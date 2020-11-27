Проект бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения социальных выплат и пенсий, - Лазебная. ВИДЕО
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Одобренный правительством проект бюджета на 2021 не предусматривает сокращения социальных выплат.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире "1+1", информирует Цензор.НЕТ.
"Несмотря на то, что сегодня люди взволнованы, сегодня глобальный кризис, люди не имеют уверенности в завтрашнем дне, бюджет на 2021 не предусматривает, во-первых, никакого сокращения никаких социальных выплат. Второе - прожиточный минимум растет. Да, он растет маленькими темпами - 9,3%, он покрывает немножечко больше прогнозируемую инфляцию, но все же соцпомощи, которые к нему привязаны, тоже будут повышены и мы будем над этим работать, чтобы не было не только задолженности, а чтобы даже был рост", - сказала Лазебная.
Министр сообщила, что в связи с повышением минимальной заработной платы повышается еще один социальный стандарт - минимальная пенсионная выплата для пенсионеров, которым исполнилось 65 лет, у кого есть полный стаж, на 400 гривен. Лазебная отметила, что уже в январе пенсионеры, которые подпадают под эту категорию, получат указанное повышение.
Кроме того, по ее словам, в июле будет реализовываться программа повышения пенсий лицам, которым исполнилось 75 лет. Также повышение в 500 гривен получат 80-летние пенсионеры.
"Все эти вещи в бюджете на 2021 год есть, поэтому я бы очень просила политиков не сеять панику", - отметила министр соцполитики.
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А ти випадково не підбуханий?
Ай да размечтался , а чай без сахара и заварки в тёмной комнате пил как на вкус
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Людмила Свирская. Конотоп (Кузьки) [email protected]
0970437084
Я крайне возмущена или тупыми Законами или вашей издевательской ложью! Пишу во все возможные адреса..
Ложь и ложь - во всем власть нагло врет.
Я к вам уже обращалась,
вы написали сюда в низы., и все.
Дорогие люди, ну не может в мире такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
После обращения к вам ко мне усилили придирки.
Я не имея никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге - есть справка медкомиссии о не трудоспособности) в 59 лет и 6 мес. мне в Конотопе сказали пенсии не дадим, я обратилась весной за помощью в центр занятости , где мне в мае помогли 1 раз…! 1000гр., ну COVID - 19 и... и я им не ответила по телефону.. они сняли все со штрафом еще (два года не появлятся к ним , легкой работы не будет)!
Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Ладно дотянула, уже исполнилось 60 лет, при подсчете стажа подтвердили только 22 года и не признают упорно ёще 4 года, когда то фирма "Маркет Трейд" в Кривом Роге супермаркет Делви неплатила налог 2004 г. - откуда я моргла это контролировать, незащитали 1 год, то цыферка не так написана..и еще надо в Подольск ехать или писать Штирлицу, я не знаю. Но уже есть подтверждение,... не не тут то было, оказывается надо ещё подтверждать что я в ГДР с мужем ездила с 1987 г по 1992 г -
вот вам и страна в издевательском смартфоне!?
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам, в связи с военной службой мужа… Так вот, я осталась за чертой пропасти и даже не выживания,
имея стаж 26 лет и 60 лет возраста - спасибо за эпоху нищеты, «затерли» положенную пенсию, у мужа пенсия 3103, за газ отдали и в яме… он с диабетом… субсидии нет сын прописан, где то в охране прячется от кредитных долгов.
Обратилась к вам за помощью думала помогут, так они мне проблем безконечных нашли
В селе хату купили как дальше? А дальше все - некуда!
Власть приговорила меня к 8 годам «каторги» в 55 пенсию отменили и, в 60 не дали - а только в 63 и то может быть, я три года до минималки не дотяну, а говорят что уже в 65…
Все бы ничего если бы всем война но, одним сотни тысяч а для других и милостыню зажмотили. Я буду писать везде, к президенту в Верховную раду, писать во все газеты и каналы в Европу,
в космос - я предам этот шок широкой огласке! Потому что на местах творят безпредел. Я уверена что нас хотят просто выморить. Пусть власть которую мы выбирали и народ знает что их ждет И еще, я что помолодела или пандемия ушла что сняли этих 1000 гр. ? А потом, почему мне уже в 60 не дали пенсию и ганяют по надуманым проверкам? Во время эпидемии..! Что за отношение к населению ?? Я написала обращение к вам в пенсионный в Киев, ответ спустили в Конотоп, здесь даже юрист сказал , что я им ничего не докажу, у них вказивка…
Как я жила вчера и сегодня?
Завтра у меня нет.
Сейчас мне 61 -й год.
Они мне отказали во всем, просто в существовании…, говорят подтверждайте все потом посмотрим, и после встречи в пенс. отделе Конотопа, я в больнице с сердцем пролежала 12 дней и, кроме неуважения у меня ничего не осталось...