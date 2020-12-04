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"Ваша поддержка дает нам веру и еще больше шансов для Победы",- украинские воины обратились к волонтерам. ВИДЕО

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5 декабря весь мир отмечает международный День волонтера. Для Украины - это особый праздник, который стал приоритетным после начала российской агрессии. Именно в 2014 г. украинцы перед лицом опасности, начали помогать нашим воинам в неравной, казалось бы, борьбе.

Волонтеры - помогали всем: одежда, средства защиты, автомобили, военное снаряжение. Тысячи тонн грузов ехали на фронт с мирных территорий Украины, помощь шла из заграницы. Благодаря совместным усилиям, украинский народ сумел остановить наступление московских террористов.

Поэтому такой день не мог пройти бесследно. Цензор.НЕТ пообщался на передовой с украинскими защитниками: добровольцами, воинами Вооруженных сил Украины, где они поделились своими впечатлениями о работе волонтеров и поблагодарили их за эту работу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование медсил ВСУ подало в суд иск на волонтера Воронкову за репост статьи Цензор.НЕТ о ситуации с коронавирусом в армии

Автор: Сергій Яковенко
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+26
"Ваша підтримка дає нам віру та ще більше шансів для перемоги", - українські воїни звернулися до волонтерів - Цензор.НЕТ 9608

.
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05.12.2020 09:31
+21
Зі святом всіх небайдужих українців!
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05.12.2020 09:27
+20
"Ваша підтримка дає нам віру та ще більше шансів для перемоги", - українські воїни звернулися до волонтерів - Цензор.НЕТ 2811

...
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05.12.2020 09:30
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Зі святом всіх небайдужих українців!
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05.12.2020 09:27 Ответить
"Ваша підтримка дає нам віру та ще більше шансів для перемоги", - українські воїни звернулися до волонтерів - Цензор.НЕТ 2811

...
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05.12.2020 09:30 Ответить
"Ваша підтримка дає нам віру та ще більше шансів для перемоги", - українські воїни звернулися до волонтерів - Цензор.НЕТ 9608

.
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05.12.2020 09:31 Ответить
Це все добре. Але коли волонтерів по надуманим звинуваченням, щоб дискредитувати рух волонтерів та добровольців, кидають до СІЗО у "справі Шеремета", то якось голосів тих, кому активно допомагали волонтери й не чутно. Під суди приходить мало народу. А де ж голос воїнів? Хто зна.

Я б на місці волонтерів подумала б про це.
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05.12.2020 09:32 Ответить
До чого Ви хилите? Що волонтери повинні образитися на армію і перестати їй допомагати?
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05.12.2020 11:59 Ответить
Я хилю до того, що армія повинна бути вдячна своїм волонтерам і ставати на їх захист, коли тих влада гнобить бо беспрєдєлу.
Невже не ясно, до чого я хилю? Обов"язково треба хитровикрутити зміст коменту?
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05.12.2020 15:44 Ответить
Якби не Ваші слова "Я б на місці волонтерів подумала б про це.", то я б нічого і не писав. Бо з цієї фрази виходить, що Ви волонтерів, а не армію, закликаєте робити якісь висновки.
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05.12.2020 16:20 Ответить
Порозумілися.
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05.12.2020 18:28 Ответить
Волонтеры создали у солдат иллюзию всенародной поддержки. И вот солдат пытается проехать в общественном транспорте и сталкивается с реальностью: если водила выгоняет, то весь автобус молчит. Ибо пересичному хахлу (73%) по барабану, кто ими будет править - они бесконечно далеки от войны, и они никогда не управляли своей жизнью - какая им разница, кто будет ими править, а шапку всегда можно поменять.
И как хорошо, что продолжительность жизни старого советского пердунства на 20 лет меньше, чем в европах - прикиньте отложить перемены на 20 лет, а жизнь у вас только одна. Одно плохо - они до сих пор размножаются.
Прав был террорист ходаковский, когда говорит, что через войну нужно пропустить все мужское население.
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05.12.2020 09:38 Ответить
А всех, кто не захотел служить - лишать права голоса на выборах
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05.12.2020 09:40 Ответить
Так у нас идиот из криворожзской самодеятельности не только не захотел служить, а и Украину во время призыва из страны-агрессора дерьмом поливал! А его бэня презиком назначил. ПреЗЕр - уклонист, который ваще не врубается, где его страна! Лишить права голоса надо зебилов, которых даже служить отправлять опасно! Они невменяемые! "Ваша підтримка дає нам віру та ще більше шансів для перемоги", - українські воїни звернулися до волонтерів - Цензор.НЕТ 9827
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05.12.2020 16:45 Ответить
Це рідкий випадок, коли водій виганяє солдата. Принаймні, ніколи такого не спостерігала. Можливо близько біля фронту, де багато військових, і їх може зайти пів автобуса, тоді зрозуміло. А якщо далі в тилу, то інша справа, є багато ворогів і з ними треба боротися.
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05.12.2020 09:56 Ответить
Таких водіїв повно у західній Україні. Про те маса інфи в інтернеті. Й люди таке саме бидло. Їм крутять рашенський шансон - й ті віслюки мовчки, й скоріш, з задоволенням, те завивання слухають.
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05.12.2020 09:58 Ответить
То мене в тій маршрутці не було! "Ваша підтримка дає нам віру та ще більше шансів для перемоги", - українські воїни звернулися до волонтерів - Цензор.НЕТ 9979
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05.12.2020 16:48 Ответить
У Львові історично більше допекли поляки, а російської мови там майже не було. А на польському язику там чи слухають пісні?
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05.12.2020 21:06 Ответить
"если водила выгоняет, то весь автобус молчит..."-этот автобус никакого отношения к волонтёрам не имеет "Ваша підтримка дає нам віру та ще більше шансів для перемоги", - українські воїни звернулися до волонтерів - Цензор.НЕТ 9892
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05.12.2020 10:27 Ответить
Правильно, это 2 непересекающихся мира. Мир обывателя и пассионария
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05.12.2020 11:10 Ответить
зовсім не сумніваюсь, що переважна більшість дописувачів Цензора займаються активною волонтерською діяльністю
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05.12.2020 09:49 Ответить
моє ще ні
уже 5 років ремонтую для фронту акумулятори, чи поставляю на фронт робочі б/у по ціні металолому, тобто, коли акум своє відживе, його здадуть в лом і повернуть вкладені кошти,
тобто постачаю безкоштовно
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05.12.2020 10:03 Ответить
Будьте здорові та щасливі, щиро Вам бажаю. Ви чудова людина.
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05.12.2020 10:17 Ответить
Бережи вас Господь, наші захисники. Героям слава !!!
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05.12.2020 10:24 Ответить
Яким трепетним холодцем сіпаються щоки начальників,
Коли бачать вони волонтерів.
Яким вовчим зирком блимають очі їхніх тітушок і торпед,
Дрижать від бажання стопорнуть їх сутності вахтерів,
А волонтери... Вони все бачать-чують і рухають вперед.
Вони нервують і психопатять, та позичають один одному мужності,
І кожного дня таранять мури нашої самовдоволеної байдужості.
Наражаються на озлоблення і зверхність кожен Божий тудей,
Отримуючи нерозуміння та скандали від рідних людей.
Але кожен їх крок вартий тисячі озвичаєних кроків.
Кожне слово і вчинок --- сотні програмних уроків.
Це найвище сестринство , найчистіша братва,
Прозвучала за них не одна молитва,
Їх стрій не вирівняний і різномастний,
І вочевидь тому розвільно-прекрасний.
Вас здоровлю ,хвалю, під різдвяний вертепчик,
І під йолку ложу недолугий мій репчик.
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05.12.2020 11:32 Ответить
ЧОМУ МОВЧАТЬ ВІЙСЬКОВІ ?????
СБУ выдала России очередного добровольца, воевавшего за Украину
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06.12.2020 08:57 Ответить
 
 