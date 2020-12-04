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На Днепропетровщине организация ветеранов раздала медали от Путина. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В Новомосковске 95-летний ветеран Второй Мировой получил медаль от президента страны-агрессора Российской Федерации Владимира Путина.

В Новомосковске городская организация ветеранов раздала 15 юбилейных медалей "К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне" от президента России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.Днепр.

Медали были получены Харьковской организацией ветеранов Украины и переданы в Днепропетровскую область.

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Такую медаль получил и 95-летний ветеран Второй Мировой Василий Волошко. Семья ветерана возмутилась и не стала передавать ему награду, так как тот сейчас болеет и это может негативно повлиять на состояние его здоровья.

Также семья готовит заявление в СБУ, чтобы наказать виновных и держит медаль, как вещественное доказательство.

Организация, получившая медали из России, существует год и 8 месяцев.

На Днепропетровщине организация ветеранов раздала медали от Путина 01
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Топ комментарии
+83
Организация, получившая медали из России, существует год и 8 месяцев

Удивительное совпадение На Днепропетровщине организация ветеранов раздала медали от Путина - Цензор.НЕТ 421
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04.12.2020 11:56
+70
На Дніпропетровщині організація ветеранів роздала медалі від Путіна - Цензор.НЕТ 2428
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04.12.2020 11:58
+59
При Порошенко такого не было На Днепропетровщине организация ветеранов раздала медали от Путина - Цензор.НЕТ 5694
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04.12.2020 11:52
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Перевірте організаторів, у всіх цих "спілках" ветеранів, офіцерів і т.п., сидять ФСБшні консерви.
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04.12.2020 20:44 Ответить
А СБУ тем временем непонятно где
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04.12.2020 21:32 Ответить
За водкой палёной охотится. По прежним репортажам здесь СБУ равных нет.
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04.12.2020 23:20 Ответить
крышует наркоторговцев
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05.12.2020 00:21 Ответить
ету "ветеранскую "организацию-филиал ФСБ надо вывести на чистую воду и на гиляку!
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05.12.2020 00:22 Ответить
Закопать живьём...
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05.12.2020 01:40 Ответить
Грешно смеяться над старческим слабоумием! Посчитайте сами какого возраста самый молодой призывник 1945 г. 18+75=93 года! Они навсегда застряли в совдепии. А если принять во внимание тот факт, что в большенстве своем они мягко говоря обуза для родствеников, которые давно перестали обращать на них внимание. То естественно старички радуются любой блестящей побрякушке (если они еще способны, что либо воспринимать) кто бы им ее не вручал. С одинаковы восторгом они готовы принять пионерские значки, медальки от путлера, Садама или Бен Ладена. Они будут брататься с кем угодно из своей эпохи. Ностальгируя о безвозвратном. Главное что их не забывают. И второй не мало важный фактор это не только возраст, еще где служил ветеран. Врядли много осталось окопников, сожгли они свое здоровье на передовой. А вот тыловики, НКВДисты и им подобные не так надорвали свое здоровье, а эта категория всегда преклонялась перед кремлевскими гениями любых времен.
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05.12.2020 02:18 Ответить
Печальная совитская идея воздавать за подвиги побрякушками...А сколько то денег ему за это? Ни шиша? Ага,ага...
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05.12.2020 02:50 Ответить
Вопрос не к тому, кому дали, а к тому, кто эту гадость привез в страну. СБУ, ау?
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05.12.2020 08:10 Ответить
а де гарантія що деякі наші СБУ-шники не отримують нагород від путіна ?
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05.12.2020 10:02 Ответить
Организация получившая медали от рашкофюрера, существует столько, сколько при власти главный зЕбобик. Выводы делайте сами.
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05.12.2020 10:09 Ответить
Кому служать, той і нагороджує. Що ж тут дивного? Цікаво, що мовчали поки в Харкові вручали. Список нагороджених - в "миротворець".
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05.12.2020 10:45 Ответить
Яка служба у столітніх?
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05.12.2020 16:09 Ответить
Организаторы и те кто принял эти награды должны быть лишены всех привилегий и льгот в Украине включая и доплату к пенсиям за награды.
Это будет единственнм правильным решением властей Украины.
А против организаторов этой акции должны возбудить уголовные дела по измене Родины так как пока на востоке погибают наши солдаты они организовывают награждение ветеранов от имени тех кто наших воинов убивает.А это уже намереные действия и измена той стране в которой они живут.
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05.12.2020 11:01 Ответить
В 100 років людина може і не знати де, з ким вона живе. А прочитати від кого медалька, окулярів не хватить.
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05.12.2020 16:11 Ответить
КАК ЭТИ ..МЕДАЛИ.. ПРОПУСТИЛА ТАМОЖНЯ ИЛИ У НАС НЕТ ТАМОЖНИ -- ЧТО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ПРОГНУСЯВИТ ЗЕЛЕНАЯ ГОМОДРИЛА В СВОЕМ ВИДОСИКЕ
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05.12.2020 11:29 Ответить
Судя по тому, что СБУ возглавляет назначенец Зеленского, а упомянутая контора по раздаче медалей от ***** продолжает существовать под легальной вывеской, и от СБУ нет никакой реакции, то если и начнут кого-то лишать льгот за эти медали, то как раз тех, кто от них отказался, тех, чьи семьи возмутились распространением побрякушек из Мордора.
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05.12.2020 11:30 Ответить
Совпадение? Не думаю...
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05.12.2020 12:46 Ответить
Какие ,прости Господе,"ветераны"? Уже и штабные перемерли. Это чистой воды провокация - политическая диверсия ! Организаторов переловить и судить по законам военного времени!
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05.12.2020 13:52 Ответить
Алльо,клоун! Може потрібно вже і владу застосувати?
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05.12.2020 16:01 Ответить
В Новомосковске 95-летний ветеран Второй Мировой получил медаль от президента страны-агрессора Российской Федерации Владимира Путина Источник: https://censor.net/ru/v3234994

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05.12.2020 19:26 Ответить
Подлость и коварство москалей безграничны.
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06.12.2020 15:29 Ответить
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