Байден пригласил Тихановскую на встречу. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Новоизбранный президент США Джо Байден пригласил лидера оппозиции Беларуси Светлану Тихановскую на встречу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Телеграф.by", об этом рассказала сама Светлана Тихоновская в интервью в программе "Просвет".
"Мы планируем встречу с Джо Байденом. И у нас уже есть приглашение на такую встречу", - сказала она.
Тихановская не уточнила дату встречи, а также, в каком формате она будет проходить.
Полностью интервью здесь:
Кроме того, по ее словам, в ближайших планах она планирует посещение Великобритании и Норвегии.
Напомним, ранее TheWashingtonPost писал, что Байден пригласил Тихановскую на свою инаугурацию 20 января.
Ранее стало известно, что хотя церемония инаугурации президента США традиционно проводится перед Капитолием в Вашингтоне и собирает большое число зрителей, в этот раз все будет не так.
По словам помощника Джо Байдена - Клейна при инаугурации Байдена, которая должна пройти 20 января, будет использована "сокращенная версия существующих традиций".
"Мы знаем, что люди хотят праздновать. Здесь есть что отпраздновать. Мы просто хотим найти способ сделать это максимально безопасно", — сказал он.
А действующий президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом в день инаугурации, 20 января, если Коллегия выборщиков признает демократа Джо Байдена победителем.
Ранее претендент на должность главы Белого дома упрекнул Трампа в том, что замалчивает свое мнение в отношении обстановки в Беларуси.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает Александра Лукашенко "диктатором".
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и это в стране, где каждый день +100 тыщ ковидников. а у нас лохдаун.
- Чего тебе, горе мое? - спросила Птибурдукова, не оборачиваясь.
- Я обладать хочу тобой, Варвара!..
- Нет, каков мерзавец! - заметил Птибурдуков, тоже не оборачиваясь.(с)
А Байдену западло пожимать руку лжимосу и воровитому поцу играющему х..м на рояле.
И я не понимаю послов разных стран которые встречаются с банальным вором завхозом из незаконного и не предусмотренного Конституцией какого то "Офиса Президента".
- Знаємо…
- Так ему теперь в США ездить опасно! Вдруг арестуют? Что делать будете?
- Та нічого… Перехрестимся і скажем : «Слава Богу! Здихалися…».
***** в бункере понравилось в солдатиков играть, к весне беларусь будет огромной военной базой
- а я то себе думаю, с чего это Алексашка сегодня плохо за себя выгдлядит.
- И шо имеет он за вид?
- Педика у трауре.
Поэтому у Кремля так сильно бомбит от проигрыша Трампа. Бомбит, потому что вкинули немало средств в пропаганду против Байдена, но Байдан выиграл. Бомбит, потому что Америка снова будет заниматься миром, в частности в тех зонах влияния, где свинособаки хотят хозяйничать.
Неабходна санкцыенная падтрымка Захаду, мiжнародная следчая група па злачынствам рэжыму.
З чаго раблю выснову - кацап ты, Рома.
Нео феадалiзм, кланы. Нельга Украiну у' прыклад ставiць. А вось Польшчу калi ласка - згодзен пазагнiваць як яны...
По поводу "з надзеей, што беларусам не стварыць дэмакратычную краiну i не варвацца з пад Расеi" - надежда у меня была в начале, но глядя как вы все проср"ли, и как все ваши лдилеры клянутся в оюбви к Раше, ни про какие сказки про "вырваца" не верится. Не нужна вам та демократия.
после всей выборной карусели в логове мирового гегемона предъявлять батьке за фальсификации на выборах как минимум не этично
27.11.2020 12:17
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Лайкнул эту муйню 2 часа назад - ну у тебя и память, кацап...
GOD BLESS USA !
СЛАВА УКРАЇНІ !
Порохоботи бажають вам удачі, сябри !
Так для тебе зрозуміло ?
жаль что у беларусов выбор между двумя кремлевскими проектами - лукой и этой куклой..
судя по всему ее задача играть роль "правительства в изгнании", а лука и дальше будет рулить еще лет 20