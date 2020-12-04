Агитировать ни за кого не могу. Вы люди умные, сами все знаете, - Зеленский призвал жителей Кривого Рога ответственно проголосовать на выборах мэра. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Кривого Рога ответственно отнестись ко второму туру выборов мэра города, который состоится 6 декабря.
Об этом Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Обращаюсь к тем, в чьем сердце навсегда есть два слова - Кривой Рог, ведь в каком бы статусе я ни был, судьба родного города волнует меня всегда. 6 декабря вы будете выбирать человека, которому на пять лет доверите судьбу нашего города. Не ленитесь, придите на участке и отнеситесь к этому выбору ответственно!" - говорится в публикации.
"Агитировать я ни за кого из кандидатов не могу, но это и не нужно. Вы люди умные, сами все знаете", - подытожил Зеленский.
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