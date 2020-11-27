Единственный показатель для введения локдауна - способность медсистемы предоставлять помощь: пока ситуация напряженная, но контролируемая, - Степанов. ВИДЕО

Министерство здравоохранения Украины при введении карантинных ограничений исходит из способности медицинской системы оказывать медпомощь.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Перед введением ограничений мы опираемся на один показатель – способность медицинской системы предоставлять помощь. Если посмотреть, то по состоянию на пятницу при общем количестве 55,886 тыс. выделенных под COVID-19 коек занято 27,887 тыс. коек (49,9%). Ситуация напряженная, но полностью контролируемая. Это единственный показатель, который влияет на введение локдауна", - сказал он.

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