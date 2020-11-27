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"Самолет вэсэушный летит низко еще и смеется тебе в глаза. Видно летчика", - на телеканале "НАШ" рассказали о "бомбардировках мирных жителей" на Донбассе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
В эфире телеканала "НАШ" рассказали о "бомбардировках мирных жителей" на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, этот рассказ прозвучал от жительницы оккупированной части Донецкой области по имени Валентина.
"Вы знаете, кто видел это все, кто вытерпел... Когда идешь по улице, а ваш самолет вэсэушный летитит низко... Люди прятались в подвалы от того, что он летит низко. Еще и смеется тебе в глаза. Видно летчика", - заявила она.
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+109 Lado Goran
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Всю цю кацапсько-фекалометну команду треба потроху ліквідовувати.Смерть ворогам!!!
22 декабря 1994 года, в 5 утра, начался обстрел Грозного, но только 24 декабря стали с самолётов разбрасывать листовки с объяснениями для населения, которое полагало, что войска идут их освобождать и потому не рвалось покинуть город и укрыться в сельской местности, где, к тому же, у многих не было родственников.
При этих артиллерийских обстрелах и бомбардировках, по некоторым данным (общество «Мемориал», правозащитник С. Ковалёв), погибло и было ранено несколько тысяч мирных жителей.
Начинала штурм авиация, базировавшаяся на аэродромах Ейска, Крымска, Моздока и Буденновска. Из-за неблагоприятных метеоусловий эффективность действий авиации была низкой. Одновременно с началом воздушных ударов огонь открыла артиллерия[4]. Утром 31 декабря Объединённая группировка федеральных войск вошла в Грозный. Начался так называемый «Новогодний штурм Грозного».