Проект "Без цензуры": Операция "Сорос". Кто и для чего накручивает антиамериканский психоз в Украине. ВИДЕО
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Карикатурный трэш под посольством США - это на самом деле не смешно! Кто накручивает антиамериканский психоз в Украине?
Почему технология зомбирования мозгов о так называемом "внешнем управлении" сработала уже не в одной стране и поэтому с большой вероятностью может сработать и у нас?
В свежем выпуске "Без цензуры" Богдан Буткевич понятными словами объясняет, как работает одна из самых тупых и примитивных, но от того не менее действенная технология российской пропаганды по раскрутке антисоросовской шизофрении.
За что Кремль ненавидит американского филантропа Джорджа Сороса? При чем здесь американские выборы? Почему каналы Виктора Медведчука включили тему "соросятни" именно сейчас?
И почему трешовый агитпроп о Соросе и внешнем управлении запросто находит отклик в мозгах части наших сограждан? Как вы думаете, друзья?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.
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Напомним, 24 ноября ОПЗЖ провела проплаченный митинг "против внешнего управления" под посольством США в Киеве. Цель "акции" против внешнего управления Украиной со стороны США. Под посольством уже прошел перформанс, в котором человек в маске Джорджа Сороса накидывал лассо на девушку в украинском народном костюме.
Пожалуйста, подождите...
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Щоб Україна була сильна, заможна і щаслива нам треба не сороси, а норомальний президент, а не пройдисвіт і шахрай, як це відбувається вже 30 років.
Зєлю геть. Дострокові.
А! Понял! Бахиня твоя же автохтоннее некуда.
"з Ізраїлем включно, де Сорос нев'їздний" - ну, может в Сев.Корею он невъездной ... Но столь глубокий маразм требует не менее глубоких ДОКАЗАТЕЛЬСТВ и фактов
коллег, знакомых и т.д… На чьей стороне быть: вЯликий КоленоВстан или
Загнивающая Пендосия?…Ответ за 30 секунд. Задайте сами себе вопрос: ГДЕ ЖИВУТ (ЖИЛИ) ДЕТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ
СТРАН (ПОЛИТИКОВ)? Ответ просто. Все (ВСЕ!!!) дети руководителей Кремля
жили, живут, будут жить в США (Западе)…Остальное не важно….
Начиная с первого ГенСека Совка (тов. Сралина) его дочка
Светлана Аллилуева гражданка США, продолжая Кукурузником, который хватал
Кеннеди за грудки и в ухо ему орал "Твои дети будут жить при социализме" (ага,
сейчас) и далее по списку… Американских президентов было больше по количеству,
но, ни один их родственник не стал жить на России…когда не станет теперешнего
Окурка (сейчас всея информация про него чистится последователями НКВД), то мы
узнаем, что его дети (из пяти детей, Оно троих нагуляло на стороне будучи в
браке - привет семейным ценностям) так же будут жить в США… но все равно и
тогда из Зомбо-ящика на слабый вата-мозг вкушателя так же будут вещать про то
что "… а вот в Америке негров вешают"… "…Америка хочет захватить наши природные
ресурсы"…
1. Спочатку на цих землях була Російська Імперія, в якій людьми торгували як собаками на базарі.
2. Потім спробували створити декілька досить бездарних національних проектів, які один за одним провалилися. Я так розумію тодішні наші еліти мало чим відрізнялись від нинішніх.
3. Потім сюди прийшов Совок, який морив нас голодом та заганяв у ГУЛАГи.
4. Потім, на деякий час Совок замінили німецькі нацики, і від Совка вони мало чим відрізнялись. Були з комуняками як рідні брати.
5. Ну і нарешті 30 років як у нас "власна держава". Слава Богу ці вже нас майже не вбивають і не тримають у рабстві, зате грабують на кожному кроці. Рівень корупції просто фантастичний. Кожен місяць ти віддаєш від четверті до половини своїх доходів на податки а в країні ні нормальних доріг, ні лікарень, ні пенсій, ні благоустрою. Та навіть армію майже просрали. Якби сюди не полізли орки з Мордору, то вже й армії не було б. Зате майже кожен день новина - чергового чинушу спіймали на величезному хабарі і тут же випустили під заставу в 10% від украденого.
Тому Сорос правий щодо держави. Анархізм звичайно не варіант, але держава не повинна мати надмірної влади, повноважень та грошей. Її вплив на суспільство має бути досить обмеженим, інакше вона буде зловживати своїм становищем. Компенсувати державу можна сильним місцевим самоврядуванням та розвинутим ринком. Вони візьмуть на себе частину нинішніх державних функцій і справляться з ними краще, ніж це робила держава.
Бгг. Це цитата з нового випуску Кварталу 95?
https://internetua.com/sekrety-miui-12-i-miui-11-4-nastroiki-o-kotoryh-nikto-ne-znaet
может,даже-звонок
но,кправление,конечно,внешнее(напр.сев.сев.восток)