РФ завезла в оккупированный ею Крым минимум полмиллиона россиян, - Джемилев. ВИДЕО
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С 2014 года РФ переселила на оккупированный ею Крымский полуостров по меньшей мере 500 тысяч россиян.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом в эфире программы "На самом деле: Крым" на телеканале "Дом" сообщил национальный лидер крымских татар, депутат Верховной Рады (фракция "Европейская солидарность") Мустафа Джемилев.
"За годы оккупации, за прошедшие шесть с лишним лет, оккупанты завезли в Крым, по разным оценкам, от полумиллиона до одного миллиона человек. Причем эти люди въехали с нарушением украинского законодательства. За это предусмотрено уголовное наказание", – отметил Джемилев.
В сентябре на одном из заседаний в ООН постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал "огромной проблемой" демографические изменения в Крыму. Он убежден, что Россия пытается вытеснить с полуострова все проукраинское население.
Руководитель подконтрольного России управления статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина ранее сообщала, что число жителей оккупированного Крыма с 2014 года выросло примерно на 20 тысяч человек.
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ничего..пройдет немного времени и ....
Все страны мира должны брать пример, даже США в которой только в Нью-Йорке 700 тыс. бомжей, и каждую зиму замерзают от холода несколько сотен.
Московиты нас тоже ненавидят, но по-другому. Жить будут здесь и гадить. И из Крыма добровольно не уедут. Нужен будет закон, что всех, кто понаехал после 20.02.2014, должны покинуть территорию Крыма в определённый срок. И наши должны будут скурпулёзно следить за исполнением этого закона.
Может Крым когда-то принадлежал расее, как "исконная территория исторического расейского народа"?
Сначала думай, потом пиши.
Спочатку думай, потім пиши.
Питання до міністерсива лісового господарства: "Чи вистачить в Криму дерев, якщо на кожному дереві повісити по одному москалю?"
Статус этих приезжих - "организм".
Окрім того, усе придбане під час окупації майно буде конфісковане як таке, що було вкрадене у громадян України або у нашої держави.
Треба наголошувати, що ми не будемо зважати на заклики чистоплюїв світу до милосердя, людяності або іншої недоречної в таких випадках маячні.
Можливо це трохи остудить голови й зменшить потік тих, хто бажає трохи прихопити краденого.
Без Севастополя - всего на 20 тыс . С 1 891 465 до 1 912 622
Вот так то!