Проект "Без цензуры": Операция "Сорос". Кто и для чего накручивает антиамериканский психоз в Украине. ВИДЕО

Карикатурный трэш под посольством США - это на самом деле не смешно! Кто накручивает антиамериканский психоз в Украине?

Почему технология зомбирования мозгов о так называемом "внешнем управлении" сработала уже не в одной стране и поэтому с большой вероятностью может сработать и у нас?

В свежем выпуске "Без цензуры" Богдан Буткевич понятными словами объясняет, как работает одна из самых тупых и примитивных, но от того не менее действенная технология российской пропаганды по раскрутке антисоросовской шизофрении.

За что Кремль ненавидит американского филантропа Джорджа Сороса? При чем здесь американские выборы? Почему каналы Виктора Медведчука включили тему "соросятни" именно сейчас?

И почему трешовый агитпроп о Соросе и внешнем управлении запросто находит отклик в мозгах части наших сограждан? Как вы думаете, друзья?

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Напомним, 24 ноября ОПЗЖ провела проплаченный митинг "против внешнего управления" под посольством США в Киеве. Цель "акции" против внешнего управления Украиной со стороны США. Под посольством уже прошел перформанс, в котором человек в маске Джорджа Сороса накидывал лассо на девушку в украинском народном костюме.