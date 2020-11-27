Байден пригласил Тихановскую на встречу. ВИДЕО

Новоизбранный президент США Джо Байден пригласил лидера оппозиции Беларуси Светлану Тихановскую на встречу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Телеграф.by", об этом рассказала сама Светлана Тихоновская в интервью в программе "Просвет".

"Мы планируем встречу с Джо Байденом. И у нас уже есть приглашение на такую встречу", - сказала она.

Тихановская не уточнила дату встречи, а также, в каком формате она будет проходить.

Полностью интервью здесь:

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Кроме того, по ее словам, в ближайших планах она планирует посещение Великобритании и Норвегии.

Напомним, ранее TheWashingtonPost писал, что Байден пригласил Тихановскую на свою инаугурацию 20 января.

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Ранее стало известно, что хотя церемония инаугурации президента США традиционно проводится перед Капитолием в Вашингтоне и собирает большое число зрителей, в этот раз все будет не так.

По словам помощника Джо Байдена - Клейна при инаугурации Байдена, которая должна пройти 20 января, будет использована "сокращенная версия существующих традиций".

"Мы знаем, что люди хотят праздновать. Здесь есть что отпраздновать. Мы просто хотим найти способ сделать это максимально безопасно", — сказал он.

А действующий президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом в день инаугурации, 20 января, если Коллегия выборщиков признает демократа Джо Байдена победителем.

Ранее претендент на должность главы Белого дома упрекнул Трампа в том, что замалчивает свое мнение в отношении обстановки в Беларуси.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает Александра Лукашенко "диктатором".