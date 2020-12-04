Литовский депутат, активно выступающий против ЛГБТ, "засветил" голого мужчину за собственной спиной на онлайн-совещании Сейма. ВИДЕО

На данный инцидент уже отреагировал председатель комитета по культуре Литовского Сейма Витаутас Юозапайтис.

Литовский депутат от партии Порядок и справедливость Пятрас Гражулис случайно показал голого мужчину, который стоял рядом с ним во время онлайн-конференции парламентского комитета по культуре. Ранее Гражулис неоднократно позволял себе гомофобные речи и в принципе известен своей анти-ЛГБТ+ риторикой - особенно во время гей-прайда в Вильнюсе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

Гражулис на короткое время включает камеру, и, пока она остается включенной, можно увидеть, как за ним стоит раздетый мужчина.

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По словам председателя парламентского комитета Витаутаса Юозапайтиса, другие люди, сидящие рядом с депутатами во время митингов, могут представлять опасность для репутации политиков.

"Безусловно, это обязанность каждого члена парламента — обеспечить, чтобы ни один лишний человек не появился во время встречи. Это вопрос, почему они полуголые в рабочее время. Конечно же, вы можете сказать, что это личная жизнь каждого, но вы же подключены к совещанию Сейма!" — говорит Юозапайтис.

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