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"Самолет вэсэушный летит низко еще и смеется тебе в глаза. Видно летчика", - на телеканале "НАШ" рассказали о "бомбардировках мирных жителей" на Донбассе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В эфире телеканала "НАШ" рассказали о "бомбардировках мирных жителей" на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот рассказ прозвучал от жительницы оккупированной части Донецкой области по имени Валентина.

"Вы знаете, кто видел это все, кто вытерпел... Когда идешь по улице, а ваш самолет вэсэушный летитит низко... Люди прятались в подвалы от того, что он летит низко. Еще и смеется тебе в глаза. Видно летчика", - заявила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Данилов: СНБО не может повлиять на "телеканалы Медведчука" из-за демократии и свободы слова

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+109
Сколько можно терпеть эту антиукраинскую пропаганду, неприкритый коллаборационизм, лживый, провокативный, экстремистский бред?
Где спецслужбы и правоохоронная система?
Арест, конфискация имущества и зона таким журнашлюшкам и их хозяевам!!!
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27.11.2020 12:51
+89
Хоч Стуса, гнидо, не чіпай. А Медведчука повернув не Порошенко, а 73% дебілів, яким захотілось, щоб новіє літца і по-приколу. Маєте нові, і літца, і гімно. Жеріть, сволочі, подавіться. Ви, виродки, в своїй дебільній ненависті до Порошенка взяли і державу знищили. О так натовпом в 73% переталували. Порошенко далеко не святий, а от ти кінчена тварюка, якщо і досі того не здатен зрозуміти.
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27.11.2020 13:04
+74
"Самолет вэсэушный летит низко еще и смеется тебе в глаза. Видно летчика", - на телеканалі Медведчука розповіли про "бомбардування мирних жителів" на Донбасі - Цензор.НЕТ 9878
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27.11.2020 12:54
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Страница 4 из 4
"Сасльот ВСУ-ШНИЙ летіт, будєт всєх бамбіть. Маячня на тему разбамбльонава мальчіка. Хоча "побачити глаза пілота і умєрєть"-зачот тітці, ну і, там, дєнєжноє вознаграждєніє.
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27.11.2020 17:17 Ответить
РуSSке швайне-на Hause !!!
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27.11.2020 17:18 Ответить
А что за Animal в правом угу в очках
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27.11.2020 17:22 Ответить
На ленку бондаренко похожа
"Самолет вэсэушный летит низко еще и смеется тебе в глаза. Видно летчика", - на телеканалі "НАШ" розповіли про "бомбардування мирних жителів" на Донбасі - Цензор.НЕТ 8778
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27.11.2020 17:33 Ответить
Это она и есть, только уже потаскалась с тех времен.
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27.11.2020 18:23 Ответить
Ну так она калибры "ракет" у бандеровских летчиков ртом замеряет. А они, гады такие, знай себе - улыбаются... "Самолет вэсэушный летит низко еще и смеется тебе в глаза. Видно летчика", - на телеканалі "НАШ" розповіли про "бомбардування мирних жителів" на Донбасі - Цензор.НЕТ 5738
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27.11.2020 20:07 Ответить
Слава Украине!!!!!
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27.11.2020 17:23 Ответить
Відверті вороги України,яким влада ни чого не робе. То на *** потрібен такий цирк?
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27.11.2020 17:24 Ответить
А вот это, друзья мои, РЕАЛЬНОСТЬ.
Вата требует репарации за сваи страдания!
Воссоединяемся с ОРДЛО!
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27.11.2020 17:49 Ответить
"Самолет вэсэушный летит низко еще и смеется тебе в глаза. Видно летчика", - на телеканалі "НАШ" розповіли про "бомбардування мирних жителів" на Донбасі - Цензор.НЕТ 3345
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27.11.2020 17:59 Ответить
А крыльями как махал,когда летел?
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27.11.2020 18:49 Ответить
Валєнтіна, бл@дь,закусівать нада... І що вони там курять?
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27.11.2020 19:40 Ответить
Самальот смейотся прямо в глаза . Йо ба на вата . Ну от що це за дікарі ? Десь же цей весь рашистський зброд народжується . Ну через що такі серйозні мутації ? Ну , курва , випив , ну то не лізь на бабу . Шо ніпанятно ?
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27.11.2020 19:47 Ответить
Валить сепаров!
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27.11.2020 19:57 Ответить
Надеюсь булькнул с передовой? "Самолет вэсэушный летит низко еще и смеется тебе в глаза. Видно летчика", - на телеканалі "НАШ" розповіли про "бомбардування мирних жителів" на Донбасі - Цензор.НЕТ 6604
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28.11.2020 05:46 Ответить
То былы анунаки с планеты Нубиру. Но"Самолет вэсэушный летит низко еще и смеется тебе в глаза. Видно летчика", - на телеканалі "НАШ" розповіли про "бомбардування мирних жителів" на Донбасі - Цензор.НЕТ 1165 это пока секрет!
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27.11.2020 19:57 Ответить
Это мне напомнило персонажа фильма "В бой идут одни старики" "Кузнечика": ... когда перед глазами мелькает перекошенное лицо немецкого аса.
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27.11.2020 20:03 Ответить
Так они же и кином и мыслят!Дедушка ленин,отец сталин,девчата,отцы командиры - виртуальный образ ссср бьет реальность.....А тут биндеровцы и фашизды......Тысячи фильмов ссср пропаганды и несколько фильмов более адеквата...И еще ,недавно встретил - если сосуд уже заполнен густым и вонючим сколько меда не лей -.......
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28.11.2020 09:17 Ответить
......а вдоль дороги расрятые мальчики стоят в трусиках и снигири .... снигири.... снигри... чесСлово...
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27.11.2020 20:07 Ответить
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27.11.2020 20:14 Ответить
https://youtu.be/aOnp0kfAr80?t=1
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27.11.2020 20:17 Ответить
МОЧНО.
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27.11.2020 20:27 Ответить
От як в нормальній державі правоохоронні органи можуть не реагувати? Це ж на голову не налізає.
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27.11.2020 21:00 Ответить
лєнка-лужений стравохід,САСЬОНКА корабєльна азірова....бачили як верхню губу насмоктала....а жити ж якось треба...а гандонша то вже використана як і гАДЯ і лукаш ...уже папікам не треба......тільки так..
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27.11.2020 22:13 Ответить
**** всих кацапов ***** в мирное небо москоуи там жизнь,свабода,Путин,лебеда,хули падаль делает в Украине,шо пся крєв роблять тут ці мерзоти,українцю отямся,під сраку жидам й кацапам,до якого часу ти будеш задихатися жидово-кацапським лайном.
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28.11.2020 00:18 Ответить
Думаю що давненько треба було взятися за цих Гівнометних Праституток!
Всю цю кацапсько-фекалометну команду треба потроху ліквідовувати.Смерть ворогам!!!
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28.11.2020 13:41 Ответить
Руки тянутся к пистолету глядя на этих существ
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28.11.2020 02:08 Ответить
Фот о разбоммбленных РАБссиянским быдлом Грозного и Алеппо видел весь Мир.Где фото разбомбленных Донецка,Краматорска,Мариуполя,Славянска и тд?
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28.11.2020 03:45 Ответить
"Самолет вэсэушный летит низко еще и смеется тебе в глаза. Видно летчика", - на телеканалі "НАШ" розповіли про "бомбардування мирних жителів" на Донбасі - Цензор.НЕТ 6873
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28.11.2020 03:47 Ответить
"Самолет вэсэушный летит низко еще и смеется тебе в глаза. Видно летчика", - на телеканалі "НАШ" розповіли про "бомбардування мирних жителів" на Донбасі - Цензор.НЕТ 145
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28.11.2020 03:48 Ответить
Заговорила таки корова в тапках зі сльозними очима...
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28.11.2020 06:47 Ответить
надіюсь колись український бомбардувальник РОЗБОМБИТЬ НА КУЙ в попіл ту їх останкінську вежу!!!! і при цьому буде "ешчьо лєтЄть нізка і смеяца ім в глаза"!
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28.11.2020 08:23 Ответить
Как с этим бороться. Предлагаю называть этот канал "Российский телеканал "НАШ""
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28.11.2020 08:27 Ответить
ТОЛЬКО КОНТРПРОПАГАНДА!!!! НАМ ПОМОЖЕТ!!! ОБъЯСНЯТЬ, КАК ДЕТЯМ, ЧТО МИМО ВАС ПРОЕЗЖАЕТ МАШИНА НА СКОРОСТИ 200КМ. В ЧАС, ВЫ СМОЖЕТЕ УВИДЕТЬ ВОДИТЕЛЯ? А ТЕМ БОЛЕЕ ЕГО "СТРАШНУЮ" УЛЫБОЧКУ?! С ВАТНЫМИ, КАК С ДЕТЬМИ НЕДОРАЗВИТЫМИ, ВСЕ НАДО ПОКАЗЫВАТЬ НА ПАЛЬЦАХ!!!!!!!!
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28.11.2020 09:19 Ответить
Там не только в скорости дела (она тоже важна), а и в экипировке летчиков и угле зрения наземного наблюдателя.
"Самолет вэсэушный летит низко еще и смеется тебе в глаза. Видно летчика", - на телеканалі "НАШ" розповіли про "бомбардування мирних жителів" на Донбасі - Цензор.НЕТ 7837
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28.11.2020 11:15 Ответить
Вы можете понять, что им не нужна правда? Вот только если им нечего будет жрать, сидя под Россией, (ведь Раша их кормить и не собиралась), вот тогда до них дойдёт. До них дойдёт только через желудок. Для этого Украина должна перестать платить им пенсии. Они получают очень жирные пенсии от Украины, и зарплаты железнодорожники получают, и нифига не делают. Никаких пенсий, поставить условия - будете получать деньги от Украины только если вы с Украиной. Всё. Только такой язык они понимают. Тут только через желудок, потому что думают они желудком.
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28.11.2020 11:26 Ответить
Не дойдет. С голоду будут пухнуть но будут обвинять во всем Украину. Они ж кормильцы, им все должны. Было когда то видео с Авдеевки, когда наши военные их кормили, так они потом возмущались когда перестали им еду на шару раздавать.
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28.11.2020 12:14 Ответить
Так это ж чистейшая правда. Сам видел - летит лётчик на 12 тысячах на гиперзвуке, фонарь кабины приподнял, по пояс высунулся, лыбится, факи с обоих рук крутит, дули показывает. Мало ему бомб на внешней подвеске - ещё за пазуху напихал и кидается ими в мирных жителей в трусиках. Издевается гад.
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28.11.2020 10:49 Ответить
Співчуваю чоловіку цієї істерички, мужик тікай, поки не пізно 🏃🏃🏃🏃
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28.11.2020 10:57 Ответить
Нелишне напомнить кацапам

22 декабря 1994 года, в 5 утра, начался обстрел Грозного, но только 24 декабря стали с самолётов разбрасывать листовки с объяснениями для населения, которое полагало, что войска идут их освобождать и потому не рвалось покинуть город и укрыться в сельской местности, где, к тому же, у многих не было родственников.
При этих артиллерийских обстрелах и бомбардировках, по некоторым данным (общество «Мемориал», правозащитник С. Ковалёв), погибло и было ранено несколько тысяч мирных жителей.
Начинала штурм авиация, базировавшаяся на аэродромах Ейска, Крымска, Моздока и Буденновска. Из-за неблагоприятных метеоусловий эффективность действий авиации была низкой. Одновременно с началом воздушных ударов огонь открыла артиллерия[4]. Утром 31 декабря Объединённая группировка федеральных войск вошла в Грозный. Начался так называемый «Новогодний штурм Грозного».
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28.11.2020 11:13 Ответить
Ну они действительно все там так настроены. Ну разве их можно возвращать нам сюда, и давать им избирательное право? Вы понимаете, за ЧТО всё это безумное стадо проголосует? Украине сразу настанет хана, и этого хочет Путин и эта Бондаренко. Украина станет добавкой к России для разграбления, бесправным улусом России, где рулить на местах будут вот такие Бондаренки. Там все такие , все, как эта Валентина. Очень опасно считать что там живёт нормальное население. Подавляющее большинство - зазомбированое безмозглое стадо, управляемое Кремлём через зомбоящик. Поэтому Кремль так старательно впихивает нам эту зараженную область.
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28.11.2020 11:19 Ответить
"Самолет вэсэушный летит низко еще и смеется тебе в глаза. Видно летчика", - на телеканалі "НАШ" розповіли про "бомбардування мирних жителів" на Донбасі - Цензор.НЕТ 8906
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28.11.2020 11:52 Ответить
Идите на ...!
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28.11.2020 12:00 Ответить
Пусть эта пищера арарат едет в горловку,где ее вы..рали и защищает от нас.После этой сущь-ности мужской пол уходит в п...дарасы.
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28.11.2020 13:08 Ответить
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