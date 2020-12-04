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РФ завезла в оккупированный ею Крым минимум полмиллиона россиян, - Джемилев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

С 2014 года РФ переселила на оккупированный ею Крымский полуостров по меньшей мере 500 тысяч россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом в эфире программы "На самом деле: Крым" на телеканале "Дом" сообщил национальный лидер крымских татар, депутат Верховной Рады (фракция "Европейская солидарность") Мустафа Джемилев.

"За годы оккупации, за прошедшие шесть с лишним лет, оккупанты завезли в Крым, по разным оценкам, от полумиллиона до одного миллиона человек. Причем эти люди въехали с нарушением украинского законодательства. За это предусмотрено уголовное наказание", – отметил Джемилев.

В сентябре на одном из заседаний в ООН постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал "огромной проблемой" демографические изменения в Крыму. Он убежден, что Россия пытается вытеснить с полуострова все проукраинское население.

Руководитель подконтрольного России управления статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина ранее сообщала, что число жителей оккупированного Крыма с 2014 года выросло примерно на 20 тысяч человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму происходит искусственное демографическое изменение этнического состава населения, - Чубаров
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Топ комментарии
+28
РФ завезла в оккупированный ею Крым минимум полмиллиона россиян, - Джемилев - Цензор.НЕТ 7894
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04.12.2020 09:12
+25
РФ завезла в оккупированный ею Крым минимум полмиллиона россиян, - Джемилев - Цензор.НЕТ 9374
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04.12.2020 09:25
+23
Завезенные росияне будут выезжать с окупированного Крыма как армяне с Нагорного Карабаха!!! История ватников не учит т.к. там нет мозгов а одна вата от пропаганды.
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04.12.2020 09:20
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РФ завезла в оккупированный ею Крым минимум полмиллиона россиян, - Джемилев - Цензор.НЕТ 7894
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04.12.2020 09:12 Ответить
РФ завезла в оккупированный ею Крым минимум полмиллиона россиян, - Джемилев - Цензор.НЕТ 9374
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04.12.2020 09:25 Ответить
интересно, какой зверь срет кацапами? они не перевариваются?
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04.12.2020 11:01 Ответить
Своїми державними прапорами відмиють
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04.12.2020 13:54 Ответить
РФ завезла в оккупированный ею Крым минимум полмиллиона россиян, - Джемилев

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ничего..пройдет немного времени и ....
РФ завезла в окупований нею Крим мінімум пів мільйона росіян, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 673
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04.12.2020 19:50 Ответить
та то не храм
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04.12.2020 09:26 Ответить
сатанинские капища мацковской секты называть храмами?, это большой грех. честный человет в те рассадники заразы должен заходить только с очисительной дулей в кармане...
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04.12.2020 10:58 Ответить
Т.е. в Украине нет бездомных? Ура!
Все страны мира должны брать пример, даже США в которой только в Нью-Йорке 700 тыс. бомжей, и каждую зиму замерзают от холода несколько сотен.
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04.12.2020 13:27 Ответить
Другие страны не так не кичаться своим величием и мессиаством....
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04.12.2020 19:00 Ответить
Що додати? Кацапи......
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04.12.2020 13:51 Ответить
Ужос нах. Где ж их всех хоронить то..?
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04.12.2020 09:15 Ответить
В ПеДиРассии хоронить, нех. Украинскую землю дерьмом засерать.
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04.12.2020 09:35 Ответить
Заселяють наші землі свинями. А запахи на свинофермі ще ті. Шкода тих людей в Криму,які живуть під окупантами.🥺
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04.12.2020 09:17 Ответить
більша частина з них заслуговує на терор. Нічого було кликати ворога ! Тож, хай жеруть тепер мавпи прокацаплені, до кривавих шмарклів !
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04.12.2020 09:26 Ответить
ФОПы сегодня снова съехались со всей Украины под ВР и ОП, по скромным подсчётам на этот раз их будет не менее 100 тыс, они приехали из за тотальной брехни власти по отношению к ним. На этот раз это будет бессрочный майдан с вымогою импичмента президенту за его тотальную брехню. Сам зеленский заметьте на фоне этих событий вторую неделю не показывается и не выкладывает никаких видосиков. К тому же ему вспомнили что он обещал год назад на эту зиму коммуналку снизить в 2 раза, а на самом деле она подорожала в 2 раза, к тому с начала года повышают почти в 2 раза стоимость электроэнергии для населения... этой власти конец как и януковичу

РФ завезла в оккупированный ею Крым минимум полмиллиона россиян, - Джемилев - Цензор.НЕТ 305
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04.12.2020 09:17 Ответить
Та які сто тисяч - давай пиши відразу про мільйон або два. І фотку з мєнтозаврами як доказ.
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04.12.2020 09:59 Ответить
а хтось організовано тим "протестуючим" символіку штопає, прапорці і таке інше.
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04.12.2020 10:08 Ответить
Не сцы, свинок надувай😁
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04.12.2020 18:03 Ответить
кацариле не хрюкай, сказати, що хотіло?
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06.12.2020 10:53 Ответить
Утырок, нацжён со свинками помнишь? РФ завезла в окупований нею Крим мінімум пів мільйона росіян, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 8699
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06.12.2020 11:13 Ответить
хрюзге, говори нормальною мовою, а не на якомусь скотинячому
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06.12.2020 13:24 Ответить
С тобой? "А какая разница?"(с)
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06.12.2020 15:05 Ответить
хрюзге Uzer Uzer і дебіл, синоніми
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06.12.2020 16:29 Ответить
Зебобик, чё раскудахтался?
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06.12.2020 17:52 Ответить
хрюзкій, а ти говорити вмієш, чи тільки на своєму свинособачому щось вищати?
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07.12.2020 10:49 Ответить
говорити 😁, эт ты щас на каковском?🖕
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07.12.2020 18:56 Ответить
хрюзке тварино, що ти там хрюкаєш?
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08.12.2020 08:00 Ответить
Заклинило, болезный? РФ завезла в окупований нею Крим мінімум пів мільйона росіян, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 1400
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08.12.2020 08:39 Ответить
і о то за хрюцке скотина РФ завезла в окупований нею Крим мінімум пів мільйона росіян, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 1124 Uzer Uzer, щось пердне на свому свинособачому і рже, чи то задоволення отримує,що його козломордого хрюцьким називають. хрюзьге іфан тобі РФ завезла в окупований нею Крим мінімум пів мільйона росіян, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 8413
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08.12.2020 11:57 Ответить
Странно, как ты ещё Рошен не приплёл? Не, ну я понимаю, в Гугл переводчике ошибок понаделать,, но неужели вас в Трускавце не учили - "молчи, за незебила сойдёшь" ? 😄
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08.12.2020 17:31 Ответить
хрюзге, а що ти там прохрюкало, ваш бидлячий ніфіга не сприймаю.
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08.12.2020 19:19 Ответить
Я спросил, ты где на фото? РФ завезла в окупований нею Крим мінімум пів мільйона росіян, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 4125
РФ завезла в окупований нею Крим мінімум пів мільйона росіян, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 6831
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08.12.2020 21:08 Ответить
Не в конкретной точной цифре дело, а в том, что наконец лёд тронулся, что получается организоваться и бороться, а не ждут конца срока этого правит. и новых выборов.
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04.12.2020 19:40 Ответить
Завезенные росияне будут выезжать с окупированного Крыма как армяне с Нагорного Карабаха!!! История ватников не учит т.к. там нет мозгов а одна вата от пропаганды.
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04.12.2020 09:20 Ответить
Там другая мотивация. Армяне и азербайджанцы ненавидят друг друга, и не представляют себе жизни на одной территории.
Московиты нас тоже ненавидят, но по-другому. Жить будут здесь и гадить. И из Крыма добровольно не уедут. Нужен будет закон, что всех, кто понаехал после 20.02.2014, должны покинуть территорию Крыма в определённый срок. И наши должны будут скурпулёзно следить за исполнением этого закона.
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04.12.2020 10:11 Ответить
для начала нужно Крым еще вернуть,а это не при нашей жизни увы
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04.12.2020 10:22 Ответить
При таком настроении конечно будет "увы". Под лежачий камень и вода не течёт.
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04.12.2020 19:45 Ответить
точно! вернуть и отдать татарам!
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06.12.2020 00:30 Ответить
Что ты тут настрочил?
Может Крым когда-то принадлежал расее, как "исконная территория исторического расейского народа"?
Сначала думай, потом пиши.
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04.12.2020 11:40 Ответить
Може ти ще напишеш що Україна добровільно увійшла в ссср, кацапе ?
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04.12.2020 13:47 Ответить
краще після 24.08.1991 і їх дітей
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07.12.2020 10:51 Ответить
Після цієї дати до Криму почали масово повертатись кримські татари.
Спочатку думай, потім пиши.
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07.12.2020 11:07 Ответить
і що з того, що посали повертатись, разом з ними наїхало і купа іншої чорноти, і чим вони кращі за кацапів, нічим. ще виникне питання не про АР, а про незалежну державу.
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07.12.2020 13:34 Ответить
Ніхто тоді у нашу жебрацьку країну не їхав, крім кримчаків. Навпаки, за роки незалежності багато хто виїхав до московщини, бо на початку 2000-х років ціни на нафту поперли вгору і де-кому здалося, що на росії починається райське життя.
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07.12.2020 13:42 Ответить
багато хто та не всі. і крім кримчаків під їх виглядом їхали узбеки і ще інші, і ломанулись чомусь не в свої звичні місця, а до моря, замозахвати земель в т.ч. заповідних ти забув, а це цілий бізнес у них. ну то таке, Крим український, і татарам жодних автономій чи якихось прав, он Джемілєв від Пороха випрошував якихось ширших прав щодо самоврядуванні і таке інше. Хоче руками України відбити Крим, а потім там свою державу оголосити, ні так не буде. Ніяких автономій після деокупації, навіть зараз можна відповідні зміни прийняти, на АРК, а Кримська чи Таврійська область. І по татарах треба всі документи переглянути, щодо громадянства. Кацапські пісіонери особливо військові ломились в Крим, потім ті що служили в Севастополі, залишались і громадянсво отримували.
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07.12.2020 13:57 Ответить
ну то, послідовники ж сраліна.. Тусують наче карти в колоді, все намагаються Україну з півостріва вижити. Дулю вам, кацапи обісцяні !
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04.12.2020 09:25 Ответить
Росіян треба гнати з України поганим віником... Це вороги усього українського!
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04.12.2020 09:26 Ответить
Веник- хорошо, но пулемет эффективнее.
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04.12.2020 09:37 Ответить
Вигнати, вбити.. Всі такі м'якосердні... Учити українську мову ! Особливо літературу. І нехай щастить. РФ завезла в окупований нею Крим мінімум пів мільйона росіян, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 5934
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04.12.2020 09:50 Ответить
Вовки в ліс дивляться, навіть, з українською мовою.
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04.12.2020 22:29 Ответить
Якщо там так погано, води нема, Крим під санкціями, роботи нема, чого ж вони туди їдуть?
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04.12.2020 10:00 Ответить
"води нема, Крим під санкціями, роботи нема," Этого всего и в параше нет. В Крыму хоть не замерзнешь.
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04.12.2020 10:35 Ответить
Военные, семьи военных, чиновники и просто беженцы с китайского дальнего востока.
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04.12.2020 12:43 Ответить
Не, спасибо конечно этому "капитану очевидность", но делать-то что с этим? Конкретно и реально, в том смысле что без лозунгов и научной фантастики.
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04.12.2020 10:04 Ответить
Цифра явно завышена. 500 тыс. это ещё один Севастополь. Такой объём жилищного строительства был бы виден из космоса.
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04.12.2020 10:08 Ответить
а у нас достоверной информации о крыме и не услышишь
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04.12.2020 10:11 Ответить
Они же не в одной точке селятся. Эти метастазы по всему побережью расползаются. Ну и если говорить про Симферополь, там после оккупации немерянно нового многоэтажного жилья понастраивали и продолжают строить.
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04.12.2020 17:14 Ответить
Вони землянки риють, як кроти. Деякі деревни ставлять із кримських сосен. Саранча.
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04.12.2020 22:33 Ответить
Це не можна пускати на самоплив. Треба діяти по-українськи жорстко та ефективно - у складі МінВОТу створити ще один департамент - на кшталт Департаменту обліку прогинів, зрушень і зсувів Керченського мосту, який запеленгує і обрахує всіх кацапів. Що від того Криму - хрін його знає, але декілька десятків теплих крісел у затишних кабінетах для лагідного прогрівання дуп у Києві додасться.
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04.12.2020 10:20 Ответить
Эти недочеловеки делали так всегда. Это такая у них духовная фишка. Сначала уничтожить кореное население (голодоморы, репрессии, принуждение к высилению). А потом вуаля, вдруг от куда не возьмись удмурты, мокшане, якуты, буряты...). И визг на всю Ивановскую: "Мы рюзьге!!! Мы тут всегда жили! Саня наливай давай!". Конченная недострана, кончинные нравы....
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04.12.2020 10:22 Ответить
"...С 2014 года РФ переселила на оккупированный ею Крымский полуостров по меньшей мере 500 тысяч россиян..."

Питання до міністерсива лісового господарства: "Чи вистачить в Криму дерев, якщо на кожному дереві повісити по одному москалю?"
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04.12.2020 10:26 Ответить
Треба не затягувать, поки дерева не попиляли.
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04.12.2020 22:37 Ответить
Шо дрова завезли ,,,,,
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04.12.2020 10:52 Ответить
Вспомнилось, как один кацапский передаст поет про Аляску... хочет чтоб вернули ему ее в зад.., пердак не треснет? в кремлядей есть отработанная технология окккпации.., введите войска. проведите референдум... и Аляска ваша. Будете пердаки себе прочищать... и заселять своими отставными орками.... - по аналогии с Крымом.
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04.12.2020 11:29 Ответить
позагорают и потом, как армяшки ******** будут
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04.12.2020 11:48 Ответить
У каждого коренного крымчанина будет по 20-30 рабочих для востановления Крыма.
Статус этих приезжих - "организм".
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04.12.2020 14:09 Ответить
Воду из Днепра ********** НЕ давать!
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04.12.2020 18:26 Ответить
Треба, щоб усі урядові й неурядові українські інформаційні канали безупинності повторювали - усі, хто оселився в Криму после 20.01.2014 будуть протягом першого тижня від початку деокупації добровільно, а починаючи з другого тижня - примусово виселені з нього - посаджені в човен і відштовхнуті від берега. Це має стосуватися усіх дорослих і дітей як окупантів, так і колаборантів.
Окрім того, усе придбане під час окупації майно буде конфісковане як таке, що було вкрадене у громадян України або у нашої держави.
Треба наголошувати, що ми не будемо зважати на заклики чистоплюїв світу до милосердя, людяності або іншої недоречної в таких випадках маячні.
Можливо це трохи остудить голови й зменшить потік тих, хто бажає трохи прихопити краденого.
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04.12.2020 20:12 Ответить
і тепер вони ВСІ ТАМ ВСОХНУТЬ!!!!111 ХАХАХАХАХАХАХАА111
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05.12.2020 02:26 Ответить
Завезли от 500 тысяч до миллион человек, а количество жителей полуострова увеличилось на 20 тысяч. Странная математика.
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05.12.2020 04:16 Ответить
звідки такі числа, Коган??
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05.12.2020 05:03 Ответить
Обычная вики Население Крыма.
Без Севастополя - всего на 20 тыс . С 1 891 465 до 1 912 622
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05.12.2020 09:13 Ответить
вот джемилев звездит со своего минарета, но к нему вопрос - что лично - кроме свистежа - сделать он, чтобы поднять крымскотатарский народ на освобождение Крыма от расийско-фашистских захватчиков? ОТОЖ... поэтому, джемилев, наворовался и сидит... потомпу как нисч и душой, и телом, да, у него есть бабло, но тело и душа нисчи...у вожачка цельного народа...
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05.12.2020 20:51 Ответить
- Россия - это нацистско-фашистское государство. А что вы хотите? Пока они все не засрут, а других не уничтожат, не успокоятся. Фюреру путлеру, этому обосраному вожачку со своей норы в бункере даже не надо "подымать свой народ на захват чужого" , он - народ - настолько пропитан нацистскими скрепами, что будет крушить всех без всяких призывов.. И что для них какие то татары?
Вот так то!
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06.12.2020 11:28 Ответить
 
 