РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11271 посетитель онлайн
Новости Видео Общество
2 093 33
волонтеры (2545) Наев (332)

Наев поздравил украинских волонтеров: Благодаря вам ВСУ возродились и стали сильнее. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев в Международный день волонтера, который отмечают в мире 5 декабря, выступил со словами благодарности в адрес украинских волонтеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ОС ЗСУ.

Смотрите также: "Ваша поддержка дает нам веру и еще больше шансов для Победы",- украинские воины обратились к волонтерам. ВИДЕО

5 декабря весь мир отмечает международный День волонтера. Для Украины - это особый праздник, который стал приоритетным после начала российской агрессии. Именно в 2014 г. украинцы перед лицом опасности, начали помогать нашим воинам в неравной, казалось бы, борьбе.

Волонтеры - помогали всем: одежда, средства защиты, автомобили, военное снаряжение. Тысячи тонн грузов ехали на фронт с мирных территорий Украины, помощь шла из заграницы. Благодаря совместным усилиям, украинский народ сумел остановить наступление московских террористов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
вся Украина стала волонтерами в 2014 году,такого не ожидал не кто и конечно индейцы Украины вместе со всеми - спасибо ВОЛОНТЕРАМ, которые этим занимаются ,на постоянной основе
показать весь комментарий
05.12.2020 10:03
+14
Наев поздравил украинских волонтеров: Благодаря вам ВСУ возродились и стали сильнее - Цензор.НЕТ 3544
показать весь комментарий
05.12.2020 10:08
+10
Весь смысл волонтерства свелся бы к нулю, если бы у нас не было таких парней, как Сергей Наев и ему подобных. Если бы не они, над ВР давно бы уже аквафреш болтался, а мертвечук президентом был. А клован со своим кварталом на корпоративах у пуйловских уродов мудями на рояле бренчал.
показать весь комментарий
05.12.2020 10:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Весь смысл волонтерства свелся бы к нулю, если бы у нас не было таких парней, как Сергей Наев и ему подобных. Если бы не они, над ВР давно бы уже аквафреш болтался, а мертвечук президентом был. А клован со своим кварталом на корпоративах у пуйловских уродов мудями на рояле бренчал.
показать весь комментарий
05.12.2020 10:02 Ответить
вся Украина стала волонтерами в 2014 году,такого не ожидал не кто и конечно индейцы Украины вместе со всеми - спасибо ВОЛОНТЕРАМ, которые этим занимаются ,на постоянной основе
показать весь комментарий
05.12.2020 10:03 Ответить
Индейцы Украины- это сила. Даже на Цензоре.
показать весь комментарий
05.12.2020 10:11 Ответить
так)))
показать весь комментарий
05.12.2020 10:12 Ответить
А благодаря лохам шуты прессуют волонтеров и деморализуют армию.. Почти как в пословице " Свой дурак хуже врага"
показать весь комментарий
05.12.2020 10:06 Ответить
де мій коментар
показать весь комментарий
05.12.2020 10:58 Ответить
Загубив? Спитай у адміна, може щось не те набазікав
показать весь комментарий
05.12.2020 11:22 Ответить
цікаво що твоє базікання для адміна нормальне...
показать весь комментарий
05.12.2020 15:44 Ответить
У тебя есть претензии к моим комментариям? Ну так расскажи какие. Или иди, адрес знаешь?
показать весь комментарий
05.12.2020 15:53 Ответить
При чому тут мої претензії..Ти з дуба впав?
показать весь комментарий
05.12.2020 16:28 Ответить
Похоже, тебя как в детстве уронили, ты так и не поднимался. Це хто намалював
"цікаво що твоє базікання для адміна нормальне" ?
показать весь комментарий
05.12.2020 17:47 Ответить
Слухай дурік.Я спитав де мій комент,під своїм коментом,який стосувався цього клоуна із сої: https://www.youtube.com/watch?v=C9mDluJ4meQ
до тебе питань нема,ти порожнє місце...
показать весь комментарий
05.12.2020 19:05 Ответить
А теперь слушай сюда, не пустое ты , а отхожее место. Ты перед тем, как на форум прихилять, зеньки не заливай.. Или похмелись, ханыж. Может тогда начнешь по клавишам попадать и писать свое дерьмо по адресу.
показать весь комментарий
05.12.2020 19:34 Ответить
Наєв привітав українських волонтерів: Завдяки вам ЗСУ відродилися і стали сильнішими - Цензор.НЕТ 6282
показать весь комментарий
05.12.2020 19:43 Ответить
Наев поздравил украинских волонтеров: Благодаря вам ВСУ возродились и стали сильнее - Цензор.НЕТ 3544
показать весь комментарий
05.12.2020 10:08 Ответить
Більшість волонтерів як чорт ладану цурається політики- і вірно роблять, коменти тому підтвердження.
Зі святом Вас!
показать весь комментарий
05.12.2020 10:13 Ответить



Sofiya Fedyna

@ukrainesinger

·11 мин

Волонтерку Оксану Корчинську на день волонтера НЕ ВПУСТИЛИ на урочистості до дня волонтера в Ірпінський центр для ампутантів, який вона і заснувала... Бо вона відмовилася від нагороди #потерпілого і Хомчака...
показать весь комментарий
05.12.2020 12:00 Ответить
мабуть взнали, що чоловік допомогав "нашистам" суркова виховувати бойовіків для боротьби з "кольоровими" революціями?
показать весь комментарий
05.12.2020 12:08 Ответить
з тобою разом доломогав?
показать весь комментарий
05.12.2020 12:14 Ответить
Про Дмитра Корчинського відомо, що був провокатором, залучав хлопців в УНА УНСО, а потім здавав їх міліції. Читала його книгу, де він паплюжив наших добровольців на стороні молдаван у війні з росіянами.
показать весь комментарий
05.12.2020 15:12 Ответить
Добровольці з УНА-УНСО захищали Українців Придністрянщини - корінних жителів краю, на їх споконвічних українських територіях Лівобережжя Дністра. Д. Корчинський складна і з протиріччями постать, достовірніше послухати Ігора ("Тополя").
показать весь комментарий
05.12.2020 19:31 Ответить
а лампасники пробовали не воровать?
показать весь комментарий
05.12.2020 10:24 Ответить
У хомчака запитай, але йому не до тебе.
показать весь комментарий
05.12.2020 10:29 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Наєв привітав українських волонтерів: Завдяки вам ЗСУ відродилися і стали сильнішими - Цензор.НЕТ 9454
показать весь комментарий
05.12.2020 10:51 Ответить
Наєв привітав українських волонтерів: Завдяки вам ЗСУ відродилися і стали сильнішими - Цензор.НЕТ 9918
показать весь комментарий
05.12.2020 10:54 Ответить
Наєв привітав українських волонтерів: Завдяки вам ЗСУ відродилися і стали сильнішими - Цензор.НЕТ 3636
показать весь комментарий
05.12.2020 12:05 Ответить
Святая правда! Подписываюсь под каждым словом НАЕВА и всех комментаторов, которые с благодарностью и гордостью отзываются о наших земных Ангелах-Хранителях- волонтерах! Именно с волонтеров-"мурашек" началось вещевое обеспечение нашей Армии, снабжение продуктами питания, обувкой, маскировочными сетками, халатами- кикиморами. Да какую сферу не возьми, везде без волонтеров с 2014 года было просто невозможно при пустой казне. Слава им и хвала!!!
показать весь комментарий
05.12.2020 12:25 Ответить
Так, усі ми були волонтерами, допомагали і на Майдан, і на Армію, тільки не все попадало за призначенням. Останнього разу ледве дотягла три сумки продуктів на Майдан, на пасху, а потім з'ясувалося, що віддала сепаратистам, які зайняли палатку під червоно-чорним стягом... Купила 5 армійських облігацій, але не схотіла через три роки забрати гроші. Все для наших захисників. Моя сім'я й зараз допомагає пораненим, а також відсилає щомісяця в благодійний фонд. Дай Боже здоров'я і успіхів нашим воїнам, волонтерам і благодійникам.
показать весь комментарий
05.12.2020 15:02 Ответить
Ну вот у нас такой говнокомадовач, который не беспокоится совсем о своей армии, и тогда приходится всё это делать волонтёрам. Спасибо им большое за это, за заботу, за доброту!
показать весь комментарий
05.12.2020 15:52 Ответить
 
 