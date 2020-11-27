"Вашингтон не забудет об аннексии Крыма. Это просто невозможно", - экс-помощник госсекретаря США Нуланд о политике Байдена по отношению к РФ. ВИДЕО

Экс-помощник госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что администрация новоизбранного президента США не сможет забыть о действиях России на территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью телеканалу "Дождь" в ответ на вопрос: "Возможно ли, что Вашингтон забудет об аннексии Крыма".

"Конечно же, это невозможно, чтобы Вашингтон забыл про 2013-й, 2014-й, 2015-й годы и текущую ситуацию в Украине, Донбассе и Крыму. Это просто невозможно. Тогда были нарушены нормы международного права. Как вы знаете, я с госсекретарем Керри и президентом Обамой участвовала в переговорах по деэскалации конфликта в Украине и выводе российских войск. Вопрос в том, хочет ли Москва всерьез вернуться к этим обсуждениям. Думаю, это будет встречено с одобрением, но это еще нужно проверить", - заявила Нуланд.

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