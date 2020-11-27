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13 нелегалов обнаружены в фуре, прибывшей паромом из Турции, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Пограничники обнаружили группу нелегалов в грузовике, прибывшем паромом Карасу (Турция) - Черноморск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В ходе проверки среди груза правоохранители обнаружили 13 нелегальных мигрантов. Иностранцы не имели при себе никаких документов, подтверждающих их личность. По словам задержанных, семеро из них оказались гражданами Ирака, пятеро - гражданами Сирии и один гражданином Турции. Нелегальные мигранты пытались таким образом попасть на территорию ЕС, а именно, в Германию.За такое ​​экстремальное путешествие мужчины заплатили денежное вознаграждение.

Сейчас водителям грузовика, двум гражданам Турции, которые переправляли 13 иностранцев, объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ст. 332 УК Украины, а сами мигранты понесут ответственность по ст. 204-1 КУоАП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Волыни турок, армянка и сириец убегали от украинских пограничников вплавь по реке, их поймали поляки, - Госпогранслужба. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
Надо было пропутстить . Пусть у Меркель голова болит .
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27.11.2020 04:54
+1
А есть общая граница у ливана и сирии с германией?
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27.11.2020 09:55
+1
Потрібно було провести їх з мігалками до польського кордону і хай поляки їх арештовують.
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27.11.2020 14:38
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Лезут как тараканы!
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27.11.2020 01:50 Ответить
А я уже и обрадовалась, что нелегалы раньше меня заметили, что эпоха бедности у нас закончилась и поперли к нам в Украину на заработки.
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27.11.2020 07:21 Ответить
Потрібно було провести їх з мігалками до польського кордону і хай поляки їх арештовують.
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27.11.2020 14:38 Ответить
Якщо документів немає, то депортувати не можуть. В Польщі є кілька таборів біженців, де пристойне утримання. Якщо через рік Польща відмовить, то мігранти можуть звідти перебратися в іншу країну, наприклад, з Зеленої Гури в Німеччину, а якщо й там відмовлять, то третя країна вже не може відмовити.
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27.11.2020 20:07 Ответить
"как" тут лишнее
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27.11.2020 10:35 Ответить
В Европу.... 600 евро пособие и хата бесплатно +жратва и медицина....
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27.11.2020 21:52 Ответить
мигранты пытались таким образом попасть на территорию ЕС,Источник: https://censor.net/ru/v3233550
ЕС их примет с удовольствием новые лица всегда прогресс ....
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27.11.2020 01:54 Ответить
Везіть їх зразу до посольства США- зара Байден всіх бере і одразу легалізовує
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27.11.2020 02:41 Ответить
Надо было пропутстить . Пусть у Меркель голова болит .
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27.11.2020 04:54 Ответить
А есть общая граница у ливана и сирии с германией?
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27.11.2020 09:55 Ответить
А то там дебилы сидят на переправке нелегалов,и им не хватает тебя,что бы проложить правильный маршрут.
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27.11.2020 10:51 Ответить
Но их кинули на деньги)))) и привезли в Украину)))))
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27.11.2020 21:53 Ответить
 
 