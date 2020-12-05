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Азербайджан (745) парад (623) Нагорный Карабах (469)

Прекращение огня в Нагорном Карабахе: В столице Азербайджана Баку готовят парад. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В столице Азербайджана Баку 10 декабря пройдет военный парад.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Министерства обороны Азербайджана, военный парад пройдет на площади Азадлыг. В нем примут участие более 3 тыс. военнослужащих, продемонстрируют 150 единиц военной техники.

Также на параде представят часть военных трофеев.

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Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел новый государственный праздник - День Победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+38
Здобули жадану перемогу.
А в нас армію, на жаль, руйнують хомчаки..
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05.12.2020 21:01
+36
По белому завидую Азербайджану.. у них нормальный президент, не то что у нас подонок-наркоман-малоросс с комплексом "если ты обосрался, обвиняй Порошенко"..
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05.12.2020 21:09
+25
моя бабушка родом из Агстафы,раньше называлась Елизаветендорф ,они немцы были выселены во время войны в Казахстан.Бабушка говорила на азербайджанском и часто хорошими словами вспоминала свою родину и азербайджанский народ. Я очень рад что Азербайджан смог вернуть свою землю и изгнать окупантов
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05.12.2020 21:05
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Здобули жадану перемогу.
А в нас армію, на жаль, руйнують хомчаки..
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05.12.2020 21:01 Ответить
А який гарний парад був у 2014 році,були ж часи перемог!!!
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05.12.2020 21:05 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/3542039162528257/?notif_id=1607191636423698&notif_t=live_video&ref=notif

Оксана Корчинська- як виганяють хлопців, які мають ампутації, з лав ЗСУ.

Про хомчака. І втікача Зеленського.
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05.12.2020 21:07 Ответить
Ты у нас номинант на самый тупой сарказм, Сашенька!..
Хочешь что-нибудь сказать об этом?
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05.12.2020 21:12 Ответить
Яшасин Азербайджан!!!!!
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05.12.2020 21:02 Ответить
моя бабушка родом из Агстафы,раньше называлась Елизаветендорф ,они немцы были выселены во время войны в Казахстан.Бабушка говорила на азербайджанском и часто хорошими словами вспоминала свою родину и азербайджанский народ. Я очень рад что Азербайджан смог вернуть свою землю и изгнать окупантов
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05.12.2020 21:05 Ответить
А в нас російськомовні дегенерати не дозволяють військові паради...
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05.12.2020 21:06 Ответить
Ти русскій?
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05.12.2020 21:48 Ответить
Ты шо ли, Бубочка? Решил коменты посмотреть перед сном? Так вот шо я тебе скажу. Как сидел ты в кустах в обоссаных кальсонах - так и дальше будеш там сидеть и ссаться. Не видать тебе никогда никакой победы. Может, разве, в квартале 95 Юзика оприходуешь.
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05.12.2020 21:16 Ответить
Угу. 4 уклонения от призыва - это и есть работа годами для Победы. Вот только чьей?
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05.12.2020 21:34 Ответить
ну,зеленый адвокатишка,опиши тогда длинную череду величайших достижений зеленого ослика с гнидами в ушищах, вот тут все и прозреем...
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05.12.2020 21:58 Ответить
Всё пытаюсь череду величайших достижений Луценко, Шокина, Яремы, Гелетея, Коваля, Кононенко, Грановского, Свинарчука, Пашинского и Авакова найти, но шота не получается. Помоги мне прозреть Припинення вогню у Нагірному Карабасі: В столиці Азербайджану Баку готують парад - Цензор.НЕТ 1378
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06.12.2020 01:27 Ответить
Не я тебя ослепил а марионетка квартальная с бениной рукой в заднице.Вот их достижения всех зеленых задротов и просветят,одни уже прозрели,упоротые со временем созреют....
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06.12.2020 08:42 Ответить
По белому завидую Азербайджану.. у них нормальный президент, не то что у нас подонок-наркоман-малоросс с комплексом "если ты обосрался, обвиняй Порошенко"..
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05.12.2020 21:09 Ответить
Если бы проблема была только в президенте.. а не в лохторате
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05.12.2020 21:16 Ответить
Там не президент,а Цар,який унаслідував золотий унітаз від свого батька.Як Цар він дійсно гарний,бо це його царство,він його любе і захищає.
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05.12.2020 21:19 Ответить
Не цар, а ширваншах Бакинський и хан Карабахский и Нахчиванский
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05.12.2020 22:27 Ответить
К сожалению у нас в Украине сначала нормальным президентом считался Путин ( это тот что сейчас х--ло) рейтинги были одни из самых высоких , потом нормальным и таким желанным для Украины считался Лукашенко ( тот что сейчас Лука изувер), теперь их место занял не менее авторитарный и несменяемый (наследственный) правитель Алиев. Ничего в нашей "демократии" не меняется по прежнему советская жажда подчинения власти "сильной руки" И это факт. Ну а так при всем том я считаю границы незыблемыми, иначе войны без конца и края на каждом участке земного шара.. Карабах это часть Азербайджана, так сложилось, поэтому я за восстановление его территориальной целостности, к сожалению события этих десятилетий не позволят жить совместно азербайджанцам и армянам в одном государстве и это факт.. Однако вмешательство Раши не дало довести эту историю до логичного конца, и она продолжится еще на очень долго. Как известно рашен миротворцы приходят.., но никогда не уходят. И разделяй и властвуй еще ни кто не отменял.
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05.12.2020 22:27 Ответить
Это ты точно подметил, про любителей "крепкой руки". Тут часто мелькают поклонники Пиночета.
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05.12.2020 23:20 Ответить
Спорно. Военные успехи - это отлично, но в Азербайджане диктатура, полная узурпация экономической и политической жизни одной семьей, отсутствие фундаментальных свобод. Вы действительно этого хотите? Понятно, что у нас, возможно, и хуже, как скажут некоторые, но стремиться к азербайджанской модели мы точно не должны.
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06.12.2020 09:30 Ответить
Ин шаа Аллах!
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05.12.2020 21:20 Ответить
Интересная особенность - в параде будут участвовать столько, сколько погибло по официальным данным в войне...
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05.12.2020 21:21 Ответить
Алиев освободил две трети Карабаха - он герой. Порох освободил две трети Донбаса - зрада, барыга и куча уголовных дел и даже одно за приказ о контрнаступлении. В Украине почти все СМИ пророссийские, в Азербайджане государственные.
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05.12.2020 21:23 Ответить
Azerbaijan osvobodil 80% okkupirovannogo.
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08.12.2020 06:58 Ответить
Взамен 10 тысяч хитрозадых торгашей ввели ровно столько кацапского спецназу и празднуют.
Там народец такой же тупой, как наш
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05.12.2020 21:23 Ответить
Тот расиянский десант (не спецназ), после выведения армянских войск тихо исчезнет.. на этом все закончится..
Эрдоган держит Путиена за трубопроводы..
Какие нафиг договоры?
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05.12.2020 21:31 Ответить
Ещё ни в одной стране он не исчез.
Тем временем в Карабах ежедневно возвращается не меньше 1000 армян.
Единственный город, который реально достался Азербайджану Шуша.
Об этом прямо говорит вся позиционная пресса и западные политологи.
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05.12.2020 21:35 Ответить
Очень сомнительны ваши слова и темны ваши мысли..
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05.12.2020 21:47 Ответить
1) москали ввели не спецназ а ВДВ . это немного другой род войск с иной подготовкой

2) вошло их не 10 тысяч а две . это немного меньше чем ты пишешь

3) Азербайджан отбил два ( если не ошибаюсь ) района и еще три (вместе со всеми населенными пунктами ) получил после прекращения боевых действий . это немного больше чем "Единственный город Шуша"

вывод . если взялся писать комментарии будь пожалуйста точен и передай привет западным политологам и какой то неизвестной мне " позиционной прессе " Припинення вогню у Нагірному Карабасі: В столиці Азербайджану Баку готують парад - Цензор.НЕТ 2831
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05.12.2020 21:57 Ответить
Не надо тут лохматить бабушку
Спецназ ВДВ - 2000, саперы - 2000, МЧС - 4000, военная полиция - 2000, технический персонал - хрен его знает, не меньше нескольких тысяч
Создано 30 укрепрайонов.
В азербайджанских городах отсутствует азербайджанская полиция, вместо нее - кацапская.
Это прямая капитуляция
А ты, если хочешь перечить взрослым дядям и писать комментарии - сначала заканчивай свое пту, может сможешь заработать на тарелку и черпать информацию из источников кроме цензора.
Например, новое время, евроньюс и ТП.
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05.12.2020 23:59 Ответить
у меня бабуля и в мыслях не было тебя лохматить

твоя писанина имеет документальное подтверждение или мне тебе на слово верить ? а то ведь плод фантазии без подтверждения называется брехней Припинення вогню у Нагірному Карабасі: В столиці Азербайджану Баку готують парад - Цензор.НЕТ 4260
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06.12.2020 00:07 Ответить
1. v Azerbaijane 2 raza ischezali, ischeznut i v 3y raz.

2. Osvobozhdeni 80% territorii. Ostavshiesya 20% s mirotvorcami ne oboronosposobniy ogrizok.

3. v den' po 1000, no v summe vse ravno budet ne bolshe 70 000. Eto realno skolko tam bylo, ne schitaya *******. Plus my toje budem tuda vozvrashat' svoix bejencev. V sela Shushi, Xojali i tak dalee.
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08.12.2020 07:02 Ответить
Цей десант рашкинський знаходиться в турецький мишоловці, Ердоган загодину переріже дорогу, і все - "миротворці в котлі"
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05.12.2020 22:31 Ответить
Около 2900 погибших , но парад . Кацапы в миротворцах на отвоёванной земле , - тоже парад . Армения теперь ( навечно ) под росийским танком , - тоже парад . Всем - парад . Грузия , грузины , - приготовьтесь у кацапов никогда не много им всегда мало .
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05.12.2020 21:33 Ответить
С Победой Азербайджан! Жаль, что остановились, надо было до конца оккупантов выбить со своей земли!
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05.12.2020 21:35 Ответить
і Україна і Азербайджан в моїй душі єдині
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05.12.2020 22:02 Ответить
этот фейк уже кучу раз опровергли...армянская постановка.боброедка же не зря в кацапосми ошивается
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05.12.2020 22:14 Ответить
Щодо цього відео не впевнений, що фейк. "Розстріл" на фоні прапора вірмен спростували, постанова. Розстріл "вірменських жінок" виявився розстрілом курдських воячок у Сирії. А от це відео не дає мені спокою. І шеврони азербайджанські, і форма їх. Якщо є посилання на спростування, надай будь-ласка посилання.
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05.12.2020 22:51 Ответить
Звичайно молодці, що звільнили окуповані території. Проте!!! Наявність задокументованих військових злочинів нівелює моє захоплення азербайджанськими ЗС...
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05.12.2020 22:03 Ответить
Припинення вогню у Нагірному Карабасі: В столиці Азербайджану Баку готують парад - Цензор.НЕТ 2518 а документы задокументованные у кого?
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05.12.2020 22:15 Ответить
к сожалению время дАртаньянов прошло . война дело грязное
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05.12.2020 22:57 Ответить
Ще римляни казали: "коли говорить зброя- закони мовчать".
Проте потрібно намагатись усе робити "чисто".
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05.12.2020 23:03 Ответить
новые беспилотники победили советскую технику.
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05.12.2020 22:50 Ответить
Заслужили.
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05.12.2020 23:16 Ответить
Адзербаджанцям є що святкувати
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06.12.2020 10:53 Ответить
Я не понимаю, Цензор на армян работает? Для чего искажать суть Соглашения? Там же всего 2 страницы, можно же уже разобраться?

"Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях".

Это - явная ложь. ВС Армении покидают все занимаемые позиции по мере вхождения миротворческих сил.
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08.12.2020 06:53 Ответить
 
 