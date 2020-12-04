На Днепропетровщине организация ветеранов раздала медали от Путина. ВИДЕО
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В Новомосковске 95-летний ветеран Второй Мировой получил медаль от президента страны-агрессора Российской Федерации Владимира Путина.
В Новомосковске городская организация ветеранов раздала 15 юбилейных медалей "К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне" от президента России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.Днепр.
Медали были получены Харьковской организацией ветеранов Украины и переданы в Днепропетровскую область.
Такую медаль получил и 95-летний ветеран Второй Мировой Василий Волошко. Семья ветерана возмутилась и не стала передавать ему награду, так как тот сейчас болеет и это может негативно повлиять на состояние его здоровья.
Также семья готовит заявление в СБУ, чтобы наказать виновных и держит медаль, как вещественное доказательство.
Организация, получившая медали из России, существует год и 8 месяцев.
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Это будет единственнм правильным решением властей Украины.
А против организаторов этой акции должны возбудить уголовные дела по измене Родины так как пока на востоке погибают наши солдаты они организовывают награждение ветеранов от имени тех кто наших воинов убивает.А это уже намереные действия и измена той стране в которой они живут.
Це дно
За освобождєніє Крима сбушникам мєдалькі ще ніхто не давав ?