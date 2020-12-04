Алексиевич призвала Совет ООН создать специальные механизмы расследования происходящего в Беларуси. ВИДЕО
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Светлана Алексиевич выступила в Совете ООН по правам человека в Женеве, где проходило промежуточное рассмотрение нарушений прав человека в Беларуси.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Telegram-канал "Беларусь головного мозга", в своем выступлении лауреат Нобелевской премии рассказала об общей ситуации в стране и об убийстве Романа Бондаренко, по факту которого так и не возбуждено уголовное дело.
"Моя родная Беларусь переживает один из драматичных моментов своей истории. Тысячи белорусов и белорусок выходят на мирные акции протеста, против насилия, против несправедливости и фальсификаций. Но власть отвечает новыми актами запугувания, арестами и пытками. Сотням людей угрожает уголовное преследование, многие были вынуждены покинуть страну", - сообщила она.
Также Алексиевич напомнила, что 11 ноября молодой художник Роман Бондаренко "стал жертвой неспровоцированного насилия со стороны людей с закрытыми лицами, которые избили его. Он был доставлен в милицию, а затем в больницу в коме с тяжелыми травмами головы, 12 ноября Роман Бондаренко умер в реанимации".
"Белорусское общество, интеллектуальная элита - сторонники мирного разрешения общественно-политического кризиса, диалога, однако диалог не может реализоваться любой ценой. От имени гражданского общества, я призываю Совет ООН использовать все имеющиеся у него средства для реагирования на ситуацию в Беларуси, в том числе рассмотреть вопрос о создании специальных механизмов расследования", - резюмировала она.
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Напомним, 11 ноября минчанин Бондаренко попытался помешать неизвестным, которые снимали развешанные во дворе его многоэтажки национальные флаги. Парня сильно толкнули, и он ударился головой об горку. Затем Романа увезли в отделение милиции, и уже оттуда в тяжелом состоянии доставили в больницу.
В Следкоме Беларуси утверждали, что Бондаренко был пьян, но по словам медика, в его организме было ноль промилле алкоголя.
12 ноября Бондаренко скончался.
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Гай-гай. "нобель" вже давно перетворився на посміховисько. А згадайте перед тим "боба_дилпна"
І ще. Вам не важко відповісти, які книги Ви читали на цьому тижні?
У них так і написано: "Діма" замість звичного для нас "Дюма". Просто потрапило під "око" таке рідкісне видання. З цікавим перекладом.
Ще трапився Біллінгс Льорнд Хенд (Billings Learned Hand). Дещо прочитав.
А головне -- технічна література, за яку "нобелі" не "виписують, якщо ви, звісно, не "боб_дилан".
А чому Ви в мене запитуєте про номінантів на "нобеля"? Якщо окрім совкової публіцистки та "боба_дилана" нема кого номінувати, то ліпше не треба нікого. Бо "дилан" -- це також публіцистика, замотана у нібито_поезію. Але спробуйте про це сказати вголос
Хоча, судячи з того, що Ви закидаєте їй «совковість», то нічого. Ну то таке.
Billings Learned Hand, то дуже специфічна річ.
А що з технічної?
В країні, де закінчення совіцько-афганської війни переросло в переможну кампанію, це була бомба правди.
Тому поважаю Алєксієвич. І тому, що не боїться фюрерка-садиста.
А якщо є в неї помилки, то не мені за них ганити.
У всіх постсовєцькіх країнах (окрім прибалтів, які встигли "вскочити" в ЄС та НАТО) всі правлячі промосковські режими формують,комплектують "правоохоронні" системи, не тими, хто має "стояти на сторожі " закону і прав громадян, інтересів держави, а наповнюють їх злочинцями, садистами, злодіями, корупціонерами, гвалтівниками, порушниками законів і прав фізичних та юридичних осіб, антипатріотами - обов'язково з душком "рускаго міра"(як комплектують і в росії ,бо то "еталон")
А якщо стисло відповісти на питання Чому таке діється в Україні , то ознака рельєфна лише одна: - До Ющенка (як і після нього) НІКОЛИ в парламенті України як і в Уряді не було більшості в патріотичних та проукраїнських депутатів та урядовців! І це -"заслуга" виборців. Що обирали - так і живуть. Так і охороняють їх Конституційні права та свободи. Такою будують державу і для своїх дітей!
Те, що діється в Україні - нікому розповідати чи пояснювати - не треба. І типова як для антриукраїнської влади так і такого ж начальства мєнтів "відмазка: ": "Факти не підтвердилися. Я можу з усією відповідальністю заявити, що не було встановлено жодного факту (крадіжки цінностей, віджиму майна, тортур, знущання, побиття, чи зґвалтування - що в кого - вибирайте) -типові відповіді мєнтів (співробітників міліції ,поліції, прокуратури, суддів- теж вибирайте авторів відмазок)
А от в Білорусі - "зразково- показній" савєцкой державі... , з вищим ніж в Україні та росії рівнем життя, - мало хто знав чи вірив, що міліція , ОМОН, КГБ Бацьки також мізантропи, злочинці, садисти, гвалтівники, порушники законів і прав фізичних та юридичних осіб, антипатріоти - які також і обов'язково ... з душком "рускаго міра"...
Про їх жахливу "діяльність" читайте в дописі ""Анус, піхву, рот ... У хід йшли й палиці ... Я думала, що помру": білоруска розповіла про жорстоке зґвалтування змопівцями" (додаю тут же, але -в коментарях)
https://censor.net/ru/news/3234981/anus_vlagalische_rot_v_hod_shli_dubinki_ya_dumala_chto_umru_beloruska_rasskazala_o_jestokom_iznasilovanii
Так быстрее дойдет...