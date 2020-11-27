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Венедиктова о борьбе с незаконным давлением на бизнес: В Офисе Генпрокурора находятся почти 80 уголовных производств. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Бизнес в Украине сталкивается с преступными схемами завладения предприятиями: мошенничеством, выводом капитала путем подделки документов, рейдерством, а также с давлением непосредственно со стороны правоохранителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Еще в мае мы начали открытый и откровенный диалог с Национальным советом реформ и бизнес-ассоциациями. Препятствий у инвесторов, которые может помочь преодолеть прокуратура, оказалось немало. Например, прекратить безосновательное создание проблем предприятиям самими правоохранителями и позаботиться о том, чтобы преступления, совершенные в отношении субъектов хозяйствования, эффективно и оперативно расследовались. С этой целью в Офисе генпрокурора было создано специализированное подразделение, взявшее на себя координацию всех процессов в сфере защиты инвестиций. Новый Департамент продолжил активную коммуникацию с бизнес-средой и сразу взял в работу основные проблемные "кейсы" по стране", - рассказала Венедиктова.

По словам главы ОГП, прокуроры постоянно контактируют с Советом бизнес-омбудсмена, Национальным советом реформ, Американской торговой палатой в Украине, Европейской бизнес-ассоциацией, Украинским советом бизнеса, Ассоциацией налогоплательщиков, Союзом украинских предпринимателей, Федерацией работодателей и другими организациями, призванными защищать инвестиции в Украине. 

"После более 30 встреч с ними на контроле в Офисе Генерального прокурора находится уже почти 80 уголовных производств. Проанализировав их проблематику, мы выделили две ключевые проблемы, с которыми сталкивается бизнес", - отметила генпрокурор.

По словам Венедиктовой, первая и основная проблема - различные преступные схемы завладения предприятиями: мошенничество, вывод капитала путем подделки документов, рейдерство через переоформление целых обществ на подставных лиц, присвоение их имущества.

"А если этому будет эффективно противодействуют правоохранители - бизнес не захочет вкладывать деньги в экономику государства, которая законным путем не может защитить инвесторов от преступных посягательств. Этот блок требует очень кропотливой и объемной работы от органов следствия. Прокуроры нашего специализированного подразделения по защите инвестиций уже активизировали работу в этом направлении. В подобных производствах предоставлено более полусотни письменных указаний, отменено решение о закрытии 5 дел. Состояние досудебного расследования 23 производств заслушаны у руководства Офиса генерального прокурора и ориентированы на достижение видимого результата в четких временных рамках", - добавила генпрокурор.

Другая разновидность производств, связанных с давлением на бизнес – давление непосредственно со стороны правоохранителей на предприятия, в отношении которых следствие ведется "неоправданно активно".

"Мы фиксируем такие жалобы, тщательно проверяем правомерность всех следственных и процессуальных действий и принимаем необходимые меры. Для исправления ситуации в 8 уголовных производствах, мы изменили орган досудебного расследования, а в 12 - группы следователей и прокуроров. Еще в одном производстве определен старшим группы непосредственно прокурор Департамента защиты инвестиций", - рассказала Венедиктова.

По словам генпрокурора, в фокусе внимания также сохранение репутации фирм, осуществляющих инвестиции.

"Ведь сам факт наличия в фабуле уголовного производства названия предприятия существенно влияет на их рейтинг, платежеспособность, возможность получать заимствования и вести экономическую деятельность. Поэтому необходимо обеспечить быстрое и полное досудебное расследование этой категории производств для принятия в них окончательных решений. Чтобы как можно быстрее поставить точку в вопросе, установлены признаки преступлений по этим фактам или нет. В результате работы нашего Департамента защиты инвестиций уже трем компаниям восстановлена репутация", - объяснила Венедиктова.

"Защита инвестиций - важнейшее направление для нас, потому что страна без бизнеса не в состоянии выполнить свои социальные гарантии. Поддержка инвесторов - один из государственных приоритетов, и мы будем делать все для того, чтобы этот приоритет обеспечивать. Вместе с тем, хочу подчеркнуть: мы прокуроры, а не адвокаты, и если бизнес совершает правонарушение - во всех таких делах мы только на стороне закона и порядка", - подытожила генпрокурор.

Также читайте: В Киеве правоохранители обнаружили мастерскую по изготовлению боеприпасов в крупных размерах, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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- Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. Отдайте мои деньги. (с)
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27.11.2020 13:36 Ответить
хорошо, что хоть в Офисе прокурора они хранятся. Видно для истории
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27.11.2020 13:37 Ответить
Похолодало... Пора ими печчь топить. Хоть польза будет.
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27.11.2020 17:02 Ответить
Сложно расследовать дела по незаконному давлению правоохранителей и чиновников на бизнес, потому что в итоге можно выйти на самих себя.
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27.11.2020 13:40 Ответить
а тем временем: Бюджет-2021: Кабмин урезал расходы на образование и добавил 2 миллиарда на прокуратуру.
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27.11.2020 14:29 Ответить
Прокурорські викрутаси п.Венедиктової І. насправді виглядають навіть не смішно. Виникають слушні питання, а чи ця чиновниця найвищого державного рангу коли читала Конституцію. В Україні ліквідовано загальний нагляд прокуратури, а тому створення і функціонування будь-яких підрозділів в офісі Генпрокурора (навіть із благими намірами) із захисту інвестицій не відповідає основному закону країни. Щодо формулювання генпрокурорки про те, що департамент офісу Генпрокурора взяв на себе проблемні кейси (це як перебрав схеми від інших відомств під себе)? Для цього є система господарських судів, підрозділи досудового слідства і т.д.
Чомусь ніде на шпальтах ЗМІ немає даних про те, що Департамент підняв схеми незаконних (рейдерських) бандитських заволодінь заводами , фабриками, енергетичними компаніями, газовими свердловинами і металургійними комбінатами від 90-х років олігархами (від Ахметова, Пінчука, Коломойського ).
Як можуть протидіяти економічним злочинам правоохоронці, коли ліквідували підрозділи Департаменту захисту економіки Національної поліції, ще хочуть розігнати департамент захисту економіки СБУ, як колись розігнали УБОЗ. Коли були нарікання, то таких треба притягувати до відповідальності, при нормальних зарплатах та такі посади люди були завжди. А ні, розігнати, щоб не заважали "бізнесу" красти і далі грабувати. Це почалось ще від часів Яценюка.
Заслухано 23 провадження і зорієнтовано на досягнення видимого результату в часових межах, це що таке - втручання у слідство, це у якому напрямку розслідувати, а часові рамки визначає КПК (якщо пані прокурорка не знає) і не її встановлювати інші межі.
Відбирають компанії по назві, це цілком зрозуміло чиї компанії не можна чіпати (тих же А.., К.. і компані), і ще кількох аферистів міжнародного масштабу. А коли уже відновлено репутацію аж 3-х компаній, то слід читати наступне: відносно 3-х злодюг, проти яких були відкриті провадження, їх "похоронили", нехай далі грабують те, що залишилось. "Відновленням репутації" тепер називається закриття справ.
А щодо пріоритетності генпрокуратури у захисті інвестицій, то ніяк не можу з цим погодитись. Пріоритетом повинно бути забезпечення законності у державі , а не втручання у господарську діяльність, чи даруйте, "створювати інвестиційну привабливість".
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27.11.2020 15:06 Ответить
Шо там с дружбаном Зеленского из СН, который отжал чужой урожай прямо в кабинете ОП?
Дело завели?
Венедіктова про боротьбу з незаконним тиском на бізнес: В Офісі Генпрокурора перебувають майже 80 кримінальних проваджень - Цензор.НЕТ 3801
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27.11.2020 15:34 Ответить
Які тільки злі люди є на світі, як ще їх недобрих Біг терпить й ненька-земля носить. Тільки-но сирітське подружжя генпрокурорської та кіберполіцейського сиріток насмілились подбати про трішечки грошеняток, щоб вистачило на затишний куточок, де можна було б розхристану сирітську душу у люту холоднечу зігріти, на скориночку черствого хлібця попоїсточки та на збанятко водички спрагу втамувати - як всі озвіріли, наче люті шуліки та ненажерливі круки налетіли, накинулися на беззахисних, щоб позбавити сиріток і куточка, і скориночки, і збанятка. Гріх то великий - збиткуватися над беззахисними, прагнути відлучити сиріток від скупої Держбюджетної годівнички, зазіхати на злиденний скарб сирітський.
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28.11.2020 12:36 Ответить
 
 