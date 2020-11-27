"Вашингтон не забудет об аннексии Крыма. Это просто невозможно", - экс-помощник госсекретаря США Нуланд о политике Байдена по отношению к РФ. ВИДЕО
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Экс-помощник госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что администрация новоизбранного президента США не сможет забыть о действиях России на территории Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью телеканалу "Дождь" в ответ на вопрос: "Возможно ли, что Вашингтон забудет об аннексии Крыма".
"Конечно же, это невозможно, чтобы Вашингтон забыл про 2013-й, 2014-й, 2015-й годы и текущую ситуацию в Украине, Донбассе и Крыму. Это просто невозможно. Тогда были нарушены нормы международного права. Как вы знаете, я с госсекретарем Керри и президентом Обамой участвовала в переговорах по деэскалации конфликта в Украине и выводе российских войск. Вопрос в том, хочет ли Москва всерьез вернуться к этим обсуждениям. Думаю, это будет встречено с одобрением, но это еще нужно проверить", - заявила Нуланд.
Пожалуйста, подождите...
Мы тоже помним о куче озабоченностей и глубоких обеспокоенностей от США при Обаме.
Він за часів свого президенства йому постійно телефонував, ЯК ЦЕ допомогло?
я обязан откровенно спросить вас:
- почему вы, начиная строить частную фирму "95 квартал", привлекали самых лучших режиссеров, юмористов? Ответ кажется очевидным: благодаря этому вы создали успешный бизнес, который и возглавили, а потом еще и победили на выборах 2019-го года.
- но почему, став по главе государства, вы начали набирать кучу кумовьев, друзей детства, воров, тупиц, идиотов, кухарок, лифтеров, фотографов и Колю Тищенко?
Вам плевать на нас с вашего большого Олимпа? Или вы не хотите сделать страну успешной?
Г-н президент! Еще не поздно перезагрузить алгоритм вашего правления, это можно и нужно сделать.
Управляйте страной столь же эффективно, как вы это делали с "95 кварталом".
Понимаю, что не хватает компетенции. Но всему можно учиться. А также нужно набирать толковых, порядочных, компетентных людей.
Главное - хотеть.
Їхали чоловік з жінкою на підводі лісовою дорогою. Раптом вискочили троє бандюків і зг'валтували жінку.
Суд. Суддя питає:
-- А ви, чоловіче, що робили, коли вашу дружину г'валтували?
-- Та що... Дивлюся, їх троє, це буде довго... Відв'язав коня та й повів пасти...
2. Сильно сомневаюсь, учитывая зависимость леваков дерьмократов от Китая.
3. Байден в случае признания этих фальсифицированных выборов вряд ли будет что либо решать- у него развивается Деменция мозга или по простому, слабоумие, и когда на пост Президента взойдет ***** Харис, ей будет не до Украины и России, поскольку она столкнется с очень жесткой оппозицией со стороны республиканских штатов и здравомыслящего населения, вплоть до гражданского противостояния. Но как показывают публичные слушания в Пенсильвании, Джорджии, Аризоне, выборы скорее всего будут отменены в этих штатах Верховным Судом. И как следствие- включится 12 и 20 поправки к Коституции США, а там один штат- один голос! И скорее всего, Трамп победит! А дальше- уголовные дела, аресты сроки для дерьмократов!
Незрозуміло, чому всі балачки навколо Трампа, а прозорість виборів не цікавить українців, які ще не так давно самі волали про "вкрадений вибір".
Президент гєй, що тут ще скажеш, Трамп не краще, так хоч при ньому американська влада дала Джавеліни як допомогу, а що там Байден подивимось.
Я так думаю, что самая лучшая должность для Вики - это переговоры с "душилиными" вести.
А что? Регион она знает, к делу привычная,
И будет все как раньше, как 4 года назад, только "еще лучше"(С), потому что без денег (после взрыва "селитры" в Бейруте). А если кто думает, что деньги опят потекут по тому же маршруту, скажу, что этого больше не будет никогда и напомню, что сегодня убили в Иране главу иранской ядерной программы.
Демократія прекрасна, як Віка Нуланд.
П.С.
Н и я куплю печенья килограмм 20
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