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Женщина прыгнула под поезд в Киевской области, но выжила благодаря своевременной реакции машиниста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Во вторник, 2 декабря, на Тарасовском переезде в Киевской области на рельсы перед поездом бросилась 30-летняя женщина. Причины ее поступка неизвестны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Киев. Оперативный" в своем Telegram-канале.

"2.12.2020 в 22:06 на Тарасовском переезде (Киевская область) 30-ти летняя жительница Боярки прыгнула под поезд, она осталась жива. Машинист вовремя увидел понял, что будет делать женщина и применил экстренное торможение. Ее доставили в больницу. Почему она так сделала пока не известно", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала мужчину, из-за которого в Кривом Роге сошел с рельсов поезд

Женщина прыгнула под поезд в Киевской области, но выжила благодаря своевременной реакции машиниста 01
Женщина прыгнула под поезд в Киевской области, но выжила благодаря своевременной реакции машиниста 02
Фото: Киев "Оперативный"
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Топ комментарии
+23
и в чем заключается реакция машиниста торможения даже не было он начал только разго иил виильнул влево от сумашедшей?????
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04.12.2020 15:12
+19
Поїзд гальмує 800 метрів, тому до сраки той екстренний тормоз, якщо людина вже біля поїзду. Реакція машиніста це добре, але це нічого не дало!
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04.12.2020 15:31
+13
Походу электричка свернула влево или вправо чтобы уйти от ДТП
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04.12.2020 15:23
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Чем отличается простая неудачница от полной неудачницы?
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05.12.2020 19:49 Ответить
Найбільше вразила не "реакція" машиніста а реакція працівника швидкої "допомоги"
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05.12.2020 20:50 Ответить
Не задався в неї косплей Ганни Кареніної... )))
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05.12.2020 20:56 Ответить
Розпач! Вона голосувала за Зеленського. Як він міг?
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05.12.2020 22:51 Ответить
Або машиніст таки побачив тітку за 300 метрів, або хтось бреше... Я чесно кажучи подумав, що він їй з носака встиг заїхать Жінка стрибнула під поїзд у Київській області, але вижила завдяки своєчасній реакції машиніста - Цензор.НЕТ 4704
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06.12.2020 05:37 Ответить
Если бы он притормозил, то она успела бы. Тут наоборот, надо было поддать газку, чтобы она перед поездом не оказалась.
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06.12.2020 14:05 Ответить
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