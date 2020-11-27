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Проект бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения социальных выплат и пенсий, - Лазебная. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Одобренный правительством проект бюджета на 2021 не предусматривает сокращения социальных выплат.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире "1+1", информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на то, что сегодня люди взволнованы, сегодня глобальный кризис, люди не имеют уверенности в завтрашнем дне, бюджет на 2021 не предусматривает, во-первых, никакого сокращения никаких социальных выплат. Второе - прожиточный минимум растет. Да, он растет маленькими темпами - 9,3%, он покрывает немножечко больше прогнозируемую инфляцию, но все же соцпомощи, которые к нему привязаны, тоже будут повышены и мы будем над этим работать, чтобы не было не только задолженности, а чтобы даже был рост", - сказала Лазебная.

Министр сообщила, что в связи с повышением минимальной заработной платы повышается еще один социальный стандарт - минимальная пенсионная выплата для пенсионеров, которым исполнилось 65 лет, у кого есть полный стаж, на 400 гривен. Лазебная отметила, что уже в январе пенсионеры, которые подпадают под эту категорию, получат указанное повышение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сентября пенсия повышена 1,6 млн пенсионеров, - Минсоцполитики

Кроме того, по ее словам, в июле будет реализовываться программа повышения пенсий лицам, которым исполнилось 75 лет. Также повышение в 500 гривен получат 80-летние пенсионеры.

"Все эти вещи в бюджете на 2021 год есть, поэтому я бы очень просила политиков не сеять панику", - отметила министр соцполитики.

Также читайте: Пенсионеры 80+ получают дополнительно немалые деньги. В следующем году заработает программа "75+", - Зеленский

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
"Дорогие" ФОПы, а знаете ли вы, что в проект бюджета уже заложены поступления от РРО? Так что "зробили себе разом", поздравляю!
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27.11.2020 01:34
+3
роект бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения социальных выплат и пенсий ИХ ПРОСТО ПЕРЕСТАНУТ ПЛАТИТЬ
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27.11.2020 01:06
+2
..земля - кричит народ из шлюпки, еда - кричат на берегу ! (с)
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27.11.2020 01:06
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Коли буде індексація пенсій?
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27.11.2020 00:50 Ответить
Сначала инфляция затем индексация Проект бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения социальных выплат и пенсий, - Лазебная - Цензор.НЕТ 4411
А ти випадково не підбуханий? Проект бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения социальных выплат и пенсий, - Лазебная - Цензор.НЕТ 5602
Ай да размечтался , а чай без сахара и заварки в тёмной комнате пил Проект бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения социальных выплат и пенсий, - Лазебная - Цензор.НЕТ 957 как на вкус Проект бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения социальных выплат и пенсий, - Лазебная - Цензор.НЕТ 5602
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27.11.2020 01:06 Ответить
Я гадаю що прийшов час відмінити пенсії і ввести пособія по старості, яке будуть отримувати тільки ті пенсіонери які не мают інших джерел існування! Якщо є нерухомість, депозити, коштовності - це не потребуючий пенсіонер, йому пенсія не потрібна!
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27.11.2020 17:08 Ответить
"Завтра будет лучше чем вчера..."""!!!))))
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27.11.2020 00:53 Ответить
Будет если "Ти випадково не підбуханий?" Проект бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения социальных выплат и пенсий, - Лазебная - Цензор.НЕТ 5390 и без обид я часично трезв Проект бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения социальных выплат и пенсий, - Лазебная - Цензор.НЕТ 4101
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27.11.2020 01:13 Ответить
У большей части депутатов ВР есть списки вопросов который они хотят отразить в бюджете. Там "хотелок" на три бюджета. Делить нечего. Для большинства Зеленский уже не авторитет. И кто все решит? Правильно - только страх роспуска ВР.(с)
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27.11.2020 01:02 Ответить
Расстроила всех занюханых нострадамусов, они только начали зраду раскручивать Проект бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения социальных выплат и пенсий, - Лазебная - Цензор.НЕТ 2661
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27.11.2020 01:02 Ответить
Да пи..ть то можно, но арифметику не обманешь Проект бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения социальных выплат и пенсий, - Лазебная - Цензор.НЕТ 8617
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27.11.2020 01:10 Ответить
вот именно, после того как поступлений не будет - на всех не хватит
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27.11.2020 01:12 Ответить
Денег никогда не хватает, поэтому он и называется - бюджет, то-есть расчёт из того , чем располагаем Проект бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения социальных выплат и пенсий, - Лазебная - Цензор.НЕТ 9444
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27.11.2020 01:40 Ответить
не располагаем, а расчитываем разжиться ) а зеленые знатные мастера расчитывать на прорывы и рывки, а на деле мы видим...
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27.11.2020 01:48 Ответить
А что с арифметикой? Лазебная сказала-арифметика ответила "есть"?
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27.11.2020 01:14 Ответить
роект бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения социальных выплат и пенсий ИХ ПРОСТО ПЕРЕСТАНУТ ПЛАТИТЬ
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27.11.2020 01:06 Ответить
Да никто не обращает внимания на твои "предсказания", бот глупый. Уймись.
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27.11.2020 01:39 Ответить
залезь обратно на бутылку, слезать тебе не разрешали, будь ты коцаб или местное зеленое животное
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27.11.2020 12:09 Ответить
..земля - кричит народ из шлюпки, еда - кричат на берегу ! (с)
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27.11.2020 01:06 Ответить
Дыра в бюджете в 300 ярдов предусматривает. И после НГ она никуда не денется.
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27.11.2020 01:09 Ответить
проект не предполагает, а реальность полагает
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27.11.2020 01:10 Ответить
просто предусмотрена их ликвидация. в дальнейшем, дети будут обязанны содержать родителей-пенсионеров.
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27.11.2020 01:18 Ответить
"Дорогие" ФОПы, а знаете ли вы, что в проект бюджета уже заложены поступления от РРО? Так что "зробили себе разом", поздравляю!
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27.11.2020 01:34 Ответить
Так и хочется воскликнуть - "Верую! Верую!" Однако я не сектант и не верующий.
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27.11.2020 06:57 Ответить
Министр соц.политики Лазебная тожественно сообщила, что они уже нашли деньги на первые четыре дня (!) пенсионных выплат декабря 2020 г. Напоминаем г-же министру, что займы на покрытие кассовых разрывов (временной нехватки средств на финансирование расходов) ПФУ предоставляют с Единого казначейского счета, который пуст. А пенсионный фонд должен казначейству по состоянию на 01.11.2020 68,45 млрд гривен по займам 2020 года. Текущих поступлений хватит ПФ до 6-11 декабря 2020 г. timeze2019.blogspot.com
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27.11.2020 10:54 Ответить
Этой даме коров доить в колхозе, вместе со всем 95м кварталом
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27.11.2020 17:25 Ответить
письмо моей супруги...
* * *

Людмила Свирская. Конотоп (Кузьки) [email protected]
0970437084
Я крайне возмущена или тупыми Законами или вашей издевательской ложью! Пишу во все возможные адреса..
Ложь и ложь - во всем власть нагло врет.

Я к вам уже обращалась,
вы написали сюда в низы., и все.
Дорогие люди, ну не может в мире такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
После обращения к вам ко мне усилили придирки.
Я не имея никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге - есть справка медкомиссии о не трудоспособности) в 59 лет и 6 мес. мне в Конотопе сказали пенсии не дадим, я обратилась весной за помощью в центр занятости , где мне в мае помогли 1 раз…! 1000гр., ну COVID - 19 и... и я им не ответила по телефону.. они сняли все со штрафом еще (два года не появлятся к ним , легкой работы не будет)!
Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Ладно дотянула, уже исполнилось 60 лет, при подсчете стажа подтвердили только 22 года и не признают упорно ёще 4 года, когда то фирма "Маркет Трейд" в Кривом Роге супермаркет Делви неплатила налог 2004 г. - откуда я моргла это контролировать, незащитали 1 год, то цыферка не так написана..и еще надо в Подольск ехать или писать Штирлицу, я не знаю. Но уже есть подтверждение,... не не тут то было, оказывается надо ещё подтверждать что я в ГДР с мужем ездила с 1987 г по 1992 г -
вот вам и страна в издевательском смартфоне!?
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам, в связи с военной службой мужа… Так вот, я осталась за чертой пропасти и даже не выживания,
имея стаж 26 лет и 60 лет возраста - спасибо за эпоху нищеты, «затерли» положенную пенсию, у мужа пенсия 3103, за газ отдали и в яме… он с диабетом… субсидии нет сын прописан, где то в охране прячется от кредитных долгов.
Обратилась к вам за помощью думала помогут, так они мне проблем безконечных нашли
В селе хату купили как дальше? А дальше все - некуда!
Власть приговорила меня к 8 годам «каторги» в 55 пенсию отменили и, в 60 не дали - а только в 63 и то может быть, я три года до минималки не дотяну, а говорят что уже в 65…
Все бы ничего если бы всем война но, одним сотни тысяч а для других и милостыню зажмотили. Я буду писать везде, к президенту в Верховную раду, писать во все газеты и каналы в Европу,
в космос - я предам этот шок широкой огласке! Потому что на местах творят безпредел. Я уверена что нас хотят просто выморить. Пусть власть которую мы выбирали и народ знает что их ждет И еще, я что помолодела или пандемия ушла что сняли этих 1000 гр. ? А потом, почему мне уже в 60 не дали пенсию и ганяют по надуманым проверкам? Во время эпидемии..! Что за отношение к населению ?? Я написала обращение к вам в пенсионный в Киев, ответ спустили в Конотоп, здесь даже юрист сказал , что я им ничего не докажу, у них вказивка…
Как я жила вчера и сегодня?
Завтра у меня нет.
Сейчас мне 61 -й год.
Они мне отказали во всем, просто в существовании…, говорят подтверждайте все потом посмотрим, и после встречи в пенс. отделе Конотопа, я в больнице с сердцем пролежала 12 дней и, кроме неуважения у меня ничего не осталось...
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28.11.2020 03:47 Ответить
 
 