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Фабрика под Киевом производила елочные шары с логотипом армии РФ. После резонанса тираж уничтожили. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Клавдиевская фабрика на Киевщине запустила в производство елочные украшения с логотипом армии России, однако об этом узнали приехавшие на экскурсию гости. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Об этом в Facebook сообщил экскурсовод Сергей Савченко, передает Цензор.НЕТ.

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Так, зайдя во время экскурсии в цех, на запрете входа в который настаивал местный экскурсовод, посетители увидели коробки с бело-красными шарами. На них отчетливо проступала звезда и надпись: "Армия РФ".

Когда разложенный товар начали снимать, оператора спросили: "Кто вам разрешил здесь фотографировать". Съемку, по словам Савченко, силой пытались завершить.

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В то же время администрация фабрики даже и не скрывает, что сотрудничает с Россией.

"Исторически сложилось так, что одним из рынков сбыта продукции была Российская Федерация. В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка. Часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию, заказы размещались через CRM-систему, что позволяло максимально оптимизировать и ускорить выполнение заказов в условиях сжатых сроков", - говорится в сообщении Павла Гукасова, который распространила в Facebook пресс-служба предприятия.

При этом на фабрике заявили, что тираж уже ликвидировали, и в будущем все заказы будут проходить этический контроль. Руководитель предприятия извиняется и разделяет возмущение общественности.

Фабрика под Киевом производила елочные шары с логотипом армии РФ. После резонанса тираж уничтожили 01
Фабрика под Киевом производила елочные шары с логотипом армии РФ. После резонанса тираж уничтожили 02
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Топ комментарии
+63
Зелений скаже "Какая разница".
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05.12.2020 13:29
+50
Фабрика под Киевом производила елочные шары с логотипом армии РФ. После резонанса тираж уничтожили - Цензор.НЕТ 6491
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05.12.2020 14:02
+43
Які ж ви паскуди...Вбивають Ваших же сусідів,знайомих...Продажнії хахли ви є...
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05.12.2020 13:34
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Пля, не нужно отмазывать карлика. Торговать придется, экономики были завязаны как сиамские близнецы. Но производить фетиш для убийц?
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05.12.2020 20:06 Ответить
Деньги не пахнут. Им хоть звезды рисовать, хоть кресты - один хрен. А ведь у кого то из этих "рисовальщиц" сын мог воевать на донбасе.
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05.12.2020 16:20 Ответить
если бы сын воевал на Донбассе, то ета рисовальщица плюнула бы в харю етому директору фабрики
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05.12.2020 16:25 Ответить
Ну і що? Це що "велика"новина ? Це квіточки... на жаль ! В нас багато заводів працюють на військову промисловість РФ ! Хто відкрито- хто таємно... І що ? В нас що є служба безпеки України ? Скоріше РФ ! ! В нас зараз на кожному кутку зрада гірша ніж за часів януковича . Всі його представники злочинної сім'ї повернулись до влади . Дійшло до того, що можна красти "по закону" !!!! Кради мільйони , заплати 1000євро і все ГУД ! Повна Деградація Розуму і моралі! От дожили ...
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05.12.2020 16:31 Ответить
Бред, они же их не в Украине продавали! Так надо запретить любой экспорт в Россию и сидеть с голой жопой, зато с гордостью за страну!
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05.12.2020 17:07 Ответить
Ну чего, можно на на шарах написать " Боже береги Америку".
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05.12.2020 17:36 Ответить
а чуть пониже Америки написать - путлер куйло!!!!
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05.12.2020 17:39 Ответить
запаренный, это сразу было понятно что у тебя никакой гордости не за что нету..... ты бы вообще все путлеру продал и сидел бы не с голой ж.пой зато с балалайкой и с бутылкой гжелки.... вата ты позорная. в АТО тебе прбывать надо!
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05.12.2020 17:45 Ответить
Торговець суверенітетом та державністю. Гнида. Щоби дійшло до цього хохляцького куркуля, треба всі кульки з логотипами армії рф, яка вже вбила 13 тисяч українських громадян в Донбасі, запхати йому в горлянку.
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06.12.2020 00:15 Ответить
Сжеч нахер вместе с фабрикой
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06.12.2020 03:01 Ответить
Гарна робота патріотів України і презент на свято ЗСУ
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06.12.2020 11:05 Ответить
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