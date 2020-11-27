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Работу метро и общественного транспорта при введении локдауна останавливать нельзя , - Кличко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости

Мэр Киева Виталий Кличко выступает за то, чтобы во время возможного локдауна в столице не останавливали движение общественного транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

Мэр Киева убежден, что если локдаун будет введен, то нужны четкие правила соблюдения этого карантина.

"Они должны быть определены и доведены каждому. Также нужно следить за четким выполнением правил, потому что часто у нас правила вводятся, но не выполняются", - добавил Кличко.

Кличко выступил за то, чтобы не останавливать транспорт.

"Я буду настаивать, что при введении локдауна ни в коем случае нельзя останавливать работу метро и общественного транспорта. Все вводится для того, чтобы разорвать цепь распространения, но очень много людей задействованы в обеспечении жизнедеятельности города, и мы не можем остановить город вообще. Я говорю о водоснабжении, электроснабжении и так далее. Город - это живой организм. Нельзя, чтобы мы остановили работу транспорта, и люди будут забиваться в один автобус, как в прошлый раз", - объяснил мэр столицы.

Кличко отметил, что во многих городах других стран вводили локдаун, но транспорт не останавливали, чтобы люди могли ездить на работу.

"Я много раз подчеркивал, что без крайней необходимости люди не должны выходить в общественные места, пользоваться общественным транспортом. И очень важно контролировать те правила, которые введет правительство. Мы обращаемся к людям, чтобы они проявляли сознательность. Локдаун не будет иметь никакого эффекта, если мы не разорвем цепочку передачи инфекции", - подытожил Кличко.

Также читайте: На карантин в Киеве закрыты шесть школ и восемь детсадов. COVID-19 болеют 1 358 школьников и более 960 педагогов, - Кличко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Локдаун - это когда все сидят по домам. Какой транспорт? Куда? Начинается разброд и шатание.
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27.11.2020 15:43
+4
Та ты шо,раньше ж первейшие лекарство было,а шо ж так?
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27.11.2020 14:28
+4
Так смысл тогда этого локдауна епта)) Если транспорт будет ездить, все работать, ну и чем это будет отличаться от дня сегодняшнего например. Через транспорт 90% заражений идет. Достаточно посмотреть на наши электрички и маршрутки. Разве что по пропускам как весной. Вы уже определитесь. Или экономику спасайте (хотя уже поздно) или жизни - я за второй вариант ибо первый в наших условиях трата времени, кто не закроется при карантине - закроется весной.( А так хоть пару тысяч жизней спасти можно будет. А то у вас как всегда и экономику под откос и по карантину никакого эффекта. Клоуны короче.
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27.11.2020 15:36
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Та ты шо,раньше ж первейшие лекарство было,а шо ж так?
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27.11.2020 14:28 Ответить
Кличко більше не хоче собі проблем, хоче царювати без зайвих зусиль.
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27.11.2020 14:33 Ответить
Был престарелый маразматик - Омельченко, потом Леня Галактика... Кличко еще норм для Киева. Или нада было Толю Гриценка мэром ставить?
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27.11.2020 15:20 Ответить
Толю Гриценка потрібно було обирати Президентом, але вже всьо потяг пішов і рейки з собою забрав. Толя вже сам не хоче бути у дебілів Президентом! А на посаду мера Києва потрібно було обирати Томенка, він би був реальним мером, а не зіц-председателем мафії забудовників.
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27.11.2020 15:26 Ответить
Все нормальные люди уже уехали?
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27.11.2020 16:44 Ответить
Браво Вит.. я весной туеву кучу бабла вбухал в организацию доставки сотрудников на работу.. Чаще метро пусть курсирует и будет гуд
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27.11.2020 14:29 Ответить
Какие сотрудники? Или у тебя АЭС в собственности?
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27.11.2020 15:46 Ответить
производство для ритейлеров и на экспорт
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27.11.2020 15:57 Ответить
Посидите дома 3 недели. Как все.
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27.11.2020 18:19 Ответить
А работники супермаркетов, молокозаводов, мясокомбинатов, полиция, военные, врачи, пожарные, работники коммунальных служб тоже дома должны посидеть? Или потом будете возмущаться что жрать нечего, отопления и воды нет, беспорядки на улицах и пр..
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27.11.2020 23:00 Ответить
Почитай выше. Разговор о транспорте. Все аварийные комунальные службы имеют свой транспорт.
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27.11.2020 23:14 Ответить
Жаль, що до Віталі це навесні не дійшло...
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27.11.2020 14:32 Ответить
Він і тоді був проти зупинки метро.
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27.11.2020 22:02 Ответить
Ну так міг би зуби тоді показати, адже Кабмін не мав повноважень закрити метро і якби Кличко відмовився це робити, то метро не закрилося б (транспорт в місті - 100% повноваження мера)... І тоді б в осени на виборах мера мав би підтримку не 50%, а 70% киян!
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27.11.2020 22:10 Ответить
Кличко уже и на писательстве наживается - барыга.

«Хто не чув, той побачить!»: Кличко презентовал сборник своих цитат
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27.11.2020 14:36 Ответить
Вы или крестик снимите или трусы оденьте. Или настоящий карантин (а, это я думаю 3,14здец экономике) или не ибите уже мозги!
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27.11.2020 14:47 Ответить
Какой смысл при локдауне,работающее метро??? Смешной мер
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27.11.2020 14:48 Ответить
А кто сказал что при локдауне все будут дома сидеть? Роботу метро і громадського транспорту у разі запровадження локдауну зупиняти не можна, - Кличко - Цензор.НЕТ 912 Роботу метро і громадського транспорту у разі запровадження локдауну зупиняти не можна, - Кличко - Цензор.НЕТ 7597
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27.11.2020 15:06 Ответить
А где? а ну-ка расскажи нам.
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27.11.2020 15:45 Ответить
Світло відключать, воду перекриють і сиди собі дома, три тижні без свіжих продуктів. І до лікарів не йди, бо їм нема чим доїхати.
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27.11.2020 22:05 Ответить
Емм, а де при локдауні закрили метро? В Європі і Америці НІХТО НІДЕ НЕ ЗАКРИВАВ МЕТРО!
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27.11.2020 15:07 Ответить
Не гани пургу.
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27.11.2020 15:48 Ответить
РІалі? Ану назви, де ще в Європі чи Америці повністю закривали метро? Обмежували рух - було таке, але повністю не закривав НІХТО!
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27.11.2020 16:01 Ответить
Северокорейские власти казнили в ноябре работника таможни, который, несмотря на запрет в связи с COVID-19, ввозил товары из-за границы, сообщает южнокорейское издание NewDaily со ссылкой на южнокорейских депутатов.
Секретари парламентского комитета по делам разведки депутат правящей Объединенной демократической партии Ким Бён Ги и депутат партии «Гражданская сила» Ха Гён Тхэ сообщили об этом журналистам в пятницу после того, как выслушали доклад разведки.
По данным Национального агентства разведки (NIS) РК, КНДР 8 ноября приговорила ключевого кадрового работника таможни в пограничном с Китаем городе Синыйджу к смертной казни за нарушение противоэпидемических мер путем ввоза товаров.
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27.11.2020 17:25 Ответить
Вот вам яркий пример манипуляции ватного дятла. В США никто не закрывал метро потому шо там не было локдауна.
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27.11.2020 18:25 Ответить
Ватний дятел - той, що пише кацапською!
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27.11.2020 19:50 Ответить
І причому тут локдаун? Я про закриття метро питаю! У нас весною без локдауну закрили, якщо що...
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27.11.2020 19:51 Ответить
Тут підтримую Кличка💙💛
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27.11.2020 14:49 Ответить
Гений боксерской мысли,
а шо лохдаун уже ввели...
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27.11.2020 14:49 Ответить
Купи собі акселератор для раненого моску! Ідіот !
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27.11.2020 14:59 Ответить
Когда там следующая остановка? Я хочу выйти из этой ******** страны!
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27.11.2020 15:04 Ответить
Помни что за рулем автобуса сидит зеленский, а контролер у него андрей елдак, так что просто так спрыгнуть не получится Роботу метро і громадського транспорту у разі запровадження локдауну зупиняти не можна, - Кличко - Цензор.НЕТ 7710
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27.11.2020 15:16 Ответить
дурак одним словом
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27.11.2020 15:17 Ответить
Пральна, Овощ2.0 должен пешочком из КончаЗаспы на работу ходить, а мы будем пальцем тыкать и улюлюкать.
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27.11.2020 15:36 Ответить
Так смысл тогда этого локдауна епта)) Если транспорт будет ездить, все работать, ну и чем это будет отличаться от дня сегодняшнего например. Через транспорт 90% заражений идет. Достаточно посмотреть на наши электрички и маршрутки. Разве что по пропускам как весной. Вы уже определитесь. Или экономику спасайте (хотя уже поздно) или жизни - я за второй вариант ибо первый в наших условиях трата времени, кто не закроется при карантине - закроется весной.( А так хоть пару тысяч жизней спасти можно будет. А то у вас как всегда и экономику под откос и по карантину никакого эффекта. Клоуны короче.
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27.11.2020 15:36 Ответить
В моєму місті, під час весняного карантину підприємець на ринку застрелився.
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27.11.2020 22:09 Ответить
Локдаун - это когда все сидят по домам. Какой транспорт? Куда? Начинается разброд и шатание.
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27.11.2020 15:43 Ответить
Робітникам на водоканал,комунальникам , продавцям у магазин, лікарям у лікарню заїхати треба?
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27.11.2020 22:15 Ответить
пустить служебные автобусы, в метро пускать только по спецпропускам слесарей, сантехников, электриков, энергетиков, дворников, а менеджеры и мерчандайзеры пусть сидят дома Роботу метро і громадського транспорту у разі запровадження локдауну зупиняти не можна, - Кличко - Цензор.НЕТ 54
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27.11.2020 15:50 Ответить
Ну так в Італії ж так і робили...
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27.11.2020 16:03 Ответить
Мэр Киева Виталий Кличко написал книгу о своих смешных цитатах

Эта:"Работу метро и общественного транспорта при введении локдауна останавливать нельзя " уже во второй том пойдет.

Какой это локдаун при работающем общественном транспорте?
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27.11.2020 15:52 Ответить
Рекомендую погуглить про локдауни в ЄС - метро там не закривали НІДЕ!
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27.11.2020 16:02 Ответить
Ну Вы не сравниваете Европу и Украину, это две большие разницы.
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27.11.2020 16:09 Ответить
Согласен. Там если сказали сидеть дома, то сидят дома. А у нас - ужос.
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27.11.2020 16:11 Ответить
и государство обеспечивает это сидение, ты с нынешней комуналкой долго высидишь?
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27.11.2020 16:49 Ответить
Ну так давайте дивитися на поради фахівців, а не Ляшка і Степанова...
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27.11.2020 16:12 Ответить
А Кличко для Вас в какой сфере специалист?
К нашему менталитету подходит, на мое скромное мнение, только "ежовая руковица". По крайней мере на сегодняшний день.
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27.11.2020 16:20 Ответить
Ще раз кажу - не треба дивитися на наших! Я довіряю фахівцям з ЄС, Британії, США та Канади! Якщо в Італії, Іспанії чи США був капець, а метро ходило (з обмеженнями на вхід, але ходило), то і нам так треба!

А навесні взагалі не те, що метро зупиняти не треба було, карантин можна було не вводити при 50 хворих/день! Зараз - так, карантин потрібен - але такий, як в Європі чи Америці - без самодєятєльності!
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27.11.2020 16:24 Ответить
А я Вам тоже говорю что не равняйте исполнение законов в "ЄС, Британії, США та Канади! Якщо в Італії, Іспанії чи США ", равняйтесь на наши реалии.
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27.11.2020 16:27 Ответить
Ну от тоді тим більше метро закривати не можна, бо ми не настільки розвинуті і чимало людей не можуть працювати віддалено!

Плюс, у нас реалії такі, що висока трудова міграція в столицю з сусідніх областей... Будівельники з Житомира чи сторожі з Ніжина НЕ МОЖУТЬ працювати віддалено, тому не можна зупиняти рух потягів!
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27.11.2020 16:30 Ответить
Согласен, но это будет уже не полная изоляция(локдаун) и эффект от такого локдауна сомнителен.
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27.11.2020 16:33 Ответить
Є альтернативні варіанти - словаки от забацали загальнонаціональне тестування на ковід...
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27.11.2020 16:36 Ответить
у на надо проводить по 2 или три тестирования, они не дают 100%но правдивую информацию. Бывает что человеку говорт что у вас нет ничего,ПЦР отрицательный, и у вас просто ОРВИ, а потом человек сдает 2 теста в разных лабораториях на ИФУ и в обоих у него показало наличие антител Ковид)))) вот такая арифметика. Это пример из одного моего знакомого.
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27.11.2020 16:41 Ответить
То треба просто одразу кров на антитіла здавати - я так робив, коли мені для поїздки за кордон треба було...
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27.11.2020 19:53 Ответить
вибачте. це має йти в комплексі заходів. локдаун... карантин - це не просто закрити мільйони людей в їх районах,кварталах, будинках.. але! забезпечити їх виживання матеріально та буквально фізично(доставка їжідо дверей), зменшивши до максимально можливого мінімуму(знову вибачте) контакти, аж до примусової їзоляції(так це жорсткі заходи). а також, може й в першу чергу ТЕСТУВАННЯ!!!! - це не працює одне без іншого. виявлення найменших очагів. Наш МОЗ просрав час малих втрат. Нажаль. Зараз, коли зараза вже розповзлась по всій країні це зробити звісно набагато складніше. але потрібно. А інакше... ну посилювати медичну сферу, ліки.... х/з ...знову повторюсь ... булаще на початку пандемії ідея-не ідея... думка "молот і танець"... у Кореї, Китаю, Вєтнаму вийшло. Особливо потішила Корея -зарубали заразу на мінімумах і тотально тестували, і там не було того жаху Вуханю...
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27.11.2020 19:50 Ответить
Нова Зеландія теж зарубала заразу, але без жорсткого локдауну...
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27.11.2020 19:54 Ответить
тести + вони, на щастя. все ж острівна країна, ще й трохи далеченько від турристично-робітничих трас = контроль кордонів. знову впираємось в тести та ізоляцію.(
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27.11.2020 20:00 Ответить
Согласен наверное с большинством. Ну какой транпорт может работать при локдауне? Наши люди при работе траспорта только и будут шастать везде, особенно в период праздников, по гостям и разносить далее заразу. Поэтому - ограничить все как весной минимум на 2 недели!
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27.11.2020 16:02 Ответить
По моїм спостереженням🙂, третина уже перехворіла. Знайомий з села каже, що половина села була з симптомами коронавірусу, тести не робили. На моїй вулиці, з тих, з ким я спілкувалась на цю тему, говорять, що перехворіли, хто підтверджені, а хто вдома пересиділи, кому лікарняний не треба.
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27.11.2020 22:25 Ответить
У деяких малограмотних в полтавській і харківський зєявився новий масовий дебільний мем - "ми усі перехворіємо". Це рабсьтво і дебілізм в голові, чи цілком спрямоване саботування заходив країни по зниженню розповсюдженя єпідемії? Хто цим деяким малограмотним дебілам так масово ці меми насаджує?

Краще так - ми всі все одно здохнемо, то давайте пить, гулять і здохнемо під реанімацією разом! Тому що в реанімаціх все одно місця вже не буде.

300 років негативної селекції зроили своє чорне діло.
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27.11.2020 16:48 Ответить
это вполне разумный подход, правда подан по подростковому. Должен выработаться имунитет. В ином случае что? Чудесная вакцина? Или сидеть по полгода дома?
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27.11.2020 16:53 Ответить
Имунитет то выработается рано или поздно. Но ценой скольких жизней, а? Скажите, у Вас к гриппу есть иммунитет?
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27.11.2020 16:58 Ответить
Вы обратили внимание, в этой стране, с целью заботы о гражданах, запретили курение и не продают сигареты, запретили или ограничили продажу алкоголя, всерьёз занялись здоровьем детей и подростков, пропагандируя здоровый образ жизни и спорт? Нет? А количество аптек на один жилой дом-2 штуки. О каком иммунитете Вы спрашиваете?
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27.11.2020 17:06 Ответить
Хто коли у нас робив аналізи грип у людини чи ГРЗ? Я наприклад, важко(температура під 40) хворіла років понад 15 тому.
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27.11.2020 22:30 Ответить
Если такси ездит по городу - то какой же это лохдаун?!
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27.11.2020 16:50 Ответить
Виталий прав на все 100%. В проллый раз , когда остановили метро и электрички в маршрутки,автобусы,трамваи и тролейбусы люди набивались как шпроты в банку.
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27.11.2020 17:05 Ответить
Популизм, причём в самом безмозглом исполнении.
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27.11.2020 17:09 Ответить
Давай Веталь, мочи придурошную зелень
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27.11.2020 22:20 Ответить
 
 