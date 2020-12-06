Наев поздравил украинских воинов с Днем ВСУ: Защита Родины всегда была призванием сильных духом. ВИДЕО
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Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев обратился к украинским воинам в День Вооруженных Сил Украины, который отмечается 6 декабря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ОС ЗСУ.
"Искренне поздравляю вас с праздником мужества, доблести и национального достоинства - Днем Вооруженных Сил Украины!
Защита Родины и ее суверенитета всегда была призванием сильных духом. А, став участниками судьбоносных для нашей страны событий, вы получили и большое уважение украинского народа.
Ваша служба является примером храбрости, выдержки и закалки.
Убежден, что проявленный Вами патриотизм и преданность Украине во время выполнения боевых задач, будут служить образцом для подражания будущими поколениями защитников.
Вечная память и слава каждому герою, который погиб за Украину!" - сказал Наев.
От имени командования Объединенных сил Вооруженных Сил Украины и себя лично Наев пожелал военнослужащим и их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Пожалуйста, подождите...
Повертайтеся додому неушкодженими.
Серце болить за вас.
P.S. Сволоту, яка обпльовує діаспору, посилаю далеко ... І хай ваше вам вернеться.
ніколи! (не звертайте уваги на диких і невихованих йолопів)
Ви з нами! І наші серця б"ються однаково! Любити Україну можна з-за океану, а деякі ненавидять її і тут (ще й як! віддаючи на поталу синам рабів з холопським уявленням меншовартості і
душеюдушонкою раба ...)
дякуємо всіх, хто стоїть плече в плече...і кому наше горе пече ! - так казали моя бабусічка...
...
ЗСУ рулить
И тут же..там ************** применяют дистанционное минирование участков расположения ВСУ. Уроды, ну что скажешь, с зеленым говном во главе. Но! ..но...почему не применить...робота-пылесоса для того же дистанционного разминирования...тех же участков!!! Ну вы поняли, используется только сам алгоритм робота пылесоса с док станцией, сам робот может быть просто бронемодуль с выносной штангой(вариант), имитируещей ходьбу человека. Осканировал участок, передал карту на док станцию, приехал зарядился, дальше следующий участок, достаточен радиоканал, а возле док станции вообще блютус. В него же сунуть GPS, карты и привязку в военным топграф. программам.
В итоге сам смысл дистанционного минирования теряется. Лишний риск для личного состава.