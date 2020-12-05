Фабрика под Киевом производила елочные шары с логотипом армии РФ. После резонанса тираж уничтожили. ВИДЕО

Клавдиевская фабрика на Киевщине запустила в производство елочные украшения с логотипом армии России, однако об этом узнали приехавшие на экскурсию гости. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Об этом в Facebook сообщил экскурсовод Сергей Савченко, передает Цензор.НЕТ.

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Так, зайдя во время экскурсии в цех, на запрете входа в который настаивал местный экскурсовод, посетители увидели коробки с бело-красными шарами. На них отчетливо проступала звезда и надпись: "Армия РФ".

Когда разложенный товар начали снимать, оператора спросили: "Кто вам разрешил здесь фотографировать". Съемку, по словам Савченко, силой пытались завершить.

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В то же время администрация фабрики даже и не скрывает, что сотрудничает с Россией.

"Исторически сложилось так, что одним из рынков сбыта продукции была Российская Федерация. В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка. Часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию, заказы размещались через CRM-систему, что позволяло максимально оптимизировать и ускорить выполнение заказов в условиях сжатых сроков", - говорится в сообщении Павла Гукасова, который распространила в Facebook пресс-служба предприятия.

При этом на фабрике заявили, что тираж уже ликвидировали, и в будущем все заказы будут проходить этический контроль. Руководитель предприятия извиняется и разделяет возмущение общественности.



