Венедиктова о борьбе с незаконным давлением на бизнес: В Офисе Генпрокурора находятся почти 80 уголовных производств. ВИДЕО

Бизнес в Украине сталкивается с преступными схемами завладения предприятиями: мошенничеством, выводом капитала путем подделки документов, рейдерством, а также с давлением непосредственно со стороны правоохранителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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"Еще в мае мы начали открытый и откровенный диалог с Национальным советом реформ и бизнес-ассоциациями. Препятствий у инвесторов, которые может помочь преодолеть прокуратура, оказалось немало. Например, прекратить безосновательное создание проблем предприятиям самими правоохранителями и позаботиться о том, чтобы преступления, совершенные в отношении субъектов хозяйствования, эффективно и оперативно расследовались. С этой целью в Офисе генпрокурора было создано специализированное подразделение, взявшее на себя координацию всех процессов в сфере защиты инвестиций. Новый Департамент продолжил активную коммуникацию с бизнес-средой и сразу взял в работу основные проблемные "кейсы" по стране", - рассказала Венедиктова.

По словам главы ОГП, прокуроры постоянно контактируют с Советом бизнес-омбудсмена, Национальным советом реформ, Американской торговой палатой в Украине, Европейской бизнес-ассоциацией, Украинским советом бизнеса, Ассоциацией налогоплательщиков, Союзом украинских предпринимателей, Федерацией работодателей и другими организациями, призванными защищать инвестиции в Украине.

"После более 30 встреч с ними на контроле в Офисе Генерального прокурора находится уже почти 80 уголовных производств. Проанализировав их проблематику, мы выделили две ключевые проблемы, с которыми сталкивается бизнес", - отметила генпрокурор.

По словам Венедиктовой, первая и основная проблема - различные преступные схемы завладения предприятиями: мошенничество, вывод капитала путем подделки документов, рейдерство через переоформление целых обществ на подставных лиц, присвоение их имущества.

"А если этому будет эффективно противодействуют правоохранители - бизнес не захочет вкладывать деньги в экономику государства, которая законным путем не может защитить инвесторов от преступных посягательств. Этот блок требует очень кропотливой и объемной работы от органов следствия. Прокуроры нашего специализированного подразделения по защите инвестиций уже активизировали работу в этом направлении. В подобных производствах предоставлено более полусотни письменных указаний, отменено решение о закрытии 5 дел. Состояние досудебного расследования 23 производств заслушаны у руководства Офиса генерального прокурора и ориентированы на достижение видимого результата в четких временных рамках", - добавила генпрокурор.

Другая разновидность производств, связанных с давлением на бизнес – давление непосредственно со стороны правоохранителей на предприятия, в отношении которых следствие ведется "неоправданно активно".

"Мы фиксируем такие жалобы, тщательно проверяем правомерность всех следственных и процессуальных действий и принимаем необходимые меры. Для исправления ситуации в 8 уголовных производствах, мы изменили орган досудебного расследования, а в 12 - группы следователей и прокуроров. Еще в одном производстве определен старшим группы непосредственно прокурор Департамента защиты инвестиций", - рассказала Венедиктова.

По словам генпрокурора, в фокусе внимания также сохранение репутации фирм, осуществляющих инвестиции.

"Ведь сам факт наличия в фабуле уголовного производства названия предприятия существенно влияет на их рейтинг, платежеспособность, возможность получать заимствования и вести экономическую деятельность. Поэтому необходимо обеспечить быстрое и полное досудебное расследование этой категории производств для принятия в них окончательных решений. Чтобы как можно быстрее поставить точку в вопросе, установлены признаки преступлений по этим фактам или нет. В результате работы нашего Департамента защиты инвестиций уже трем компаниям восстановлена репутация", - объяснила Венедиктова.

"Защита инвестиций - важнейшее направление для нас, потому что страна без бизнеса не в состоянии выполнить свои социальные гарантии. Поддержка инвесторов - один из государственных приоритетов, и мы будем делать все для того, чтобы этот приоритет обеспечивать. Вместе с тем, хочу подчеркнуть: мы прокуроры, а не адвокаты, и если бизнес совершает правонарушение - во всех таких делах мы только на стороне закона и порядка", - подытожила генпрокурор.

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