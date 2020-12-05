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Выявлен схрон с гранатометами и взрывчаткой на Донетчине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Выявлен схрон с гранатометами и взрывчаткой на Донетчине. ВИДЕО

При осмотре одного из разрушенных зданий фермерского хозяйства на окраине н.п. Польное в Донецкой области правоохранители обнаружили замаскированный тайник с боеприпасами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

При этом отмечается, что пиротехническая группа ГосЧС изъяла для утилизации 3 гранатомета, 12 боевых гранат, тротиловые шашки, пороховые заряды, 480 патронов различных калибров и другие взрывоопасные предметы.

По данному факту в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению причастных к уголовному преступлению лиц.

Выявлен схрон с гранатометами и взрывчаткой на Донетчине 01
Выявлен схрон с гранатометами и взрывчаткой на Донетчине 02
Выявлен схрон с гранатометами и взрывчаткой на Донетчине 03
Выявлен схрон с гранатометами и взрывчаткой на Донетчине 04

Смотрите также: Тайник с 16 гранатами, тротилом и около тысячей патронов обнаружен на Ривненщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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щаз татаров вам про загрозы его жыттю от антиукраинских элементов повидайе...
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05.12.2020 16:26 Ответить
Шкода. Може, воно для ОП призначалося....
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06.12.2020 03:55 Ответить
 
 