Работу метро и общественного транспорта при введении локдауна останавливать нельзя , - Кличко. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко выступает за то, чтобы во время возможного локдауна в столице не останавливали движение общественного транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

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Мэр Киева убежден, что если локдаун будет введен, то нужны четкие правила соблюдения этого карантина.

"Они должны быть определены и доведены каждому. Также нужно следить за четким выполнением правил, потому что часто у нас правила вводятся, но не выполняются", - добавил Кличко.

Кличко выступил за то, чтобы не останавливать транспорт.

"Я буду настаивать, что при введении локдауна ни в коем случае нельзя останавливать работу метро и общественного транспорта. Все вводится для того, чтобы разорвать цепь распространения, но очень много людей задействованы в обеспечении жизнедеятельности города, и мы не можем остановить город вообще. Я говорю о водоснабжении, электроснабжении и так далее. Город - это живой организм. Нельзя, чтобы мы остановили работу транспорта, и люди будут забиваться в один автобус, как в прошлый раз", - объяснил мэр столицы.

Кличко отметил, что во многих городах других стран вводили локдаун, но транспорт не останавливали, чтобы люди могли ездить на работу.

"Я много раз подчеркивал, что без крайней необходимости люди не должны выходить в общественные места, пользоваться общественным транспортом. И очень важно контролировать те правила, которые введет правительство. Мы обращаемся к людям, чтобы они проявляли сознательность. Локдаун не будет иметь никакого эффекта, если мы не разорвем цепочку передачи инфекции", - подытожил Кличко.

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