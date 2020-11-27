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Байден (2386) Беларусь (7528) инаугурация (440) США (23215) Трамп (3351) Тихановская (390)

Байден пригласил Тихановскую на встречу. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Новоизбранный президент США Джо Байден пригласил лидера оппозиции Беларуси Светлану Тихановскую на встречу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Телеграф.by", об этом рассказала сама Светлана Тихоновская в интервью в программе "Просвет".

"Мы планируем встречу с Джо Байденом. И у нас уже есть приглашение на такую встречу", - сказала она.

Тихановская не уточнила дату встречи, а также, в каком формате она будет проходить.

Полностью интервью здесь:

Кроме того, по ее словам, в ближайших планах она планирует посещение Великобритании и Норвегии.

Напомним, ранее TheWashingtonPost писал, что Байден пригласил Тихановскую на свою инаугурацию 20 января.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская о визите в Украину: Дата пока не утверждена, но надеюсь, что в ближайшее время

Ранее стало известно, что хотя церемония инаугурации президента США традиционно проводится перед Капитолием в Вашингтоне и собирает большое число зрителей, в этот раз все будет не так.

По словам помощника Джо Байдена - Клейна при инаугурации Байдена, которая должна пройти 20 января, будет использована "сокращенная версия существующих традиций".

"Мы знаем, что люди хотят праздновать. Здесь есть что отпраздновать. Мы просто хотим найти способ сделать это максимально безопасно", — сказал он.

А действующий президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом в день инаугурации, 20 января, если Коллегия выборщиков признает демократа Джо Байдена победителем.

Ранее претендент на должность главы Белого дома упрекнул Трампа в том, что замалчивает свое мнение в отношении обстановки в Беларуси.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает Александра Лукашенко "диктатором". 
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Топ комментарии
+26
Вот это скорость - ********** рвет!
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27.11.2020 12:01
+15
Байден пригласил Тихановскую на встречу - Цензор.НЕТ 3598
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27.11.2020 12:07
+12
Байден пригласил Тихановскую на встречу - Цензор.НЕТ 1739
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27.11.2020 12:09
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Вот это скорость - ********** рвет!
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27.11.2020 12:01 Ответить
І також її місцевих скабєєвофілів.
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27.11.2020 14:54 Ответить
"Мы знаем, что люди хотят праздновать. Здесь есть что отпраздновать. Мы просто хотим найти способ сделать это максимально безопасно".
и это в стране, где каждый день +100 тыщ ковидников. а у нас лохдаун.
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27.11.2020 12:02 Ответить
Плевать сколько заболевает, важно - сколько умирает. Думаю про эффективность лечения тут и там не нужно говорить?
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27.11.2020 12:52 Ответить
- Варвара, - тянул он, - слушай, Варвара!
- Чего тебе, горе мое? - спросила Птибурдукова, не оборачиваясь.
- Я обладать хочу тобой, Варвара!..
- Нет, каков мерзавец! - заметил Птибурдуков, тоже не оборачиваясь.(с)
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27.11.2020 12:02 Ответить
Теперь понятно, каким будет формат.
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27.11.2020 12:05 Ответить
Бульбофюреру пісець))
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27.11.2020 12:04 Ответить
после всей выборной карусели в логове мирового гегемона предъявлять батьке за фальсификации на выборах как минимум не этично
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27.11.2020 12:17 Ответить
Москалику, чо встидаєшся триколора і пишеш під банжерівським стягом?))
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27.11.2020 12:27 Ответить
В реальности карусели водят тараканы в голове ватников и фанатов Трампа.
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27.11.2020 12:57 Ответить
А Бубочку,Бубочку запросили???)))
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27.11.2020 12:05 Ответить
по крайней мере когда приглашали, он не позорился как порошенко со столиком возле белого дома.. тогда мне было стыдно
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27.11.2020 12:18 Ответить
Шта?
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27.11.2020 12:24 Ответить
Надеюсь Байден вправит ей мозги на счёт России.
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27.11.2020 12:06 Ответить
Байден пригласил Тихановскую на встречу - Цензор.НЕТ 3598
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27.11.2020 12:07 Ответить
Этарусафобия.
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27.11.2020 12:09 Ответить
Байден пригласил Тихановскую на встречу - Цензор.НЕТ 1739
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27.11.2020 12:09 Ответить
Красивая у нас президентша.
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27.11.2020 12:11 Ответить
В житті все відносно !! Якщо порівняти до Луки ,то безумовно ,гарніша !!!)))
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27.11.2020 12:16 Ответить
однако быстро Байден к делам приступает .обнадеживает
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27.11.2020 12:13 Ответить
Байден запросив Тіхановську на зустріч - Цензор.НЕТ 7235
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27.11.2020 12:15 Ответить
Те кто в Беларуси все еще хочет дружить с рашкой, делайте выводы, рашка ведет переговоры с террористом лукашенко, а США с Тихановской.
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27.11.2020 12:15 Ответить
и что? Рашка белорусам ближе и понятней чем США, к сожалению.
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27.11.2020 12:44 Ответить
Зе, понятна справа, не запрошував...
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27.11.2020 12:16 Ответить
ЗЕ запросят в суд Штата Делавэр США.
А Байдену западло пожимать руку лжимосу и воровитому поцу играющему х..м на рояле.
И я не понимаю послов разных стран которые встречаются с банальным вором завхозом из незаконного и не предусмотренного Конституцией какого то "Офиса Президента".
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27.11.2020 12:20 Ответить
- Хахлы! А вызнаете, что ваши любимые америкосы в деле Коломойского и вашего президента рассматривают?
- Знаємо…
- Так ему теперь в США ездить опасно! Вдруг арестуют? Что делать будете?
- Та нічого… Перехрестимся і скажем : «Слава Богу! Здихалися…».
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27.11.2020 12:51 Ответить
та поздно вже,

***** в бункере понравилось в солдатиков играть, к весне беларусь будет огромной военной базой Байден запросив Тіхановську на зустріч - Цензор.НЕТ 8697
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27.11.2020 12:16 Ответить
- Марк Савелович, я вам доброго дня, и спешу вам за новость шо байден ещё не президент а уже таки пригласил до себе Тихановску!
- а я то себе думаю, с чего это Алексашка сегодня плохо за себя выгдлядит.
- И шо имеет он за вид?
- Педика у трауре.
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27.11.2020 12:17 Ответить
Вот сразу видно, что Байден президент настоящей Америки. Страны, которая сама ставит демократические ценности превыше всего, а также отстаивает идеи демократии во всем мире. Конечно же все диктаторские режимы мира ставили на Трампа и сегодня они против Байдена. Трамп был очень удобен для диктаторских режимов всего мира именно политикой невмешательства.
Поэтому у Кремля так сильно бомбит от проигрыша Трампа. Бомбит, потому что вкинули немало средств в пропаганду против Байдена, но Байдан выиграл. Бомбит, потому что Америка снова будет заниматься миром, в частности в тех зонах влияния, где свинособаки хотят хозяйничать.
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27.11.2020 12:18 Ответить
трамп экономическую войну против китая развернул например Байден запросив Тіхановську на зустріч - Цензор.НЕТ 6683
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27.11.2020 12:24 Ответить
А дарма - треба було разом з Китаєм проти раші дружить... У Китаї розташовані американські заводи Apple, General Motors, Ford, Tesla. Навіщо з ними сваритися???
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27.11.2020 12:32 Ответить
в китае заводы, а в америке чернокожие вместо чтобы работягами на завод идти, обдолбавшись амфетамином и фентанилом пытаюстся сбыть поддельные чеки и задыхаются во время задержания Байден запросив Тіхановську на зустріч - Цензор.НЕТ 1525
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27.11.2020 12:50 Ответить
Что бы чернокожие работали как китайцы, нужен надзиратель, который их будет все время хлестать плетью, а это во первых негуманно, а во вторых - затраты на лишний персонал. Потому лучше пусть китайцы работают, а американские негры жрут амфетамин.
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27.11.2020 13:03 Ответить
NIkto i ES neradi druzboj s Kitajem.Ot novogo goda ES vodit poshlenyje na ix tovari daze 5 gram pisma budet proveriatsia..A poslenyje takyje sto malo nepokazetsia.Raske takze vodit poslenyje
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27.11.2020 13:02 Ответить
Raske kak lucim druzjam kitajcev vodit izza etogoБайден запросив Тіхановську на зустріч - Цензор.НЕТ 9995
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27.11.2020 13:03 Ответить
И шо он сделает? Разве что сбросит демократические бомбы на Беларусь, как на Югославию, Ирак или Сирию? А иначе никак, пустые разговоры типа "Асад или Мадуро должен уйти" никого не испугают.
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27.11.2020 12:37 Ответить
Так це в США прогнозували погоду для бомбардування Сірії, не в московії?
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27.11.2020 14:56 Ответить
В московії, все в московії. І пробірками на трибуні ООН теж московити трясли...
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27.11.2020 14:59 Ответить
попробует сжечь вату в ее мозгах?
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27.11.2020 12:21 Ответить
Зє, воно як лайно на топанку, і смердить і заважає і зчищати треба(((
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27.11.2020 12:22 Ответить
Байден об этом знает?
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27.11.2020 12:27 Ответить
вряд ли.
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27.11.2020 12:45 Ответить
В результате беседы Тихановская получит два мешка "глубокой обеспокоенности" и сумочку "сочувствия".
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27.11.2020 12:28 Ответить
Мары кацапа...
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27.11.2020 12:37 Ответить
против мантр прихожан карго-культа "Щас США все разрулят".
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27.11.2020 12:47 Ответить
Лапаць ты, Рома - беларусы самi з прусаком здольны разабрацца.
Неабходна санкцыенная падтрымка Захаду, мiжнародная следчая група па злачынствам рэжыму.
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27.11.2020 12:57 Ответить
Та видим уже, цветами готовы закидать и затанцевать до смерти диктатора. Какая еще поддердка Запада нужна? Гранты на более лучшие цветы?
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27.11.2020 13:00 Ответить
Я бачу, як ты, "Рома пад проксi", пiшаш "скабееу'шчыну" пра "карусели" на выбарах у ЗША. Пiшаш муйню пра беларускiя пратэсты - па прыкладу "халва, халва" - з надзеей, што беларусам не стварыць дэмакратычную краiну i не варвацца з пад Расеi.
З чаго раблю выснову - кацап ты, Рома.
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27.11.2020 13:27 Ответить
Ну разберетесь с прусаком, дальше что? Прихватизация, кирдык промышленности и сельскому хозяйству. Выдержите ли вы это? Мы уже 30 лет как... С намного большим потенциалом всё-таки... Или с нами в Польшу на клубнику?...
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27.11.2020 13:40 Ответить
Толькi не кажыце мне, Сцяпан, што у вас дэмакратыя была 30 гадоу'.
Нео феадалiзм, кланы. Нельга Украiну у' прыклад ставiць. А вось Польшчу калi ласка - згодзен пазагнiваць як яны...
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27.11.2020 14:00 Ответить
Мечтаете построить у себя Польшу? Не смешите! Никто вам этого не позволит. Западу конкуренты не нужны. Только дешевая рабсила да рынок сбыта барахла. Мы вон францию уже 30 лет строим... Так что в Польшу попадете только вместе с нами - клубнику собирать...
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27.11.2020 14:52 Ответить
ну предоставь ссылку где я пишу про карусели. Или признай что ты балабол.
По поводу "з надзеей, што беларусам не стварыць дэмакратычную краiну i не варвацца з пад Расеi" - надежда у меня была в начале, но глядя как вы все проср"ли, и как все ваши лдилеры клянутся в оюбви к Раше, ни про какие сказки про "вырваца" не верится. Не нужна вам та демократия.
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27.11.2020 14:23 Ответить
ua GW E 100 795933df
после всей выборной карусели в логове мирового гегемона предъявлять батьке за фальсификации на выборах как минимум не этично
27.11.2020 12:17
ОтветитьМне нравится 2
Лайкнул эту муйню 2 часа назад - ну у тебя и память, кацап...
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27.11.2020 14:41 Ответить
лайкнуть и писать - это разные вещи. Можно лайкнуть откровенную хрень просто чтобы у упоротых подорвались пуканы, но вот писать - не писал.
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27.11.2020 14:47 Ответить
Неубедительно...
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27.11.2020 14:51 Ответить
твои предъявы неубедительны. Предъявил за "писал", показать не можешь. Прямо как Лука. Тоже постоянно что-то предъявляет а показать не может.
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27.11.2020 14:54 Ответить
Как глист извиваешься, кацап. Когда лайкаешь - это значит одобряешь. Там так и написано "мне нравится"
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27.11.2020 15:07 Ответить
да одобряю, но жто не меняет факта - ты соврал.
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27.11.2020 16:01 Ответить
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
GOD BLESS USA !
СЛАВА УКРАЇНІ !
Порохоботи бажають вам удачі, сябри !
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27.11.2020 12:36 Ответить
Нешта парахаботы не надта з вамi салiдарны - паспрабуйце "vivat Лукашэнка".
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27.11.2020 13:36 Ответить
ПТН-ПНХ !
Так для тебе зрозуміло ?
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27.11.2020 14:18 Ответить
Вона планує відвідати Британію,Норвегію,США... "За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?" (с)
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27.11.2020 12:38 Ответить
Якщо Байден справді розумний державний діяч, то він, після цієї розмови з дурепою, -- визнає президентом Лукашенка.
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27.11.2020 12:39 Ответить
Кстати - да. После общения с этой "лидершей" Байден может сильно разочароваться в протестах сябров )))
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27.11.2020 12:40 Ответить
он после 10-минутного общения заснет, а когда проснется не будет помнить кто это такая вообще.
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27.11.2020 12:48 Ответить
теперь у бульбофюрера а потом и у мацковских пропагандонов пуканы порвуться от криков "это пиндосы и госдеп виноваты в протестах в минске"!!!! а нам в Украине эта мадам и на фиг не упала, она ведь не один раз повторяла про дружбу итсотрудничнстве с рашкой и лично с ******. ну шо она нам нового привнесёт? и нас и без ё хризантемово- повитрянокульковых революций своих проблем выше крыши. у нас свой такой же "миротворец" имеется, они стреляют а он им кпвв строит и ништяки даёт! а они потом смеются с дебилов.....
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27.11.2020 12:39 Ответить
Это значит, что Лукашенка скоро пригласят в Гаагу.
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27.11.2020 12:40 Ответить
Poxoze skoro nacniotsia sudi Germaniji i drugix ES stranax na prestuplenije zdelani rezimom.Vot togda posle ix resenyji i Interpol podklucitsia
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27.11.2020 12:53 Ответить
Визвав для інструктажу............. Байден запросив Тіхановську на зустріч - Цензор.НЕТ 2395
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27.11.2020 12:46 Ответить
Populiarnost rastiot i Tixanovskoj na vsiom zapade.
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27.11.2020 12:51 Ответить
Добрая навiна, калi яна, вось як зарас, прымусiла кацапау' ды вату Цэнзара заходзiцца у' iстэрыцы, злосьцi.
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27.11.2020 12:53 Ответить
"Ми тут рєшилі прінять Байдена,но єщо нє знаєм,будєт лі у нас на нєво врємя" - сказала одна з найвпливовіших женщін в мірє Ціхановская...
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27.11.2020 12:59 Ответить
журналист говорит на беларуском, а эта как истинный "патриот" конечно же не русском ))))
жаль что у беларусов выбор между двумя кремлевскими проектами - лукой и этой куклой..
судя по всему ее задача играть роль "правительства в изгнании", а лука и дальше будет рулить еще лет 20
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27.11.2020 12:59 Ответить
А ты на якой мове пiшаш? Вызначае гэта, што ты расейскi патрыет?
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27.11.2020 13:10 Ответить
Нажаль на кацапській мові.
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27.11.2020 13:25 Ответить
Навального тоже заменили его женой. У Запада слабость к женщинам.
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27.11.2020 13:41 Ответить
Консульство США принимает на визу только письменные приглашения!
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27.11.2020 13:44 Ответить
 
 