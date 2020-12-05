Из более сотни предприятий "Укроборонпрома" после реформирования останется 60-65, - Уруский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Из более ста предприятий, которые сейчас входят в состав "Укроборонпрома", в реформированном оборонно-промышленном комплексе Украины останется от 60 до 65 предприятий.
Об этом сообщил в интервью Радіо Свобода министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодня есть более 100 предприятий, входящих в состав "Укроборонпрома". Они делятся на три категории. Первая категория - это те, которые полностью потеряли всякую связь с оборонной промышленностью, не имеют активов, серьезных никаких. Эта группа сформирована. И она идет на передачу в Фонд госимущества с последующей приватизацией или ликвидацией", - указал Уруский.
Вторая часть, которая должна перейти в Фонд госимущества, - это "те, которые также уже не имеют отношения к оборонной промышленности, государственному оборонному заказу, но имеют активы серьезные… это примерно группа из более 40 предприятий".
"Остается костяк, тот, который будет в дальнейшем составлять основу государственной оборонной промышленности. Это где-то 60-65 предприятий, которые будут разделены на холдинговые компании по направлениям. Все эти предприятия подлежат корпоратизации. Все. С сохранением 100% государством", - рассказал министр.
Напомним, новый генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев сообщил, что в следующем году концерн будет ликвидирован. Он высказался за концепцию трансформации "Укроборонпрома" в два холдинга - "Оборонительные системы Украины" и "Аэрокосмические системы".
Пожалуйста, подождите...
Не придумали ещё кто его из олигархов приХватизирует, вот сейчас приберут к рукам, первую "обанкротившуюся" партию оборонных заводов, потом вторую, потом оставшуюся, а уже тогда построят патронный завод-банкрот...
Ни разу в истории Украины, речь не шла об налаживании эфективного управления и работы государственных предприятий.
Звучит только одно Олигарх-Бурчеевское - Гони при3,14доватизацию!
юяди.
Расскажите хто-нить министру про что такое холдинг, корпорация и государство... -- а лучше -- гоните его в шею... ...тем более, у Зели это эффективней всего получается...*)
"С начала апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина".
По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве."
Смена председателя произошла сегодня, 17 июля 2020 года, по решению Совета директоров международного холдинга Progresstechgroup. Об этом сообщается на сайте компании.
Смена главы "Прогресстех-Украина" связана с назначением предыдущего руководителя компании - Олега Уруского - вице-премьер-министром Украины - Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/kurs-na-amerikanskiy-rynok-progressteh-ukraina-vozglavil-laureat-nasa-langley-1587442.html
Все понятно и это пистес. Всего лишь с 20 числа Мая месяца 2019 года все это гамо вообщепоявилось и вот.....Это полупистес в Украине.
Цим і пАпірєдніки займались, і наступники будуть займатись ... Гроші не пахнуть!
Це все що можна сказати про Зе владу.