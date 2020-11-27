Работу метро и общественного транспорта при введении локдауна останавливать нельзя , - Кличко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости
Мэр Киева Виталий Кличко выступает за то, чтобы во время возможного локдауна в столице не останавливали движение общественного транспорта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
Мэр Киева убежден, что если локдаун будет введен, то нужны четкие правила соблюдения этого карантина.
"Они должны быть определены и доведены каждому. Также нужно следить за четким выполнением правил, потому что часто у нас правила вводятся, но не выполняются", - добавил Кличко.
Кличко выступил за то, чтобы не останавливать транспорт.
"Я буду настаивать, что при введении локдауна ни в коем случае нельзя останавливать работу метро и общественного транспорта. Все вводится для того, чтобы разорвать цепь распространения, но очень много людей задействованы в обеспечении жизнедеятельности города, и мы не можем остановить город вообще. Я говорю о водоснабжении, электроснабжении и так далее. Город - это живой организм. Нельзя, чтобы мы остановили работу транспорта, и люди будут забиваться в один автобус, как в прошлый раз", - объяснил мэр столицы.
Кличко отметил, что во многих городах других стран вводили локдаун, но транспорт не останавливали, чтобы люди могли ездить на работу.
"Я много раз подчеркивал, что без крайней необходимости люди не должны выходить в общественные места, пользоваться общественным транспортом. И очень важно контролировать те правила, которые введет правительство. Мы обращаемся к людям, чтобы они проявляли сознательность. Локдаун не будет иметь никакого эффекта, если мы не разорвем цепочку передачи инфекции", - подытожил Кличко.
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Секретари парламентского комитета по делам разведки депутат правящей Объединенной демократической партии Ким Бён Ги и депутат партии «Гражданская сила» Ха Гён Тхэ сообщили об этом журналистам в пятницу после того, как выслушали доклад разведки.
По данным Национального агентства разведки (NIS) РК, КНДР 8 ноября приговорила ключевого кадрового работника таможни в пограничном с Китаем городе Синыйджу к смертной казни за нарушение противоэпидемических мер путем ввоза товаров.
а шо лохдаун уже ввели...
Эта:"Работу метро и общественного транспорта при введении локдауна останавливать нельзя " уже во второй том пойдет.
Какой это локдаун при работающем общественном транспорте?
К нашему менталитету подходит, на мое скромное мнение, только "ежовая руковица". По крайней мере на сегодняшний день.
А навесні взагалі не те, що метро зупиняти не треба було, карантин можна було не вводити при 50 хворих/день! Зараз - так, карантин потрібен - але такий, як в Європі чи Америці - без самодєятєльності!
Плюс, у нас реалії такі, що висока трудова міграція в столицю з сусідніх областей... Будівельники з Житомира чи сторожі з Ніжина НЕ МОЖУТЬ працювати віддалено, тому не можна зупиняти рух потягів!
Краще так - ми всі все одно здохнемо, то давайте пить, гулять і здохнемо під реанімацією разом! Тому що в реанімаціх все одно місця вже не буде.
300 років негативної селекції зроили своє чорне діло.