"Ваша поддержка дает нам веру и еще больше шансов для Победы",- украинские воины обратились к волонтерам. ВИДЕО
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5 декабря весь мир отмечает международный День волонтера. Для Украины - это особый праздник, который стал приоритетным после начала российской агрессии. Именно в 2014 г. украинцы перед лицом опасности, начали помогать нашим воинам в неравной, казалось бы, борьбе.
Волонтеры - помогали всем: одежда, средства защиты, автомобили, военное снаряжение. Тысячи тонн грузов ехали на фронт с мирных территорий Украины, помощь шла из заграницы. Благодаря совместным усилиям, украинский народ сумел остановить наступление московских террористов.
Поэтому такой день не мог пройти бесследно. Цензор.НЕТ пообщался на передовой с украинскими защитниками: добровольцами, воинами Вооруженных сил Украины, где они поделились своими впечатлениями о работе волонтеров и поблагодарили их за эту работу.
Пожалуйста, подождите...
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Я б на місці волонтерів подумала б про це.
Невже не ясно, до чого я хилю? Обов"язково треба хитровикрутити зміст коменту?
И как хорошо, что продолжительность жизни старого советского пердунства на 20 лет меньше, чем в европах - прикиньте отложить перемены на 20 лет, а жизнь у вас только одна. Одно плохо - они до сих пор размножаются.
Прав был террорист ходаковский, когда говорит, что через войну нужно пропустить все мужское население.
уже 5 років ремонтую для фронту акумулятори, чи поставляю на фронт робочі б/у по ціні металолому, тобто, коли акум своє відживе, його здадуть в лом і повернуть вкладені кошти,
тобто постачаю безкоштовно
Коли бачать вони волонтерів.
Яким вовчим зирком блимають очі їхніх тітушок і торпед,
Дрижать від бажання стопорнуть їх сутності вахтерів,
А волонтери... Вони все бачать-чують і рухають вперед.
Вони нервують і психопатять, та позичають один одному мужності,
І кожного дня таранять мури нашої самовдоволеної байдужості.
Наражаються на озлоблення і зверхність кожен Божий тудей,
Отримуючи нерозуміння та скандали від рідних людей.
Але кожен їх крок вартий тисячі озвичаєних кроків.
Кожне слово і вчинок --- сотні програмних уроків.
Це найвище сестринство , найчистіша братва,
Прозвучала за них не одна молитва,
Їх стрій не вирівняний і різномастний,
І вочевидь тому розвільно-прекрасний.
Вас здоровлю ,хвалю, під різдвяний вертепчик,
І під йолку ложу недолугий мій репчик.
СБУ выдала России очередного добровольца, воевавшего за Украину