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Из более сотни предприятий "Укроборонпрома" после реформирования останется 60-65, - Уруский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Из более ста предприятий, которые сейчас входят в состав "Укроборонпрома", в реформированном оборонно-промышленном комплексе Украины останется от 60 до 65 предприятий.

Об этом сообщил в интервью Радіо Свобода министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня есть более 100 предприятий, входящих в состав "Укроборонпрома". Они делятся на три категории. Первая категория - это те, которые полностью потеряли всякую связь с оборонной промышленностью, не имеют активов, серьезных никаких. Эта группа сформирована. И она идет на передачу в Фонд госимущества с последующей приватизацией или ликвидацией", - указал Уруский.

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Вторая часть, которая должна перейти в Фонд госимущества, - это "те, которые также уже не имеют отношения к оборонной промышленности, государственному оборонному заказу, но имеют активы серьезные… это примерно группа из более 40 предприятий".

"Остается костяк, тот, который будет в дальнейшем составлять основу государственной оборонной промышленности. Это где-то 60-65 предприятий, которые будут разделены на холдинговые компании по направлениям. Все эти предприятия подлежат корпоратизации. Все. С сохранением 100% государством", - рассказал министр.

Напомним, новый генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев сообщил, что в следующем году концерн будет ликвидирован. Он высказался за концепцию трансформации "Укроборонпрома" в два холдинга - "Оборонительные системы Украины" и "Аэрокосмические системы".

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
Из более сотни предприятий "Укроборонпрома" после реформирования останется 60-65, - Уруский - Цензор.НЕТ 6572
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05.12.2020 22:25
+7
Похоже хана придёт Укроборонпрому-зелёные начали и его "реХформировать". Капец
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05.12.2020 22:30
+6
И всё-таки в 155-й раз : нужен ли стране патронный завод и если да, то когда? 8-й год скоро будет с первых обещаний
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05.12.2020 22:24
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И всё-таки в 155-й раз : нужен ли стране патронный завод и если да, то когда? 8-й год скоро будет с первых обещаний
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05.12.2020 22:24 Ответить
Патронный завод, стране пока не нужен!
Не придумали ещё кто его из олигархов приХватизирует, вот сейчас приберут к рукам, первую "обанкротившуюся" партию оборонных заводов, потом вторую, потом оставшуюся, а уже тогда построят патронный завод-банкрот...
Ни разу в истории Украины, речь не шла об налаживании эфективного управления и работы государственных предприятий.
Звучит только одно Олигарх-Бурчеевское - Гони при3,14доватизацию!
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06.12.2020 09:11 Ответить
Из более сотни предприятий "Укроборонпрома" после реформирования останется 60-65, - Уруский - Цензор.НЕТ 6572
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05.12.2020 22:25 Ответить
й так видно зелені рехворми: оборонка мертва
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05.12.2020 22:27 Ответить
Все как всегда обанкротили ща скупят за копейки
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05.12.2020 22:27 Ответить
Нужниє люяди.
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05.12.2020 22:34 Ответить
Похоже хана придёт Укроборонпрому-зелёные начали и его "реХформировать". Капец
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05.12.2020 22:30 Ответить
Его и до зеленых точно так же реХвормировали!
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06.12.2020 09:12 Ответить
будут разделены на холдинговые компании по направлениям. Все эти предприятия подлежат корпоратизации. Все. С сохранением 100% государством", - рассказал министр
Расскажите хто-нить министру про что такое холдинг, корпорация и государство... -- а лучше -- гоните его в шею... ...тем более, у Зели это эффективней всего получается...*)
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05.12.2020 22:32 Ответить
Його не випадково прилашутвали до укроборонпрому.
"С начала апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина".

По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве."
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05.12.2020 22:37 Ответить
Директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина" назначен американский менеджер Антон Кульчицкий.
Смена председателя произошла сегодня, 17 июля 2020 года, по решению Совета директоров международного холдинга Progresstechgroup. Об этом сообщается на сайте компании.
Смена главы "Прогресстех-Украина" связана с назначением предыдущего руководителя компании - Олега Уруского - вице-премьер-министром Украины - Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/kurs-na-amerikanskiy-rynok-progressteh-ukraina-vozglavil-laureat-nasa-langley-1587442.html
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05.12.2020 23:18 Ответить
Одни предатели.
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06.12.2020 08:55 Ответить
Где-то я раньше видел эту рожу....Точно -Me Gusta по-испански означает I like It или Мне это нравится. Впервые мем с этим значением опубликовал в 2010 году иллюстратор Мэтт Освальд на 4chan. Позже в своём блоге на Tumblr он написал: "Я нарисовал противную рожу, известную как Me Gusta. Прости меня, интернет".
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06.12.2020 02:17 Ответить
"Из более сотни предприятий "Укроборонпрома" после реформирования останется 60-65, - Уруский." - у нас реформа означает ухудшить или уничтожить.
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05.12.2020 22:34 Ответить
c 1991 года развалили все предатели и жирные хари воровские. хочется, чтобы пришел к власти такой человек, который их всех будет казнить! желаю всем ***** смерти за развал армии и экономики. Просто сук надо расстреливать!!!
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05.12.2020 22:36 Ответить
и кому это нах... нужно?
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05.12.2020 22:41 Ответить
Сейчас они сами себя, как унтер-офицерская жена ("Ревизор", Н. Гоголь) сами себя высекут !..
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06.12.2020 09:16 Ответить
Если ты не зебил, то и не министр..
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05.12.2020 22:38 Ответить
,,,.Из более сотни предприятий "Укроборонпрома" после реформирования останется 60-65, - приказал Русский.(
Все понятно и это пистес. Всего лишь с 20 числа Мая месяца 2019 года все это гамо вообщепоявилось и вот.....Это полупистес в Украине.
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05.12.2020 22:41 Ответить
началась зима... не надо ждать весны... надо это говняное руководство во главе пердизентом либо ставить на место, либо...
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05.12.2020 23:02 Ответить
З цими "рехфарматорами" скоро оборонки може взагалі не стати...
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05.12.2020 23:53 Ответить
Можеш і не сумніватись!
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06.12.2020 09:17 Ответить
у вас забрали всё включая землю, но вы продолжаете молчать! стадо!
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06.12.2020 00:10 Ответить
медицину уничтожили, армию уничтожают, с..ка термиты зеленые
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06.12.2020 00:10 Ответить
Як би-ж то тільки ЗЕлені знищували !
Цим і пАпірєдніки займались, і наступники будуть займатись ... Гроші не пахнуть!
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06.12.2020 09:19 Ответить
Попередники создали армию с 0, сильную армию! Зесволочи пришли на все готовое, и просадили весь бюджет страны.
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06.12.2020 12:43 Ответить
Посмотрев в "честные" глаза очередного "проффесианала", преданного всей душой и всеми потрохами агрессивному безумному соседу с ядерной дубиной, разу понимаешь - его целью и задачей являются отнюдь не интересы защиты Украины в оборонной сфере! Когда в грязные, липкие руки попадают такие лакомые куски, как предприятия оборонного комплекса со всей готовой инфраструктурой, результат прогнозируем - банкротство, ликвидация, продажа за копейки и мгновенное возрождение, но уже под вражеским флагом. Такой и маму родную продаст! А может быть уже продал? Во всяком случае, с Украиной у урусского всё уже понятно!
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06.12.2020 05:54 Ответить
Розкрадання йде планово.Так треба розуміти цих клептоманів.
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06.12.2020 06:37 Ответить
Застав дурня Богу молитись ...
Це все що можна сказати про Зе владу.
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06.12.2020 10:51 Ответить
 
 