РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4968 посетителей онлайн
Новости Видео Экономика
11 343 205
тарифы (1806) электроэнергия (763)

Заниженные тарифы на электроэнергию для населения разрушают экономику, - Кушнирук. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Экономика

Заниженные тарифы на электроэнергию для населения разрушают экономику, - Кушнирук. ВИДЕО

Правительство должно как можно скорее ликвидировать перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии и привести тарифы для бытовых потребителей к адекватному рыночному уровню.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил экономист Борис Кушнирук, иформирует Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что мы затянули с тем, чтобы начать выравнивать тарифы на электроэнергию для населения по отношению к промышленности. Фактически мы продолжаем очень печальную практику, которая тянется еще с советских времен, так называемого перекрестного субсидирования, когда за счет завышенных цен для промышленности мы дотируем, сохраняем заниженные цены для населения. И понятно, что это продолжаться бесконечно не может ", - отметил Кушнирук.

Он отметил, что для населения тарифы на электроэнергию в Украине пока самые низкие не только среди стран ЕС, но и соседних России, Молдовы и Беларуси. Однако низкие тарифы для населения по сути компенсируются высокими тарифами для промышленных потребителей, что негативно влияет на экономику и конкурентоспособность украинских производителей.

"Учитывая, что нам необходимо за счет чего-то держать если не баланс, то что-то, что бы напоминало баланс между расходами и доходами от продажи электроэнергии, нам приходится поднимать тарифы для промышленности. Ну кто-то же должен заплатить. Сейчас за это платит промышленность ", - добавил экономист.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн /кВт.год на первые 100 кВт и 1,68 грн / кВт.ч на другой объем месячного потребления, что в более 4 раз меньше, чем средний тариф в Европе. По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не будет покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Повторения импорта тока из России украинская энергосистема не переживет, - Кучеренко

Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн. Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+68
Заниженные тарифы на электроэнергию для населения разрушают экономику... Ахметова и Коломойского.
показать весь комментарий
05.12.2020 13:00
+37
Заниженные тарифы на электроэнергию для населения разрушают экономику - Кушнирук - Цензор.НЕТ 7104
показать весь комментарий
05.12.2020 13:04
+37
сколько кинули бабла этому "экономисту " Боре ? В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе !!!
показать весь комментарий
05.12.2020 13:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Заниженные тарифы на электроэнергию для населения--- нет завышенные затраты на её производство! И не желание свернуть хитрожопых производителей.
показать весь комментарий
06.12.2020 03:20 Ответить
"Уряд має якнайшвидше ліквідувати перехресне субсидування..." і субсидування населення... все одно не платять
показать весь комментарий
06.12.2020 10:18 Ответить
Разрушает экономику зелень...
показать весь комментарий
06.12.2020 11:37 Ответить
Надо поднять тарифы на э/э. Ободрать побольше тупых избирателей.
показать весь комментарий
06.12.2020 11:41 Ответить
Этот Борис Кушнирук не экономист, а очередной п*здюк Ахметова или Коломойского. Это я тебе скажу, как экономист. Искусственно завышенные тарифы, в разы (!) - убивают нашу экономику. У нас профицит (!) собственной атомной дешёвой энергии.
Зеленый тариф немедленно надо уменьшать до 2 грн/кВт.
Большой плюс - дали возможность импортировать атомную эл. - эн. из России и Белоруссии. Пусть её хоть из Африки заводят в Украину. Больше конкурентов будет этим мудакам (Ринатику, Пете и Коломойскому). И больше трейдеров, пусть торгуют.
Вот тогда и энергия для населения меньше 1 грн будет, а для бизнеса честного (мелко-среднего) меньше 2 грн.
Андрюха Герус на правильном пути был, но запугали видно.
Помните кипиш с Ляшко - таким же п*здюк ом Ахметовским. " Зрадник, Зрадник ату его..."
Сам ты Ляшко - ЗРАДНИК и п*здун Ахметовский.
показать весь комментарий
02.01.2021 02:30 Ответить
Страница 3 из 3
 
 