернь малограмотная,которые в 2019 привели к власти подобного себе
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27.11.2020 11:13 Ответить
Або в 2014-ому обрали президентом олігарха, щоб той зламав олігархічну систему.
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27.11.2020 20:48 Ответить
БЕНІНА КРАЇНА
Ізраїль є така країна,
У нихз вже й наша Україна,
У ній «Беня» верховодить,
І на мотузці «Зелю» водить.
Дивиться де жирні банки,
Бо ж «рекет» його забаганки,
І ті заводи де є гроші,
Там ставки для нього хороші.
А поки воїн наш стріляє,
Карман їх «Беня» оголяє,
Бо до мушки воїн прикутий.
У тих місцях, де ворог лютий,
Відволікає «Зеля» свідків,
Чого чекати, й кому звідки,
Як «Беня» потягне «лопатник»
Не розібереться навіть «ватник».
Спасибі нашим «приколістам»
Що віддали нас «колоністам»
Дітей і жінку й всю родину.
Та вибір зла в таку годину,
19.04.2019
Анатолій Березенський
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27.11.2020 14:09 Ответить
Прізвища щирих українців - коломойскі, котовіцкі, фукс,кауфман ,кіперман Б.....Ь Доки ці українці будуть мозги нам чесати ? Вони не пробували піднімати економіку в країні , де проживають такі ж обкраїнці як вони ? Взяли б до компанії суркісів рабіновича пінчука і бавилиби ся там, за горизонтом .
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27.11.2020 10:23 Ответить
Доки ви їм дозволятимете це робити.
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27.11.2020 10:32 Ответить
В Украине нужно сломать олигархическую систему. Это понимает общество и к этому подталкивают зарубежные партнеры. Но, сделать это законным эволюционным путем не выйдет. Олигархи не дадут. Поэтому Украину ждет еще одна революция - противоолигархическая. И закончится она должна не тем, что люди поживут в центре Киева в палатках, а выполнением трех шагов:
1) оглашение на Майдане списка олигархов;
2) конфискация всего их имущества, включая имущество всех родственников и подставных лиц, во всех странах, с передачей этого имущества в фонд репараций населению Украины;
3) принятие таких законов, которые сделают невозможным появление в Украине олигархов в будущем.

Те лица, что не попадут в список олигархов, получат право добровольно честно задекларировать свое имущество с передачей 70% в фонд репараций, что бы не попасть в список олигархов в будущем.

Если революция не состоится, Украину ждет разруха и массовый выезд заграницу активной части населения.
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27.11.2020 11:00 Ответить
Круто! В 1917 такое уже делали. Неужели дедушка Ленин был прав?
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27.11.2020 12:25 Ответить
В 1917 году меняли капиталистический строй на социалистический. В Украине не капиталистический строй, а олигархический. Основной признак капиталистического строя, кроме частной собственности, - рыночная конкуренция. При олигархическом строе рыночная конкуренция - для лохов. Для олигархов - преференции за счет государства, населения, других субъектов бизнеса путем использования теневой власти и коррупции. Поэтому все имущество таких лиц должно быть конфисковано.
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27.11.2020 12:41 Ответить
Смысл тот же: отнять и поделить. Дальше, как я вас понял - рыночная экономика. Фактически, тот же ленинский НЭП.
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27.11.2020 13:25 Ответить
Смысл не в простой арифметике: отнять и поделить, а в морали. Большевики отнимали у всех без исключения по классовому принципу. А я пишу о тех, кто нанес моральный и материальный ущерб народу, используя теневую власть и коррупцию.
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27.11.2020 15:59 Ответить
Ну, мораль, знаете ли, вещь такая непостоянная... В каждом обществе своя... И опять же зависит от того, кто к власти придет... И какое общество начнет строить...
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27.11.2020 16:10 Ответить
Сравнивая Революцию 1917 года в Петрограде и Революцию достоинства невольно приходишь к мысли, что царя все таки нужно расстрелять, а остальную "элиту" , погрузить на баржи и утопить в Днепре
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27.11.2020 11:10 Ответить
а если сравнивать её с другими революциями то окажется что в расисе её сделала.......
"нацэлита" - практически одна Жы2
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27.11.2020 11:20 Ответить
ещё есть сомнения кто тут "хозяева" ???
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27.11.2020 11:17 Ответить
зы. вернее кто хозяин банковой
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27.11.2020 11:21 Ответить
"А препоганії пани жидам,братам своїм хорошим,останні продають штани"... Т.Г.Шевченко. "І виріс я на чужині". 1848 рік.
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27.11.2020 11:36 Ответить
Смесь, когда Аваков и Коломойский объединяют свои интересы, особенно опасна.
Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" высказал экс-нардеп Сергей Лещенко.
Он привел пример, когда прокуратура объявляла в розыск менеджера Коломойского из государственной компании "Укртранснафта" Александра Лазорко.
"Тогда Аваков не передавал документы в Интерпол ровно столько, сколько надо было для подачи беглецом прошения о политическом убежище в Британии, что делало невозможной его выдачу", - отметил Лещенко.https://news.24tv.ua/ru/avakov_i_kolomojskij_ne_skryvajut_vzaimnoj_simpatii__leshhenko_n1205175
Одна полит проститутка обличает других таких же

- Я не жалею, что использовал Порошенко и его партию как трамплин в политику
СИРОЖА ЛЕЩЕНКО
https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html
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27.11.2020 11:52 Ответить
кофе будешь? Представники влади продовжують таємно зустрічатися з олігархами всупереч обіцянкам Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1803
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27.11.2020 12:12 Ответить
Так і хто брехунам вірить слузі народу і президенту Зеленському! Після їхньої брехливої передвиборчої компаніі, резеденціі Презеденські відамо дітям сыротинцям, злодії в тюрми, зниження тарифів на газ, світло, багато іншого, а як є насправді! Це не клуб сміливих і находчевих на 95 кварталі а держава! Виручає їх короновірус і люди, ще вірить в їх безгосподарність !
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27.11.2020 13:23 Ответить
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