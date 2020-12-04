Литовский депутат, активно выступающий против ЛГБТ, "засветил" голого мужчину за собственной спиной на онлайн-совещании Сейма. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Курьезы
На данный инцидент уже отреагировал председатель комитета по культуре Литовского Сейма Витаутас Юозапайтис.
Литовский депутат от партии Порядок и справедливость Пятрас Гражулис случайно показал голого мужчину, который стоял рядом с ним во время онлайн-конференции парламентского комитета по культуре. Ранее Гражулис неоднократно позволял себе гомофобные речи и в принципе известен своей анти-ЛГБТ+ риторикой - особенно во время гей-прайда в Вильнюсе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".
Гражулис на короткое время включает камеру, и, пока она остается включенной, можно увидеть, как за ним стоит раздетый мужчина.
По словам председателя парламентского комитета Витаутаса Юозапайтиса, другие люди, сидящие рядом с депутатами во время митингов, могут представлять опасность для репутации политиков.
"Безусловно, это обязанность каждого члена парламента — обеспечить, чтобы ни один лишний человек не появился во время встречи. Это вопрос, почему они полуголые в рабочее время. Конечно же, вы можете сказать, что это личная жизнь каждого, но вы же подключены к совещанию Сейма!" — говорит Юозапайтис.
Пожалуйста, подождите...
Так откуда тогда этот полугольій персонаж ?
Это только ваши депутатьі такие любвеобильньіе и аварийньіе ?
А наказание какое ? Или тоже прикрьіваются неприкосновенностью ?
Мрак, одним словом.
Я такой-ж(ні, не так, я по жінкам, справді)). Але поки я не здохну, та такі як я, хто бачив(жив) "совок"(40-70), "кіна" не буде!
як на мене, логічно було б пройти повз цієї новини, ні?
может один из них и подсказал с компом что-то
Чего сразу гамном в новостях разбрасываться?
Просто чоловіки-гомосексуалісти знають часто розуміють, що чинять погано і виступають проти розповсюдження. Знав одного такого особисто. Так і казав: я все прекрасно бачу, як це може зруйнувати людину, і сам проти цього.
Але ж жопа просить пісюна...
ох и комики... эти гомики (с)
Любого из нас больше всего в ближнем раздражает то, что у нас у самих в недостатках.
"В глазу ближнего видишь соринку, а в своём бревна не замечаешь" - это не о каких то изъянах в характере, а об именно таких же изъянах.
потрафить убогому гомофобному плебсу, заслужить очки у местных ЗажОпов, ЗеБилов и срузьке. )
Скандальная гей-вечеринка в Брюсселе. В "оргиях папиков" участвовали и украинские политики