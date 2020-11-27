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Единственный показатель для введения локдауна - способность медсистемы предоставлять помощь: пока ситуация напряженная, но контролируемая, - Степанов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Министерство здравоохранения Украины при введении карантинных ограничений исходит из способности медицинской системы оказывать медпомощь.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Перед введением ограничений мы опираемся на один показатель – способность медицинской системы предоставлять помощь. Если посмотреть, то по состоянию на пятницу при общем количестве 55,886 тыс. выделенных под COVID-19 коек занято 27,887 тыс. коек (49,9%). Ситуация напряженная, но полностью контролируемая. Это единственный показатель, который влияет на введение локдауна", - сказал он.

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ситуация напряженная, но контролируемая...

То есть места на кладбище еще есть. Это радует.
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27.11.2020 10:36 Ответить
пока трупи не валяются на улицах - значить все ок Єдиний показник для запровадження локдауну - здатність медсистеми надавати допомогу: поки ситуація напружена, але контрольована, - Степанов - Цензор.НЕТ 6365
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27.11.2020 10:52 Ответить
А надо ждать полный коллапс?!
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27.11.2020 10:42 Ответить
Единственным показателем введения локдауна является ощущение властей, что их будут сносить. Все остальное - от лукавого.
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27.11.2020 10:43 Ответить
Зараз Аргентина на 9 місці в світі по зараженням кожен день. І на 11 по смертям. А це був найжорсткіший локдаун у світі, крім китайського і корейського, звичайно
Степанов, звали вже з міністерського крісла і вистачить нас "рятувати" своїми ідіотськими ідеями, які НЕ працюють!
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27.11.2020 10:58 Ответить
Не вивчала корейський варіант. Але в Китаї лише одна провінція була в жорсткому карантині (звідки все "почалося").

В Аргентині, як і більшості країн Півд. Америки, дійсно був і досі триває жорсткий карантин. Сенсу 0,0%. Але хіба політикам доведеш, що жодні карантинні міри не здатні зупинити респіраторні вірусні інфекції. Особливо ту, статистика за якою спирається на фальшиві тести.
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27.11.2020 12:12 Ответить
Мне одной так сдается, что роль этого министра , как у девочки на съемочней площадке - хлопнуть деревянной штукой и сказать - ВЫСЕРКОВИД-20, дубль первый
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27.11.2020 11:00 Ответить
Розвалювати мед. систему і казати, що вона не справляється. За півроку пальцем об палець не вдарити. Не зробити нічого. А тепер закривати людей на "лохдаун", позбавляти засобів для існування. Геноцидні виродки.
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27.11.2020 12:09 Ответить
 
 