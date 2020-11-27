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Николаев (2009) Нацполиция (15750) похищение (1659) правоохранительные органы (2944) такси (209)

Банду таксистов, которые избивали и похищали людей, задержали в Николаеве, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

За вооруженные нападения и похищения людей в Николаеве полицейские задержали группу таксистов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"В течение недели в полицию поступили два сообщения о незаконном лишении свободы николаевцев. Обстоятельства были схожи в обоих случаях. Пострадавших обстреляли, требовали деньги, затем вывезли на автомобиле за пределы города и выбросили раненых на дороге.

Так, 29 октября утром с огнестрельным ранением грудной клетки в больницу был доставлен 32-летний мужчина. Полицейские установили, что телесные повреждения ему нанесли неизвестные ночью в Корабельном районе. На пр. Корабелов злоумышленники выстрелили в потерпевшего, связали ему руки и ноги стяжками, посадили в багажник автомобиля, затем вывезли в Витовский район и оставили там возле остановки. Мужчину нашли люди, которые и вызвали скорую.

В Заводском районе 5 ноября 18-летний местный житель поехал на велосипеде к своему товарищу, а через некоторое время матери молодого начали поступать смс-сообщения от сына с просьбой о помощи, мол, он в беде и срочно нужны 12 тыс. гривен. Трубку парень не брал, сообщая, что ему запрещают. О происшествии женщина сообщила полиции. Неподалеку от места проживания потерпевшего, возле гаражей, полицейские нашли 5 гильз предварительно к травматическому оружию и следы крови. На следующий день около 5:30 раненый потерпевший обратился за помощью к патрульным полицейским, которые находились на пути возле погрузочно-взвешивающего комплекса. Правоохранители сразу узнали парня по ориентировке. По словам парня стало известно, что неизвестные обстреляли его, нанеся многочисленных огнестрельные ранения, силой посадили в авто, вывезли за город и требовали деньги. Кроме того, отобрали велосипед и мобильный телефон. Пострадавшему удалось сбежать и попросить помощи. Тогда он был госпитализирован и находился в реанимационном отделении больницы", - сказано в сообщении.

Банду таксистов, которые избивали и похищали людей, задержали в Николаеве, - полиция 01

Следователи Заводского и Корабельного отделов полиции открыли уголовные производства и начали расследование, а оперативные сотрудники работали над установлением и задержанием лиц, причастных к указанным преступлениям.

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В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники - жители областного центра, таксисты, в возрасте от 21 до 30 лет. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство на антигосударственном митинге.

Банду таксистов, которые избивали и похищали людей, задержали в Николаеве, - полиция 02

По словам начальника ГУНП в Николаевской области полковника полиции Сергея Шайхета, 25 ноября николаевские правоохранители провели спецоперацию по задержанию трех основных фигурантов.

По местам их проживания и автомобилях провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли оружие, денежные средства, нашли расфасованные психотропные вещества и электронные весы для их взвешивания, а также обнаружили следы крови в авто и другие вещественные доказательства.

Банду таксистов, которые избивали и похищали людей, задержали в Николаеве, - полиция 03

"Оперативники проверяют причастность к указанным преступлениям в общем восьми человек - таксистов. Некоторые, одновременно с перевозкой людей, занимались еще и бесконтактным сбытом наркотиков и психотропных веществ на территории Николаева, используя мессенджер-канал. С ними сейчас работают следователи. По предварительной информации, с одним из пострадавших злоумышленники расправились таким образом потому, что он забирал их уже расставленные закладки раньше клиентов. По поводу наркобизнеса таксистов решается вопрос о привлечении их к ответственности по ч. 1 ст. 307, 309 УК", - отметил Сергей Шайхет.

Действия злоумышленников квалифицируются по ряду статей Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 146 УК "Незаконное лишение свободы или похищение человека", ч. 4 ст. 187 УК "Разбой", ч. 4 ст. 189 УК "Вымогательство" и ч. 1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием".

Банду таксистов, которые избивали и похищали людей, задержали в Николаеве, - полиция 04

Суд избрал двум основным фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога. Третий - установлен и объявлен в розыск.

За совершенное им грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование проводится ппри процессуальной поддержке областной прокуратуры.

Банду таксистов, которые избивали и похищали людей, задержали в Николаеве, - полиция 05
Банду таксистов, которые избивали и похищали людей, задержали в Николаеве, - полиция 06
Банду таксистов, которые избивали и похищали людей, задержали в Николаеве, - полиция 07
Банду таксистов, которые избивали и похищали людей, задержали в Николаеве, - полиция 08
Банду таксистов, которые избивали и похищали людей, задержали в Николаеве, - полиция 09
Банду таксистов, которые избивали и похищали людей, задержали в Николаеве, - полиция 10
Фото: сайт Нацполиции
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Топ комментарии
+11
За такі злочини треба саджати років на 25 мінімум.... а дадуть 5 чи 8 у кращому....
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27.11.2020 12:03
+10
Русский мир. Дмитрий Гетьманцев Банду таксистов, которые избивали и похищали людей, задержали в Николаеве, - полиция - Цензор.НЕТ 4025
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27.11.2020 11:46
+9
Один из таксистов. Два года условно за попытку штурма Николаевской ОГА, два года за разгром офиса партии "Удар" в Николаеве.
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27.11.2020 11:59
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27.11.2020 11:35 Ответить
у нас местные с "тачкой" пытались бороться похожими методами.
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27.11.2020 11:36 Ответить
Русский мир. Дмитрий Гетьманцев Банду таксистов, которые избивали и похищали людей, задержали в Николаеве, - полиция - Цензор.НЕТ 4025
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27.11.2020 11:46 Ответить
Один из таксистов. Два года условно за попытку штурма Николаевской ОГА, два года за разгром офиса партии "Удар" в Николаеве.
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27.11.2020 11:59 Ответить
биндеры не дают ему учиться в школе парусски Банду таксистів, які били і грабували людей, затримали в Миколаєві, - поліція - Цензор.НЕТ 5971
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27.11.2020 12:13 Ответить
Воно!
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27.11.2020 12:01 Ответить
евробляхеры лютуют Банду таксистів, які били і грабували людей, затримали в Миколаєві, - поліція - Цензор.НЕТ 9826
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27.11.2020 11:55 Ответить
причему тут евробляхеры? подними глаза выше на сообщение Владимир Петренко a66285fe : фанаты "русскага мира"
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27.11.2020 17:09 Ответить
За такі злочини треба саджати років на 25 мінімум.... а дадуть 5 чи 8 у кращому....
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27.11.2020 12:03 Ответить
Странно.
Уже пол часа прошло, а ни один радетель за общественное благосостояние не написал, что таксистов-бедолаг барыжная власть довела до "зубожіння", работы нет, денег нет, вот и становятся на скользкую дорожку.
Куда все обличители подевались?!
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27.11.2020 12:06 Ответить
чет даже не верится шо мона так гарантированно подставиться. уже бы тогда убивали, т.к. есть шанс шо как за того витебского - одного расстреляли и кучу посадили, а потом сделали вот так: Банду таксистів, які били і грабували людей, затримали в Миколаєві, - поліція - Цензор.НЕТ 9776 Банду таксистів, які били і грабували людей, затримали в Миколаєві, - поліція - Цензор.НЕТ 2802 Банду таксистів, які били і грабували людей, затримали в Миколаєві, - поліція - Цензор.НЕТ 2444
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27.11.2020 12:09 Ответить
Интересно, откуда взялся оператор, который снимал на 17-ой секунде и был возле машины раньше КОРД-а.
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27.11.2020 12:17 Ответить
Это наркобанда, они не просто людей похищали, а тех кто вычисляет закладки. Есть такие деятели, которые сами были закладчиками, один вот алко нарко деятель во дворе бахвалился на днях, что за час хоть с чем-то,но найдет закладку. Не знаю чем завершился этот молодежный спор, судя по внешнему виду чувак реально их находит). Да что говорить, уже бабки старые кричат в окна, несчастным ищущим свои закладки, что полицию вызовут И часто это не дети, а взрослые, зрелые люди. Неужели нельзя дома пару кустов вырастить и не позориться, а то и в ютуб можно так попасть))
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27.11.2020 12:35 Ответить
город наркоманов и быдла. в принципе, вся страна не лучше
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27.11.2020 13:00 Ответить
руССкий мир во всей красе !!!
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27.11.2020 13:37 Ответить
 
 