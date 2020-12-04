"Окопная война": "В Украине не АТО, а настоящая война с Россией", - последнее интервью погибшего в 2017-м казахского добровольца Виктора Матюхина. ВИДЕО
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Три года назад в бою с российскими оккупантами под Донецком погиб доброволец из Казахстана - Виктор Матюхин (позывной Казах). Долгое время он жил в России, где был игуменом в одном монастыре. Побратимы Виктора, один из которых находился с ним на позициях почти до последнего дня и успел записать последний видеорассказ Казаха, сделали о нем короткий документальный ролик.
Цензор.НЕТ публикует его в рамках рубрики "Окопная война".
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Виктор находился в рядах казаков и был активным участником российского националистического движения, которое не поддерживает оккупацию Крыма. В 2008 году во время беспорядков в Москве на Болотной площади дрался с ОМОН, за что впоследствии преследовался ФСБ.
В 2015 году Виктор переехал в Украину, чтобы воевать против путинского преступного режима. Очень интересным является тот момент, что он за год пребывания в нашей стране выучил украинский язык.
4 декабря 2017 на краю поселка Пески начался бой. Активно работал российский пулеметчик, Виктор хотел вычислить его, однако стал жертвой снайпера.
Похоронили героя во Львове, где проживает его жена.
Пожалуйста, подождите...
Палився тільки на окремих словах типу "увімкніть", "йолка" і розумовій відсталості: "давньогрецький поет ГОмєр", "Анна АхмЄтова".
Можливо, тому, що шапкокрад був настільки тупим, шо аж навіть інколи важко було його ненавидіти. Бо тупий...
Ексклюзивна лічно-створена хвотожабка. Знайшов у своїх закромах тих часів. )))
Великий воин. Вечная ему память. Был козак...