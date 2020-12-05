Ветераны АТО приехали на фабрику под Киевом, где делали игрушки с логотипом армии РФ: "Вы знали, что это будет п#здец". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Ветераны АТО посетили фабрику елочных игрушек под Киевом, которая производила шары с логотипом Армии РФ, чтобы пообщаться с руководством. Внимание! На видео пристутствует ненормативная лексика.
Об это сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 360.
Участники АТО потребовали от директора компании показать утилизированные игрушки и контракты.
Он, в свою очередь, рассказал, что действительно у него есть контракт с Россией, но это не запрещено законом.
"Это морально не очень красиво, но лучше я оттуда заберу деньги и тут буду платить налоги, больше миллиона в бюджет", - сказал директор.
"А я так не считаю… Я бросил работу и пошел воевать", - ответил ему военный.
"Что хотите, то и делайте. Палите меня, бейте, что хотите, вляпался", - сказал хозяин и попросил дождаться полиции, поскольку к нему пришло слишком много людей для него одного.
На фабрику приехала полиция. Позже появился представитель СБУ. На данный момент правоохранители проводят осмотр помещения.
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Как раз жены их и разрисовывают)
И из за того что они разрисованные в ручную, цена у них выше чем у китайских) и у нас их к сожалению не покупают
Просто это больше похоже на заказуху) директор берет такой стремный заказ, посетители "случайно" заходят в помещение куда вход запрещен и где случайно лежат эти игрушки)))
То что директор мудак, это и так понятно) видно сильно деньги нужны были)
Но самое интересное, работников, которые расписывают игрушки, рисунок похоже не смущал
Украина выиграла поданную в ВТО апелляцию по делу о запрете экспорта украинских вагонов в РФ
Кстати говоря, для чего Украина через ВТО оспаривала эмбарго на поставку вагонов в кацапию? А ведь вагоны, в отличие от игрушек, могут реально повысить боевую готовность армии РФ. Потому как и личный состав там можно перевозить, и технику на платформах, и топливо в цистернах. А тут кацапы сами отказались, а мы с кожи вон лезем, требуем разрешения на продажу. И что-то ветеранов АТО не было с протестами
Украина выиграла поданную в ВТО аппеляцию по делу о запрете экспорта украинских джавелинов в рф
ПыСы: Цензор.НЕТ ! 360 - говно источник. Не ссылайся на него - не треяй лица.
Просто он очень дружен с РФ и там у него есть такая же компания оформленая в мосвке...и по Г+Г об этом показывали....СБУУУУ аууууу.
ну и потом кацапскую нефть качать до скончания времен
да, с врагом торговать нельзя (хоть и во время временного перемирия), но и откуда такая уверенность что эти шарики заказали "плохие" русские, может это Навальный и оппозиция купили шарики из незалежной Украины...
НО!!!!! КАК вам Кива ,Медвечук,судьи прокуроры,таможеники- ГОСУДАРСТВО ТЫ ГДЕ?????
ГДЕ СПЕЦ. СЛУЖБЫ, где контр .Разедка? ВЫ ВАЩЕ ЕСТЬ?????