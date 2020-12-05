Ветераны АТО приехали на фабрику под Киевом, где делали игрушки с логотипом армии РФ: "Вы знали, что это будет п#здец". ВИДЕО

Ветераны АТО посетили фабрику елочных игрушек под Киевом, которая производила шары с логотипом Армии РФ, чтобы пообщаться с руководством. Внимание! На видео пристутствует ненормативная лексика.

Об это сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 360.

Участники АТО потребовали от директора компании показать утилизированные игрушки и контракты.

Он, в свою очередь, рассказал, что действительно у него есть контракт с Россией, но это не запрещено законом.

"Это морально не очень красиво, но лучше я оттуда заберу деньги и тут буду платить налоги, больше миллиона в бюджет", - сказал директор.

"А я так не считаю… Я бросил работу и пошел воевать", - ответил ему военный.

"Что хотите, то и делайте. Палите меня, бейте, что хотите, вляпался", - сказал хозяин и попросил дождаться полиции, поскольку к нему пришло слишком много людей для него одного.

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На фабрику приехала полиция. Позже появился представитель СБУ. На данный момент правоохранители проводят осмотр помещения.