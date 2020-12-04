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Агитировать ни за кого не могу. Вы люди умные, сами все знаете, - Зеленский призвал жителей Кривого Рога ответственно проголосовать на выборах мэра. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Кривого Рога ответственно отнестись ко второму туру выборов мэра города, который состоится 6 декабря.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к тем, в чьем сердце навсегда есть два слова - Кривой Рог, ведь в каком бы статусе я ни был, судьба родного города волнует меня всегда. 6 декабря вы будете выбирать человека, которому на пять лет доверите судьбу нашего города. Не ленитесь, придите на участке и отнеситесь к этому выбору ответственно!" - говорится в публикации.

"Агитировать я ни за кого из кандидатов не могу, но это и не нужно. Вы люди умные, сами все знаете", - подытожил Зеленский.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+44
Агитировать ни за кого не могу. Вы люди умные, сами все знаете, - Зеленский призвал жителей Кривого Рога ответственно проголосовать на выборах мэра - Цензор.НЕТ 7103
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04.12.2020 09:21
+31
ФОПы сегодня снова съехались со всей Украины под ВР и ОП, по скромным подсчётам на этот раз их будет не менее 100 тыс, они приехали из за тотальной брехни власти по отношению к ним. На этот раз это будет бессрочный майдан с вымогою импичмента президенту за его тотальную брехню. Сам зеленский заметьте на фоне этих событий вторую неделю не показывается и не выкладывает никаких видосиков. К тому же ему вспомнили что он обещал год назад на эту зиму коммуналку снизить в 2 раза, а на самом деле она подорожала в 2 раза, к тому же с начала года повышают почти в 2 раза стоимость электроэнергии для населения... этой власти конец как и януковичу.. ЗЕ END! Ростов ждёт тебя, Вова

Агитировать ни за кого не могу. Вы люди умные, сами все знаете, - Зеленский призвал жителей Кривого Рога ответственно проголосовать на выборах мэра - Цензор.НЕТ 1205
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04.12.2020 09:20
+28
кто помнит - овощ агитировал на выборах в енакиево?
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04.12.2020 09:20
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Так, в Україні має бути справжня, українська Україна, але маємо шо маємо, огидне, гнусаве хуцпістське шапіто в смартфоні.
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04.12.2020 13:57 Ответить
Агітувати ні за кого не можу. Ви люди розумні, самі все знаєте, - Зеленський закликав жителів Кривого Рогу відповідально проголосувати на виборах мера - Цензор.НЕТ 2667
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04.12.2020 13:59 Ответить
Пушной зверек все ближе подкрадывается, надо шота делать !
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04.12.2020 14:09 Ответить
Хтось ще вірить цьому персонажу? Факти на бочку! https://www.youtube.com/watch?v=-2b8hDgyooU
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04.12.2020 14:09 Ответить
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