Банду таксистов, которые избивали и похищали людей, задержали в Николаеве, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

За вооруженные нападения и похищения людей в Николаеве полицейские задержали группу таксистов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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"В течение недели в полицию поступили два сообщения о незаконном лишении свободы николаевцев. Обстоятельства были схожи в обоих случаях. Пострадавших обстреляли, требовали деньги, затем вывезли на автомобиле за пределы города и выбросили раненых на дороге.

Так, 29 октября утром с огнестрельным ранением грудной клетки в больницу был доставлен 32-летний мужчина. Полицейские установили, что телесные повреждения ему нанесли неизвестные ночью в Корабельном районе. На пр. Корабелов злоумышленники выстрелили в потерпевшего, связали ему руки и ноги стяжками, посадили в багажник автомобиля, затем вывезли в Витовский район и оставили там возле остановки. Мужчину нашли люди, которые и вызвали скорую.

В Заводском районе 5 ноября 18-летний местный житель поехал на велосипеде к своему товарищу, а через некоторое время матери молодого начали поступать смс-сообщения от сына с просьбой о помощи, мол, он в беде и срочно нужны 12 тыс. гривен. Трубку парень не брал, сообщая, что ему запрещают. О происшествии женщина сообщила полиции. Неподалеку от места проживания потерпевшего, возле гаражей, полицейские нашли 5 гильз предварительно к травматическому оружию и следы крови. На следующий день около 5:30 раненый потерпевший обратился за помощью к патрульным полицейским, которые находились на пути возле погрузочно-взвешивающего комплекса. Правоохранители сразу узнали парня по ориентировке. По словам парня стало известно, что неизвестные обстреляли его, нанеся многочисленных огнестрельные ранения, силой посадили в авто, вывезли за город и требовали деньги. Кроме того, отобрали велосипед и мобильный телефон. Пострадавшему удалось сбежать и попросить помощи. Тогда он был госпитализирован и находился в реанимационном отделении больницы", - сказано в сообщении.

Следователи Заводского и Корабельного отделов полиции открыли уголовные производства и начали расследование, а оперативные сотрудники работали над установлением и задержанием лиц, причастных к указанным преступлениям.

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В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники - жители областного центра, таксисты, в возрасте от 21 до 30 лет. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство на антигосударственном митинге.

По словам начальника ГУНП в Николаевской области полковника полиции Сергея Шайхета, 25 ноября николаевские правоохранители провели спецоперацию по задержанию трех основных фигурантов.

По местам их проживания и автомобилях провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли оружие, денежные средства, нашли расфасованные психотропные вещества и электронные весы для их взвешивания, а также обнаружили следы крови в авто и другие вещественные доказательства.

"Оперативники проверяют причастность к указанным преступлениям в общем восьми человек - таксистов. Некоторые, одновременно с перевозкой людей, занимались еще и бесконтактным сбытом наркотиков и психотропных веществ на территории Николаева, используя мессенджер-канал. С ними сейчас работают следователи. По предварительной информации, с одним из пострадавших злоумышленники расправились таким образом потому, что он забирал их уже расставленные закладки раньше клиентов. По поводу наркобизнеса таксистов решается вопрос о привлечении их к ответственности по ч. 1 ст. 307, 309 УК", - отметил Сергей Шайхет.

Действия злоумышленников квалифицируются по ряду статей Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 146 УК "Незаконное лишение свободы или похищение человека", ч. 4 ст. 187 УК "Разбой", ч. 4 ст. 189 УК "Вымогательство" и ч. 1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием".

Суд избрал двум основным фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога. Третий - установлен и объявлен в розыск.

За совершенное им грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование проводится ппри процессуальной поддержке областной прокуратуры.













Фото: сайт Нацполиции