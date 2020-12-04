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"Окопная война": "В Украине не АТО, а настоящая война с Россией", - последнее интервью погибшего в 2017-м казахского добровольца Виктора Матюхина. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Три года назад в бою с российскими оккупантами под Донецком погиб доброволец из Казахстана - Виктор Матюхин (позывной Казах). Долгое время он жил в России, где был игуменом в одном монастыре. Побратимы Виктора, один из которых находился с ним на позициях почти до последнего дня и успел записать последний видеорассказ Казаха, сделали о нем короткий документальный ролик.

Цензор.НЕТ публикует его в рамках рубрики "Окопная война".

Смотрите также: "Окопная война": "Папа перед смертью успел позвонить маме", - дочь погибшего в мае 2014 года добровольца батальона "Донбасс" Николая Козлова Елена. ВИДЕО

Виктор находился в рядах казаков и был активным участником российского националистического движения, которое не поддерживает оккупацию Крыма. В 2008 году во время беспорядков в Москве на Болотной площади дрался с ОМОН, за что впоследствии преследовался ФСБ.

В 2015 году Виктор переехал в Украину, чтобы воевать против путинского преступного режима. Очень интересным является тот момент, что он за год пребывания в нашей стране выучил украинский язык.

4 декабря 2017 на краю поселка Пески начался бой. Активно работал российский пулеметчик, Виктор хотел вычислить его, однако стал жертвой снайпера.

Смотрите также: 30 ноября 2014 года украинские воины вынуждены были покинуть старый терминал ДАП. Капитан 74-го разведбата Александр Старына рассказал, почему наши отступили. ВИДЕО

Похоронили героя во Львове, где проживает его жена.
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Топ комментарии
+22
"Окопная война": "В Украине не АТО, а настоящая война с Россией", - последнее интервью погибшего в 2017-м казахского добровольца Виктора Матюхина - Цензор.НЕТ 5197
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04.12.2020 13:58
+18
Выучил украинский за год!!!
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04.12.2020 14:07
+14
Героям Слава!!!
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04.12.2020 14:24
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"Окопная война": "В Украине не АТО, а настоящая война с Россией", - последнее интервью погибшего в 2017-м казахского добровольца Виктора Матюхина - Цензор.НЕТ 5197
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04.12.2020 13:58 Ответить
Выучил украинский за год!!!
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04.12.2020 14:07 Ответить
Даже овощ говорил по-украински, а его "кровосисия" Азаров, просто издевался над нами своим "знанием украинского.
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04.12.2020 14:22 Ответить
...причому "овоч" вивчив до дуже пристойного рівня, як на зомбасянина.
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04.12.2020 14:30 Ответить
У принципі так.
Палився тільки на окремих словах типу "увімкніть", "йолка" і розумовій відсталості: "давньогрецький поет ГОмєр", "Анна АхмЄтова".
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04.12.2020 17:05 Ответить
Розумію, що Янукович був неабияким гандоном, але, вже навіть якась ностальжі виникає інколи за тими часами.
Можливо, тому, що шапкокрад був настільки тупим, шо аж навіть інколи важко було його ненавидіти. Бо тупий... "Окопна війна": "В Україні не АТО, а справжня війна з Росією", - останнє інтерв'ю загиблого в 2017-му казахського добровольця Віктора Матюхіна - Цензор.НЕТ 1313
Ексклюзивна лічно-створена хвотожабка. Знайшов у своїх закромах тих часів. )))

"Окопна війна": "В Україні не АТО, а справжня війна з Росією", - останнє інтерв'ю загиблого в 2017-му казахського добровольця Віктора Матюхіна - Цензор.НЕТ 1362
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04.12.2020 18:58 Ответить
Героям Слава!!!
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04.12.2020 14:24 Ответить
"Окопна війна": "В Україні не АТО, а справжня війна з Росією", - останнє інтерв'ю загиблого в 2017-му казахського добровольця Віктора Матюхіна - Цензор.НЕТ 2941
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04.12.2020 14:40 Ответить
Виктор Матюхин по характеру и масштабу личности, по уникальной жертвенности во имя Правды - это человек как из эпохи гоголевского Тараса Бульбы.
Великий воин. Вечная ему память. Был козак...
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04.12.2020 18:52 Ответить
Обов'язково потрібно знімати такі фільми і показувати нам українцям,а ми будемо пам'ятати наших героїв !!!
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04.12.2020 21:02 Ответить
 
 