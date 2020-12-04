"Все, кто воевал за свободу Украины, воюет и погиб за нее, - слава вам" - добровольцы, волонтеры и бойцы ВСУ поздравили украинских солдат с профессиональным праздником. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Наша армия - это гордость страны. За шесть лет войны с московскими оккупантами ребята поняли, что враг может напасть в любой момент, даже если нам годами говорили, что это "добрый сосед". Поэтому теперь они понимают значение слова - защитник, по-другому. Самое главное, что большинство тех, кто носит гордое название - боец Вооруженных Сил Украины, знают: "За Украину не нужно умирать, за нее надо убивать".
Корреспондент Цензор.НЕТ побывал на фронте, среди тех, кто непосредственно защищает нашу страну от врагов. Специально для нашего сайта добровольцы, волонтеры и бойцы ВСУ, поздравили украинское воинство с профессиональным праздником.
Нам есть чем гордиться.
Слава Украине!
Топ комментарии
+50 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий06.12.2020 09:04
+42 Віктор Боровецький b7a6cf67
показать весь комментарий06.12.2020 09:04
+42 Van-Basten Van-Basten
показать весь комментарий06.12.2020 09:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
-Вітаю ВСІХ -воїнів ЗСУ, Добробатів, Волонтерів, Патріотів, Зброярів та сім'ї Всіх хто на фронті і в тилу кує перемогу України!!! Вдячний демобілізованим захисникам України та їх родинам!
-Приношу сердечну вдячність та співчуття сім'ям загиблих на фронті Героїв України, сім'ям загиблих та скалічених Героїв Небесної Сотні! Велика шана ВАМ і наш низький Уклін Побратимам по Боротьбі!!
-Зневажаю і люто ненавиджу всіх, хто на на Печерських пагорбах і в тилу працює на інтереси агресорів Путіна і олігархів - на шкоду Україні і її народу. Ганьба їм та прокляття поколінь патріотів!
2 грудня затримали учасника бойових дій на сході України у складі добровольчого підрозділу батальйону імені Шейха Мансура - Руслана Акієва.
Його затримали з порушенням усіх норм: в порушення ст. 582 КПК України, без надання належних документів, які б підтверджували перебування затриманого у міжнародному розшуку Інтерполу та правомірність його затримання, яке відбулося на підставі листа Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НП України від 01.12.2020р., тобто, датованого за один день до затримання Руслана Акієва та листа Офісу Генерального прокурора України від 06.10.2020р., тобто, датованого раніше, ніж вказаний вище лист.
Затриманого грубо було позбавлено права на захист, у зв'язку із чим його адвокат був вимушений цілу добу їздити по м.Києву в пошуках місця знаходження, однак так і не зміг поспілкуватися із затриманим.
В подальшому було з'ясовано, що Руслана Акієва вже етаповано до Молдови з грубим порушенням КПК України, навіть без ухвали слідчого судді, без застосування тимчасового арешту, що свідчить про повне ігнорування правоохоронними органами України вимог свого й міжнародного законодавства та безпрецедентного порушення прав людини і громадянина.
Це - не перший випадок протягом цього року, коли боєць батальйону Шейха Мансура екстрадований до Молдови за спрощеною процедурою.
Така екстрадиція є порушенням норм законодавства України, зокрема - статей 588 і 589 Кримінального процесуального кодексу України, які передбачають відмову в екстрадиції у спрощеному порядку, коли є обґрунтовані підстави вважати, що екстрадиція суперечить інтересам національної безпеки України.
Зараз ми ініціюємо подання від Комітету з питань зовнішніх відносин та міжпарламентського співробітництва та Комітету національної безпеки, оборони та розвідки з направленими листами і запитами до Президента, до Міністерства закордонних справ, до СБУ і Офісу Генпрокурора - належним чином відреагувати і взяти це під свій контроль.
Я наголошую, що це - злочин проти України і підрив нашої обороноздатності.
-"Українці повільно запрягають, але дуже прудко їдуть... "
..
Так что ві полегче с термином "тіловіе крісі" - без обеспечения тілов невозможно воевать!
Найщиріші співчуття родинам.
Уклін і шана.
Живим - щастя. Всупереч усьому.
А ми завжди поруч.
Тільки серце болить. І нервів вже нема. Сліз скільки виплакано за вас, хлопці.
Мусите жити. І боротися.
Прошу вас.
СолдатМатросСтарший солдатСтарший матросСержантський і старшинський складМолодший сержантСтаршина 2 статтіСержантСтаршина 1 статтіСтарший сержантГоловний старшинаСтаршинаГоловний корабельний старшинаСклад прапорщиків і мічманівПрапорщикМічманСтарший прапорщикСтарший мічманМолодший офіцерський складМолодший лейтенантМолодший лейтенантЛейтенантЛейтенантСтарший лейтенантСтарший лейтенантКапітанКапітан-лейтенантСтарший офіцерський складМайорКапітан 3 рангуПідполковникКапітан 2 рангуПолковникКапітан 1 рангуВищий офіцерський складГенерал-майорКонтр-адміралГенерал-лейтенантВіце-адміралГенерал-полковникАдміралГенерал армії України
Саке pаспивают холодным
Лyчше б мы взяли поpтвейна...
А дебилный видосик от предателя вора-членограя вам Офис Предателя Украины выложит попозже.
Український народ складає Вам свою шану за вірність Батьківщині, стійкість, героїзм та волю коли державні інституції НЕ в повній мірі виконують завдання Закону про Оборону України - Ми Громадяни України з Вами …
Бажаємо Вам ПЕРЕМОГИ , повернутися Живими і неушкодженими, Здоров'я , Божих благословень Вам і Вашим Родинам
https://youtu.be/QaUBRG7uY4U
Слава Українській Армії! Хай береже Господь всіх, хто любить, захищає та боронить Україну, і на фронті і в тилу!
Щоб шаблі не брали, щоб кулі минали голівоньки Ваші!
Все буде УКРАЇНА !! Будьмо!