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Проект "Без цензуры": Операция "Сорос". Кто и для чего накручивает антиамериканский психоз в Украине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Карикатурный трэш под посольством США - это на самом деле не смешно! Кто накручивает антиамериканский психоз в Украине?

Почему технология зомбирования мозгов о так называемом "внешнем управлении" сработала уже не в одной стране и поэтому с большой вероятностью может сработать и у нас?

В свежем выпуске "Без цензуры" Богдан Буткевич понятными словами объясняет, как работает одна из самых тупых и примитивных, но от того не менее действенная технология российской пропаганды по раскрутке антисоросовской шизофрении.

За что Кремль ненавидит американского филантропа Джорджа Сороса? При чем здесь американские выборы? Почему каналы Виктора Медведчука включили тему "соросятни" именно сейчас?

И почему трешовый агитпроп о Соросе и внешнем управлении запросто находит отклик в мозгах части наших сограждан? Как вы думаете, друзья?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

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Напомним, 24 ноября ОПЗЖ провела проплаченный митинг "против внешнего управления" под посольством США в Киеве. Цель "акции" против внешнего управления Украиной со стороны США. Под посольством уже прошел перформанс, в котором человек в маске Джорджа Сороса накидывал лассо на девушку в украинском народном костюме.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+22
Было бы у нас американское внешнее управление, то такие как мертвечук уже давно бы сидели, если не висели.
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27.11.2020 09:36
+17
Эх, если бы у нас было полностью американское внешнее управление, я бы даже приплачивал за такое. Но к сожалению, у нас часть политиков (опзж) управляется из рашки, а другая часть вообще неуправляемая.
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27.11.2020 09:43
+14
Проект "Без цензуры": Операция "Сорос". Кто и для чего накручивает антиамериканский психоз в Украине - Цензор.НЕТ 8048
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27.11.2020 09:32
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Страница 2 из 2
Яким боком Сорос до Америки? Існує купа європейських країн з Ізраїлем включно, де Сорос нев'їздний. І в самій Америці у Сороса популярність пройдисвіта і шахрая. Якщо пан міценат, то чому всі країни, де він займавсь "благодійністю", по вуха в боргах, а населення жебракує? У Сороса, доречі, статки за рахунок цих країн ростуть. В Латвію, наприклад, Сорос вклав пару сотен мільонів доларів, а через декілька років забрав декілька десятків мільярдів. Отакий меценат.
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27.11.2020 11:51 Ответить
Ваня, сынок, перестань ковырятся в носу, вытри зеленые сопли и не нужно их глотать, это отрава... и прислушайся к голосу разума. Латвия, страна с населением меньше чем в Киеве, цифры в десятки(это 20, 30, 40...?) миллиардов американских денег, которые можно вынуть(забрать) из этой, дружной нам державы, не возможны априори, по причине отсутстви таких сумм в государстве.
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27.11.2020 12:09 Ответить
Коли своє невігластво людина хоче заховати за пихатістю і приниженням інших, то це називається - кацапізм.
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27.11.2020 12:58 Ответить
Ваня, сынок, прежде чем гнать свою дилетанско-туповатую пургу, потрудись изучить вопрос. быть фантазером-зазнайкой, придумывать разные неправдивые конспирологии, тебя не красит.
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27.11.2020 13:43 Ответить
Ему можно, он же за бахиню.
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27.11.2020 13:54 Ответить
Цей Ваня глубокий пенсионер, оставьте его с его бахиней и миллиардами долларов в маленькой Латвии.
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28.11.2020 18:40 Ответить
Хочаб взяти Сєрю Лєщєнка в наглядовій раді Укрзалізниці. За час його "наглядання" залізниця стала збитковою і фактично банкрутом. А сам Сєря отримує мільони зарплатні за рахунок залізниці. Для чого це робиться? Щоб довести стратегічне держпідприємство до банкрутства, купити його за копійки і фактично монополізувати перевезення. Це буде держава з зовнішнім управлінням. Так само і з нацбанком, енергетикою, портами і, як останній український актив - землею. Хто будуть українці, якщо їм в Україні нічого належити не буде? Зайвими. Прибрати зайвих, щоб не заважали, існує багато способів. Але результат один - Україна має поміняти свій етнічний склад. Навіщо "соросам" автохтони, що будуть заявляти свої права на українську власність? Завезуть сезонних робітників з Південної Азії, яким треба тільки гроші, а не дітсадочки, школи, виші, культура, наука, медицина, соціалка, житло і багато-багато чого іншого. А потім вони ще й майдани будуть робити.
______________
Щоб Україна була сильна, заможна і щаслива нам треба не сороси, а норомальний президент, а не пройдисвіт і шахрай, як це відбувається вже 30 років.
Зєлю геть. Дострокові.
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27.11.2020 12:23 Ответить
Не смеши автохтон, ты много назаявлял про свои права? Или может по твоему коломойский и ахметов автохтон который беспокоиться про культуру, науку, медицину?
А! Понял! Бахиня твоя же автохтоннее некуда.
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27.11.2020 14:14 Ответить
Фигасебе. Вот это возбудились кремляди, если даже сторонникам "бахини" дали разнарядку рассказывать про страшного Сороса.
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27.11.2020 13:55 Ответить
про разнарядку в цифрах

Проєкт "Без цензури": Операція "Сорос". Хто і для чого накручує антиамериканський психоз в Україні - Цензор.НЕТ 8436
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28.11.2020 00:19 Ответить
"Сорос вклав пару сотен мільонів доларів, а через декілька років забрав декілька десятків мільярдів" - серьезно? Самому не смешно? Не, ну может ЗАРАБОТАЛ. То - возможно.

"з Ізраїлем включно, де Сорос нев'їздний" - ну, может в Сев.Корею он невъездной ... Но столь глубокий маразм требует не менее глубоких ДОКАЗАТЕЛЬСТВ и фактов
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28.11.2020 12:27 Ответить
Зачем это недословечко для "умников" - "мизки"? блеют, думая шо они "лучшие" - да, вон у Лещенко в 2 раза больше подписоты. хотя он и на русском и на нашем вещает
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27.11.2020 12:03 Ответить
Вопрос, который рассорил многие семьи, родственников,
коллег, знакомых и т.д… На чьей стороне быть: вЯликий КоленоВстан или
Загнивающая Пендосия?…Ответ за 30 секунд. Задайте сами себе вопрос: ГДЕ ЖИВУТ (ЖИЛИ) ДЕТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ
СТРАН (ПОЛИТИКОВ)? Ответ просто. Все (ВСЕ!!!) дети руководителей Кремля
жили, живут, будут жить в США (Западе)…Остальное не важно….

Начиная с первого ГенСека Совка (тов. Сралина) его дочка
Светлана Аллилуева гражданка США, продолжая Кукурузником, который хватал
Кеннеди за грудки и в ухо ему орал "Твои дети будут жить при социализме" (ага,
сейчас) и далее по списку… Американских президентов было больше по количеству,
но, ни один их родственник не стал жить на России…когда не станет теперешнего
Окурка (сейчас всея информация про него чистится последователями НКВД), то мы
узнаем, что его дети (из пяти детей, Оно троих нагуляло на стороне будучи в
браке - привет семейным ценностям) так же будут жить в США… но все равно и
тогда из Зомбо-ящика на слабый вата-мозг вкушателя так же будут вещать про то
что "… а вот в Америке негров вешают"… "…Америка хочет захватить наши природные
ресурсы"…
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27.11.2020 12:45 Ответить
почему/почему/почему........ потому шо за право грабить эту территорию сейчас соперничают различные тнк и бывшая метрополия.
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27.11.2020 12:47 Ответить
Взагалі то, Сорос є постраждалим від німецького націонал-соціалізму, як мадьярский єврей. Тому, звинувачувати його в прихильності до фашизму дещо претензійно. І такі- да, він досить таки, м'яко кажучи, своєрідно ставиться до інституції держави, як такої взагалі. За переконаннями він ближчий до анархізму і заперечення важливості держави. Можливо це, через пержиті в дитинстві психологічні травми. Це, породжує відповідне ставлення до нього з боку держслужбовців. І він таки не гребує ловити рибу в мутній воді. Фігура він доволі не однозначна, а заробити великі гроші виключно на спекуляціях просто так не вдавалося нікому. Основний мотив звинувачень проти нього будується на тому що, аби вдало спекулювати на фондових ринках потрібно мати чітку інсайдерську інформацію про, зв'язки, події та настрої в багатьох державах або створювати їх. Через це, і звинувачують фонд Сороса що, однією рукою він робить начебто корисні для всіх речі, а що робить другою рукою питання спірне.
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27.11.2020 13:07 Ответить
Взагалі-то скептичне відношення до держави має не лише Сорос. Я теж державу недолюблюю. Та й за що її любити? От пройдемося по історії:
1. Спочатку на цих землях була Російська Імперія, в якій людьми торгували як собаками на базарі.
2. Потім спробували створити декілька досить бездарних національних проектів, які один за одним провалилися. Я так розумію тодішні наші еліти мало чим відрізнялись від нинішніх.
3. Потім сюди прийшов Совок, який морив нас голодом та заганяв у ГУЛАГи.
4. Потім, на деякий час Совок замінили німецькі нацики, і від Совка вони мало чим відрізнялись. Були з комуняками як рідні брати.
5. Ну і нарешті 30 років як у нас "власна держава". Слава Богу ці вже нас майже не вбивають і не тримають у рабстві, зате грабують на кожному кроці. Рівень корупції просто фантастичний. Кожен місяць ти віддаєш від четверті до половини своїх доходів на податки а в країні ні нормальних доріг, ні лікарень, ні пенсій, ні благоустрою. Та навіть армію майже просрали. Якби сюди не полізли орки з Мордору, то вже й армії не було б. Зате майже кожен день новина - чергового чинушу спіймали на величезному хабарі і тут же випустили під заставу в 10% від украденого.

Тому Сорос правий щодо держави. Анархізм звичайно не варіант, але держава не повинна мати надмірної влади, повноважень та грошей. Її вплив на суспільство має бути досить обмеженим, інакше вона буде зловживати своїм становищем. Компенсувати державу можна сильним місцевим самоврядуванням та розвинутим ринком. Вони візьмуть на себе частину нинішніх державних функцій і справляться з ними краще, ніж це робила держава.
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27.11.2020 16:08 Ответить
"Спочатку на цих землях була Російська Імперія..."
Бгг. Це цитата з нового випуску Кварталу 95?
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29.11.2020 08:27 Ответить
Украина страна крайностей. Ватники совершают ту же ошибку что и проевропейские украинцы, которые "накручивали" антикацапский психоз.
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27.11.2020 13:28 Ответить
Повісити кацапа це не психоз, а відпочинок для стомленої душі.
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27.11.2020 19:52 Ответить
"Шевченківський суд виправдав екс-суддю Кицюка, який виносив вироки активістам Майдану"
https://internetua.com/sekrety-miui-12-i-miui-11-4-nastroiki-o-kotoryh-nikto-ne-znaet
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27.11.2020 14:04 Ответить
это очередной звоночек.
может,даже-звонок
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28.11.2020 14:05 Ответить
шановні ! дивіться в корінь проблеми. Ігор Іванович Сечин закусив удила і через провал політики хоче забрати все у медведчука, що повязано з нафтою та газом в росії Тому і медведчук підняв тему сороса. А наші бубоноси попали через вибори в США - на Дерибасівській нелєтная погода, на Брайтон Бич опять идут дожди. Партія Брайтон біч програла вибори і навряд чи реанімує клінічного ідіота. Від цієї партії вже відвернулись. Руді їздить із своїм шапіто по америці як простий клоун. Згадали про сороса, а він хоч в такому віці притомний, якщо притомний то повинен згадати кафе на Бориспольській трасі, де він неодноразово мав аудієнції з друзями Путіна.
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27.11.2020 14:45 Ответить
Для того, чтобы не подставлять уши под лапшу об антисоросе как разработке исключительно кремлядинских спецслужб достаточно погуглить.
Проєкт "Без цензури": Операція "Сорос". Хто і для чого накручує антиамериканський психоз в Україні - Цензор.НЕТ 4145
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27.11.2020 18:50 Ответить
Проєкт "Без цензури": Операція "Сорос". Хто і для чого накручує антиамериканський психоз в Україні - Цензор.НЕТ 7452
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27.11.2020 18:52 Ответить
В цій карикатурі - вся сутність того, чим займається шорош.
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27.11.2020 21:03 Ответить
Проєкт "Без цензури": Операція "Сорос". Хто і для чого накручує антиамериканський психоз в Україні - Цензор.НЕТ 9865
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27.11.2020 18:56 Ответить
Речь идет о борьбе двух ветвей иудоглобализации.
Проєкт "Без цензури": Операція "Сорос". Хто і для чого накручує антиамериканський психоз в Україні - Цензор.НЕТ 5959
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27.11.2020 19:04 Ответить
Никакого заговора нет. Они просто кушают мацу и щедро делятся со всем миром.
Проєкт "Без цензури": Операція "Сорос". Хто і для чого накручує антиамериканський психоз в Україні - Цензор.НЕТ 307
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27.11.2020 19:12 Ответить
Здравия всем! О связях Сороса с кланом Клинтонов и дерьмопартией США есть доказательства в виде финансовых транзакций, систем Доминион и фактического материала в виде серверов ,которые были арестованы в Германии военной разведкой и спецназом США вместе с операторами. Об этом говорит и Джулиани и Пауэл и Трамп в своих выступлениях. Мало того, исполняющий обязанности Министра обороны США Миллер выехал лично в Германию. Вопрос зачем? Отвечаю, чтобы доставить сервера и свидетелей в США лично, под охраной американского военного спецназа. Ходят упорные слухи, что ЦРУ замешена в этих мошеничествах, и ее ждет очень серьезная реорганизация, и один из претендентов- генерал Флин или Помпео.
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27.11.2020 19:47 Ответить
Валентине! Ви не туди потрапили. ЦРУ будеш лякати ватників. Українці ЦРУ не бояться, нас треба лякати НКВД-ФСБ. Тобі з постами про ЦРУ треба до московії звертатися.
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28.11.2020 08:57 Ответить
Зебилов на нари, опожопу к стенке.
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27.11.2020 19:55 Ответить
вот лучше этого оргвывода-на ветке-просто нет!
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28.11.2020 14:11 Ответить
Насрати на опзж . Ще ті виродки . Русня заплатила , жопоблок відпрацював . Ото й уся мораль .
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27.11.2020 19:59 Ответить
Для антисоросят Україна незалежна та йде в правильному напрямку тільки тоді коли її уряд керується вказівками з кремля.
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27.11.2020 20:26 Ответить
Сорос - человек, о котором раввины, при жизни говорят "йимах шмо у-зихро (да сотрется его имя и память о нем)". Это как надо успеть так насолить евреям.
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27.11.2020 23:08 Ответить
каг ф Канаде?эврейский ты наш!
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28.11.2020 14:12 Ответить
Ваш это "эврейский"?
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29.11.2020 04:52 Ответить
Проєкт "Без цензури": Операція "Сорос". Хто і для чого накручує антиамериканський психоз в Україні - Цензор.НЕТ 2353.
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28.11.2020 00:23 Ответить
Я б пишався, якби моя дитина отримала грант від Сороса. І будь - який батько в Україні б пишався. І будь-яка молода людина хотіла б отримати гранти від Сороса. Жоден одесит не відмовится від грантів Сороса! Жоден зарків'янин. Жодна міська рада невідмовиться від грантів Сороса. Жодна медична установа. Жодна школа. Жодна благодійна організація. Тільки Сорос не дуже щедрий на гранти. Їх треба заслужити. А найбільше соросоненависників дістає те, що грантові кошти дуже ретельно контролюються, і під них схему не намалюєш.
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28.11.2020 08:54 Ответить
Когда уже обрежут внешнее финансирование этим всем медведчукам и добкиным, которых прекрасно охарактеризовали Литвин и Стус еще в махровые совковые времена?!
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28.11.2020 09:43 Ответить
кстати,один охметофф-гудок,на внутреннем финансировании...
но,кправление,конечно,внешнее(напр.сев.сев.восток)
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28.11.2020 14:15 Ответить
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