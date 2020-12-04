Агитировать ни за кого не могу. Вы люди умные, сами все знаете, - Зеленский призвал жителей Кривого Рога ответственно проголосовать на выборах мэра. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Кривого Рога ответственно отнестись ко второму туру выборов мэра города, который состоится 6 декабря.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

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"Обращаюсь к тем, в чьем сердце навсегда есть два слова - Кривой Рог, ведь в каком бы статусе я ни был, судьба родного города волнует меня всегда. 6 декабря вы будете выбирать человека, которому на пять лет доверите судьбу нашего города. Не ленитесь, придите на участке и отнеситесь к этому выбору ответственно!" - говорится в публикации.

"Агитировать я ни за кого из кандидатов не могу, но это и не нужно. Вы люди умные, сами все знаете", - подытожил Зеленский.

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