Прекращение огня в Нагорном Карабахе: В столице Азербайджана Баку готовят парад. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В столице Азербайджана Баку 10 декабря пройдет военный парад.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Министерства обороны Азербайджана, военный парад пройдет на площади Азадлыг. В нем примут участие более 3 тыс. военнослужащих, продемонстрируют 150 единиц военной техники.
Также на параде представят часть военных трофеев.
Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел новый государственный праздник - День Победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября.
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А в нас армію, на жаль, руйнують хомчаки..
Оксана Корчинська- як виганяють хлопців, які мають ампутації, з лав ЗСУ.
Про хомчака. І втікача Зеленського.
Хочешь что-нибудь сказать об этом?
Там народец такой же тупой, как наш
Эрдоган держит Путиена за трубопроводы..
Какие нафиг договоры?
Тем временем в Карабах ежедневно возвращается не меньше 1000 армян.
Единственный город, который реально достался Азербайджану Шуша.
Об этом прямо говорит вся позиционная пресса и западные политологи.
2) вошло их не 10 тысяч а две . это немного меньше чем ты пишешь
3) Азербайджан отбил два ( если не ошибаюсь ) района и еще три (вместе со всеми населенными пунктами ) получил после прекращения боевых действий . это немного больше чем "Единственный город Шуша"
вывод . если взялся писать комментарии будь пожалуйста точен и передай привет западным политологам и какой то неизвестной мне " позиционной прессе "
Спецназ ВДВ - 2000, саперы - 2000, МЧС - 4000, военная полиция - 2000, технический персонал - хрен его знает, не меньше нескольких тысяч
Создано 30 укрепрайонов.
В азербайджанских городах отсутствует азербайджанская полиция, вместо нее - кацапская.
Это прямая капитуляция
А ты, если хочешь перечить взрослым дядям и писать комментарии - сначала заканчивай свое пту, может сможешь заработать на тарелку и черпать информацию из источников кроме цензора.
Например, новое время, евроньюс и ТП.
твоя писанина имеет документальное подтверждение или мне тебе на слово верить ? а то ведь плод фантазии без подтверждения называется брехней
2. Osvobozhdeni 80% territorii. Ostavshiesya 20% s mirotvorcami ne oboronosposobniy ogrizok.
3. v den' po 1000, no v summe vse ravno budet ne bolshe 70 000. Eto realno skolko tam bylo, ne schitaya *******. Plus my toje budem tuda vozvrashat' svoix bejencev. V sela Shushi, Xojali i tak dalee.
Проте потрібно намагатись усе робити "чисто".
"Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях".
Это - явная ложь. ВС Армении покидают все занимаемые позиции по мере вхождения миротворческих сил.