Единственный показатель для введения локдауна - способность медсистемы предоставлять помощь: пока ситуация напряженная, но контролируемая, - Степанов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
Министерство здравоохранения Украины при введении карантинных ограничений исходит из способности медицинской системы оказывать медпомощь.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Перед введением ограничений мы опираемся на один показатель – способность медицинской системы предоставлять помощь. Если посмотреть, то по состоянию на пятницу при общем количестве 55,886 тыс. выделенных под COVID-19 коек занято 27,887 тыс. коек (49,9%). Ситуация напряженная, но полностью контролируемая. Это единственный показатель, который влияет на введение локдауна", - сказал он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
То есть места на кладбище еще есть. Это радует.
Степанов, звали вже з міністерського крісла і вистачить нас "рятувати" своїми ідіотськими ідеями, які НЕ працюють!
В Аргентині, як і більшості країн Півд. Америки, дійсно був і досі триває жорсткий карантин. Сенсу 0,0%. Але хіба політикам доведеш, що жодні карантинні міри не здатні зупинити респіраторні вірусні інфекції. Особливо ту, статистика за якою спирається на фальшиві тести.