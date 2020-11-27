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Минздрав (4829) отставка (3094) Степанов Максим (2061)

Степанов назвал слухами информацию о его отставке: Я готовлюсь и дальше спасать нашу страну. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что не намерен уходить в отставку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире канала "112 Украина" 26 ноября.

"Я готовлюсь дальше спасать страну и жизни наших граждан. Эти слухи определенные народные депутаты определенных политических сил начали распускать начиная с первого дня на должности министра здравоохранения. Я занимаюсь реанимацией украинской медицины. Это то, чем я занимаюсь сейчас, собираюсь заниматься через неделю, через месяц, через полгода, через год", – сказал министр.

Как известно, Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов заявил, что не собирается обращать внимание на разговоры о его отставке: У нас есть чем заняться ближайшие три года
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Топ комментарии
+42
Спасайся кто может! Степанов готовится дальше страну спасать.
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27.11.2020 07:56
+33
звучит, как угроза.
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27.11.2020 07:59
+30
а кто будет спасать страну от Степанова???
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27.11.2020 07:58
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Спасайся кто может! Степанов готовится дальше страну спасать.
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27.11.2020 07:56 Ответить
Степанов назвал слухами информацию о его отставке: Я готовлюсь и дальше спасать нашу страну - Цензор.НЕТ 5035
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27.11.2020 08:01 Ответить
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
27.11.2020 06:39
ОтветитьМне нравится 1
Андрей Сафhjyjd
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах, які пропускають модератори. Іх наказувати
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27.11.2020 08:04 Ответить
чувак из Славянска точно спасёт Степанов назвал слухами информацию о его отставке: Я готовлюсь и дальше спасать нашу страну - Цензор.НЕТ 4824
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27.11.2020 08:07 Ответить
Готовься,*****,вперед ногами...
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27.11.2020 07:56 Ответить
А что уже? Степанов назвал слухами информацию о его отставке: Я готовлюсь и дальше спасать нашу страну - Цензор.НЕТ 4476
Когда начинаем?
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27.11.2020 07:58 Ответить
а кто будет спасать страну от Степанова???
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27.11.2020 07:58 Ответить
Он внукам еще не наскирдовал. Готовьтесьдохнуть.
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27.11.2020 07:58 Ответить
Спасатель... Почти мессия.
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27.11.2020 07:59 Ответить
Степанов - особенно тупое полено ("Я выточал его из полена", как сказал Беня о "бубочке").
Сам, лично хочет ответить за убийство экономики Украины, все берет на себя.
Да на доброе здоровье, разве жалко?
В ОП перекрестились: слава труду, доброволец на отсидку нашелся. Степанов назвав чутками інформацію про його відставку: Я готуюся і далі рятувати нашу країну - Цензор.НЕТ 8160
Срок то будет немалый, на "10 лет расстрела", как я понимаю.
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27.11.2020 08:32 Ответить
Там ще ляжко-резинове очко, сабакян - теж прои ділі ,а гідрант зелений взагалі на довічне лижі намазує.
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27.11.2020 14:34 Ответить
В нынешней власти любого можно проводить на "10 лет расстрела", дел за ними выше крыши.
Именно потому они так должны радоваться, что доброволец нашелся за них всех срок мотать.
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27.11.2020 14:37 Ответить
В юриспруденції принцип один за всіх ,якраз не працює ,працює друга частина всі за одного.
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27.11.2020 14:41 Ответить
Бетмен хренов.
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27.11.2020 08:45 Ответить
звучит, как угроза.
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27.11.2020 07:59 Ответить
Так наспасал, что больные умирают на порогах больниц
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27.11.2020 08:00 Ответить
Загруженных всего на 50 % с его слов)
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27.11.2020 10:42 Ответить
Он прав. От общей площади помещений.
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27.11.2020 11:30 Ответить
" И дальше спасать страну", все, нам - хана. Спасуна Зеля с утра угостил.
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27.11.2020 08:01 Ответить
пане,ви вже наспасали...,як може бути фахівцем особа яка не маї досвіду у сфері якою керує,від слова зовсім,як набридли ці невігласи нічого не розуміючі в тій сфері у якій працюють
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27.11.2020 08:02 Ответить
С таким спасателем никаких ЧП не надо. Сам всех убьет...
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27.11.2020 08:02 Ответить
Степанов, ты в курсе, что * Синдром Спасателя* - это психиатрический диагноз?
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27.11.2020 08:03 Ответить
Спасатель😝
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27.11.2020 08:08 Ответить
Степанов назвал слухами информацию о его отставке: Я готовлюсь и дальше спасать нашу страну - Цензор.НЕТ 4998
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27.11.2020 08:10 Ответить
О Мессия нарисовался..
Больные дома болеют.. Кому повезет госпитализируют.. А кому не повезет
Спаситель ты наш..
Люди мрут как мухи.. Умники одни.. Ну кому что отведено..
Е мае.. Так чо бегаешь на втек? Отведено... Откажитесь от оказания медпомощь совсем.. И посмотрим кому что отведено.. Эвлюционщики ** их налево..
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27.11.2020 08:11 Ответить
Тебе не повезло. Как же ты выжила?
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27.11.2020 08:51 Ответить
Російська рулетка з шансом вижити 99,8% (99,95% серед людей, що молодші 70 років). Страшне!
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27.11.2020 12:26 Ответить
А десь і більші шанси.
Степанов назвав чутками інформацію про його відставку: Я готуюся і далі рятувати нашу країну - Цензор.НЕТ 407
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27.11.2020 13:04 Ответить
Якщо припинити списувати будь-які смерті на ковід, то виявиться, що від отруєння біляшами більше людей помирає, ніж від цієї "страшної хвороби".
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27.11.2020 13:15 Ответить
Будет спасать др последнего украинца.
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27.11.2020 08:12 Ответить
Надеюсь, не успеет!
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27.11.2020 08:16 Ответить
Ипучий-спасучий!!!
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27.11.2020 08:13 Ответить
Подозревал, что у него с головой ку-ку, но чтобы так критично...!!!
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27.11.2020 08:15 Ответить
Степанов назвав чутками інформацію про його відставку: Я готуюся і далі рятувати нашу країну - Цензор.НЕТ 8061
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27.11.2020 08:16 Ответить
СТАТИСТ ты, а не спасатель!
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27.11.2020 08:19 Ответить
второе пришествие. только спаситель не совсем святой или совсем не святой
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27.11.2020 08:20 Ответить
Со Степановым можно прийти и к таким методам...


Степанов назвав чутками інформацію про його відставку: Я готуюся і далі рятувати нашу країну - Цензор.НЕТ 1218
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27.11.2020 08:23 Ответить
Слоган месяца: Санитар Степашка - спасатель. Он наверное думает, что родственники тех, которых он своей трогательной заботой об их здоровье убил, забудут о его заслугах?
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27.11.2020 08:27 Ответить
Спасибо, Степанов.
Собственно говоря, никто и не сомневался, что ответственным за убийство экономики Украины сделают именно Вас.
Во-первых, Вы сами этого желаете.
А, во-вторых, напомню Вам, Степанов, что Вы не принадлежите к избранным, и это означает, что Вас можно и судить, и посадить на нары на срок очень хороший, столь хороший, что до конца жизни солнца не увидите.
И именно это и произийдет.
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27.11.2020 08:29 Ответить
Скажіть хто- небудь цьому ган... поганій людині - нехай піде і повіситься. Для України буде більше користі, аніж від всієї його діяльності
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27.11.2020 08:34 Ответить
Был у нас, в штате Виктория, Австралия, один такой "спасатель", фейковый профессор Саттон (Sutton). как штат Виктория перешел под администрацию (по факту) федералов, потому как бюджет не могли свести, не в одной Украине технический дефолт, знаете ли, так и исчез куда-то фейковый профессор, не слышно его и не видно.
Лично я так думаю, что в аспиранты подался он, диссертацию писать...
Я, собственно, к тому, что поскольку Степанов не принадлежит к избранным, то является он спокойно заменяемым, как прокладка, и тут, главное, чтобы не списали в утиль (не утилизировали)...
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27.11.2020 08:35 Ответить
Присмотритесь, нет ли его в Верховном Совете Украины, в партии "Слуга народа".
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27.11.2020 08:54 Ответить
СЗ. злі язики говорять, що він є кумом Палиці. і його криша сам Палиця з Ігорем Валерійовичем.
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27.11.2020 10:20 Ответить
А паравдивые языки утверждают, что жена Степанова, в день его назначения министром, именно день в день, открыла свою медицинскую фирму. И через неё идут разного рода заказы на антисептики и т.д. Совпадение?
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27.11.2020 12:11 Ответить
Спасибо,достаточно
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27.11.2020 08:37 Ответить
"Степанов назвал слухами информацию о его отставке: Я готовлюсь и дальше спасать нашу страну" - видно как ты спасаешь. Всё высшее руководство страны, кроме Шмыгаля, от вируса не уберёг, а о простых смертных и говорить нечего, 16 218 новых случаев COVID-19 подтверждают, что ты из зелёной команды.
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27.11.2020 08:40 Ответить
Оказывается, он только готовится
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27.11.2020 08:45 Ответить
т.е. еще не начинал
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27.11.2020 08:46 Ответить
Скорей бы вы ********* уже из страны. Вместе со своими 73% идиотов.
И зенеБлоха заберите нах.....
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27.11.2020 08:47 Ответить
Нет и ещп раз нет. Они не должны уехать дальше Аскольдова переулка в Киеве.
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27.11.2020 08:53 Ответить
Министр здравоохранения Максим Степанов получил положительный тест на COVID-19 и находится на самоизоляции дома.

Домашний спасатель. Себя не уберег, а страну, лежа на кровати дома, будет спасать.
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27.11.2020 08:51 Ответить
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ!
Министр Охраны Здоровья косит под дурачка. Такое практикуют преступники.
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27.11.2020 08:51 Ответить
Спасатель ***. Скоро расскажет, что в Украине все хорошо, кислорода нет и он не нужен, и что лечиться от COVID нужно исключительно подорожником.
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27.11.2020 08:57 Ответить
До министра здравоохранения этот тип нигде в медицине не работал Медицинской практики зеро!
Закончить медвуз в 1998г и за 22 года ни разу не поработать врачом, это полная дисквалификация как медика.
Трудовая деятельность Степанова:
1999-2001 - заместитель гендиректора ГК «Торговый дом" Газ Украины "» НАК «Нафтогаз Украины».
2001-2003 - заместитель гендиректора ЗАО "Промышленно-финансовая компания« Вече ».
2003-2004 - работал в налоговой администрации Украины.
2004-2008 - председатель совета директоров ООО «Республиканский правовой союз».
2008-2010 - первый заместитель председателя Одесской областной администрации Николая Сердюка.
2011-2016 - возглавлял ГП "Полиграфкомбинат« Украина », который производил бланки официальных документов

"Спасатель" хренов
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27.11.2020 09:17 Ответить
Для зеленой ШАНТРАПЫ - это наилучшая рекомендация... Нужно набирать именно подобных дубов и профанов, чтобы главный профан, он же по диплому - "ЮРИСТ (и тоже с нулевым стажем по специальности) - МЕНЬШЕ КОМПЛЕКСОВАЛ...
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29.11.2020 14:53 Ответить
"Я готовлюсь дальше спасать страну и жизни наших граждан." Степанов.

Все предельно понятно.
Либо мы - их, либо они - нас ... ))
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27.11.2020 09:19 Ответить
в отставку йому не на часі...скоро начнётся торговля вакцинами..у медиков и фармацевтов жнива
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27.11.2020 09:25 Ответить
точко і мітко. Жнива ідуть
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27.11.2020 10:22 Ответить
Спаситель, второе пришествие... Не тянет Степанов на эту роль...
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27.11.2020 09:28 Ответить
Спасатель, пора бы отчитаться за проделанную в течение 9 месяцев работу.
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27.11.2020 09:32 Ответить
А знает ли Степанов , как выживают семейные врачи , которые ходят на дом к больным, вообще в глаза не видели этих защитных костюмов.
На них просто не были закуплены данные средства защиты.
Они идут к потенциально заболевшему коронавирусом пациенту совершенно не защищенными.
Ах, нет! У них же есть «волшебные» маски и перчатки (которые, кстати говоря, тоже иногда приходится приобретать за свой счет).
Только какой толк от маски, если врач осматривает больного в непосредственной близости?!
Слушает его легкие, просматривает горло, меряет температуру.
И ежедневно такой врач посещает как минимум 5-7 пациентов на дому. Но кому это интересно? Кого волнуют вопросы заражения обычного врача?
Купили костюмы 20 штук на больницу - и хватит.
Кому не хватило, тому не повезло, пздц !
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27.11.2020 09:35 Ответить
"Кому не хватило, тому не повезло, пздц !" -тут якраз навпаки . Хто не одягав ,не встиг окунутись в атмосферу СО2 своїх "вихлопів". Степанов назвав чутками інформацію про його відставку: Я готуюся і далі рятувати нашу країну - Цензор.НЕТ 6311
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27.11.2020 14:39 Ответить
Степашка, найдется такой себе тобой спасенньій гражданин, что тебе, ублюдку, просто свернет башку.
"Спасатель", мля, хренов.
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27.11.2020 09:38 Ответить
краще рятуй свою сраку!
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27.11.2020 09:41 Ответить
Если бы долбо_й_об понимал, что он долбо_й_об ...
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27.11.2020 09:42 Ответить
Объясните ему:
Спасая утопающего, не бросайте ему гирю.
Пожар не тушат керосином.
...
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27.11.2020 09:46 Ответить
Бетмен!
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27.11.2020 09:50 Ответить
Когда он успевает работать? С экранов тв не слазит.Все пиарится
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27.11.2020 09:52 Ответить
Він ще тільки готується. А потім як урятує.
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27.11.2020 10:03 Ответить
кирило з опу повідомив, що вони промахнулись з кислородом. і цей чувак вторить йому. Ну не дав кислороду Ігор Валерійович (реального). Напевне, щоб ходили і нюхали "запахи" починаючи а апу.
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27.11.2020 10:31 Ответить
дибіл з дибілів,що на вигляд ,що в словах
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27.11.2020 10:46 Ответить
Бездарность
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27.11.2020 11:00 Ответить
Он уже дохтор смерть или еще нет?))
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27.11.2020 12:31 Ответить
Навіщо нам вороги,якщо є такі міністри охорони здоров"я,повний пісець!
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27.11.2020 13:58 Ответить
Какой наглый пи... зарабатывает на пандемии довел страну до коллапса и вещает видосики.
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27.11.2020 16:24 Ответить
Спасіть Україну від Степанова
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27.11.2020 19:23 Ответить
Ах ти ж рятівник наш, матері твоїй ковінька, прутень тобі в гузню! Щоб тебе чорти в пеклі так рятували, нацюцюрник латаний!
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27.11.2020 19:44 Ответить
Он еще и угрожает!
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27.11.2020 19:59 Ответить
Интересно, о чем этот "спасатель" думал, начиная с марта, когда КОВИД-фонд закатывали в асфальт?
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28.11.2020 12:53 Ответить
Степанов: "Я готуюся далі рятувати країну і життя наших громадян." Джерело: https://censor.net/ua/v3233555
Краще б ти помер, гнида не освічена!
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28.11.2020 12:54 Ответить
Так это тупое ухмыляющееся ЧМО нас не хоронит, а оказывается, СПАСАЕТ??? Пародия на министра, как всё и все у зеленых...
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29.11.2020 14:55 Ответить
 
 