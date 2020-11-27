Проект бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения социальных выплат и пенсий, - Лазебная. ВИДЕО

Одобренный правительством проект бюджета на 2021 не предусматривает сокращения социальных выплат.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире "1+1", информирует Цензор.НЕТ.

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"Несмотря на то, что сегодня люди взволнованы, сегодня глобальный кризис, люди не имеют уверенности в завтрашнем дне, бюджет на 2021 не предусматривает, во-первых, никакого сокращения никаких социальных выплат. Второе - прожиточный минимум растет. Да, он растет маленькими темпами - 9,3%, он покрывает немножечко больше прогнозируемую инфляцию, но все же соцпомощи, которые к нему привязаны, тоже будут повышены и мы будем над этим работать, чтобы не было не только задолженности, а чтобы даже был рост", - сказала Лазебная.

Министр сообщила, что в связи с повышением минимальной заработной платы повышается еще один социальный стандарт - минимальная пенсионная выплата для пенсионеров, которым исполнилось 65 лет, у кого есть полный стаж, на 400 гривен. Лазебная отметила, что уже в январе пенсионеры, которые подпадают под эту категорию, получат указанное повышение.

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Кроме того, по ее словам, в июле будет реализовываться программа повышения пенсий лицам, которым исполнилось 75 лет. Также повышение в 500 гривен получат 80-летние пенсионеры.

"Все эти вещи в бюджете на 2021 год есть, поэтому я бы очень просила политиков не сеять панику", - отметила министр соцполитики.

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