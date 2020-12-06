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Наев поздравил украинских воинов с Днем ВСУ: Защита Родины всегда была призванием сильных духом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев обратился к украинским воинам в День Вооруженных Сил Украины, который отмечается 6 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ОС ЗСУ.

"Искренне поздравляю вас с праздником мужества, доблести и национального достоинства - Днем Вооруженных Сил Украины!
Защита Родины и ее суверенитета всегда была призванием сильных духом. А, став участниками судьбоносных для нашей страны событий, вы получили и большое уважение украинского народа.

Ваша служба является примером храбрости, выдержки и закалки.

Убежден, что проявленный Вами патриотизм и преданность Украине во время выполнения боевых задач, будут служить образцом для подражания будущими поколениями защитников.

Вечная память и слава каждому герою, который погиб за Украину!" - сказал Наев.

Смотрите также: Наев поздравил украинских волонтеров: Благодаря вам ВСУ возродились и стали сильнее. ВИДЕО

От имени командования Объединенных сил Вооруженных Сил Украины и себя лично Наев пожелал военнослужащим и их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия.
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Топ комментарии
+25
Дорогі наші Захисники, ми всією душею і серцем з вами.
Повертайтеся додому неушкодженими.
Серце болить за вас.

P.S. Сволоту, яка обпльовує діаспору, посилаю далеко ... І хай ваше вам вернеться.
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06.12.2020 09:05
+21
Наев поздравил украинских воинов с Днем ВСУ: Защита Родины всегда была призванием сильных духом - Цензор.НЕТ 1883

...
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06.12.2020 09:07
+15
Наєв привітав українських воїнів із Днем ЗСУ: Захист Батьківщини завжди був покликанням сильних духом - Цензор.НЕТ 4560
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06.12.2020 09:30
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Наев поздравил украинских воинов с Днем ВСУ: Защита Родины всегда была призванием сильных духом - Цензор.НЕТ 9991 Наев поздравил украинских воинов с Днем ВСУ: Защита Родины всегда была призванием сильных духом - Цензор.НЕТ 7500
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06.12.2020 08:57 Ответить
"Наев поздравил украинских воинов с Днем ВСУ: Защита Родины всегда была призванием сильных духом." - Зеленский слабый духом, он четыре раза от защиты Родины откупился.
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06.12.2020 08:58 Ответить
Наев поздравил украинских воинов с Днем ВСУ: Защита Родины всегда была призванием сильных духом - Цензор.НЕТ 3526
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06.12.2020 09:01 Ответить
Откупился или уклонился?
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06.12.2020 11:34 Ответить
Віктор Хведорович Проффесор в Ростові щиро вітає українців зі святом:
Наев поздравил украинских воинов с Днем ВСУ: Защита Родины всегда была призванием сильных духом - Цензор.НЕТ 9413
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06.12.2020 09:04 Ответить
https://youtu.be/f-9BHlPTMk4
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06.12.2020 09:05 Ответить
Дорогі наші Захисники, ми всією душею і серцем з вами.
Повертайтеся додому неушкодженими.
Серце болить за вас.

P.S. Сволоту, яка обпльовує діаспору, посилаю далеко ... І хай ваше вам вернеться.
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06.12.2020 09:05 Ответить
півтора мільйона українців Канади ніхто і ніколи не зможе обплювати і зганьбити!
ніколи! (не звертайте уваги на диких і невихованих йолопів)
Ви з нами! І наші серця б"ються однаково! Любити Україну можна з-за океану, а деякі ненавидять її і тут (ще й як! віддаючи на поталу синам рабів з холопським уявленням меншовартості і душею душонкою раба ...)
дякуємо всіх, хто стоїть плече в плече...і кому наше горе пече ! - так казали моя бабусічка...
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06.12.2020 09:18 Ответить
Наев поздравил украинских воинов с Днем ВСУ: Защита Родины всегда была призванием сильных духом - Цензор.НЕТ 1883

...
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06.12.2020 09:07 Ответить
Тінь Сонця - Громом і Вогнем Наєв привітав українських воїнів із Днем ЗСУ: Захист Батьківщини завжди був покликанням сильних духом - Цензор.НЕТ 6118
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06.12.2020 09:14 Ответить
Зеленский и Ермак слил все спец операции СБУ и ГРУ поздравляю Вас и обменял убийц украинцев на заробитчанин России и с этим тоже Вас поздравляю, главное дебилы 73% не стрелять
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06.12.2020 09:16 Ответить
Наєв привітав українських воїнів із Днем ЗСУ: Захист Батьківщини завжди був покликанням сильних духом - Цензор.НЕТ 4560
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06.12.2020 09:30 Ответить
Самое главное это не поверить в то что в Украине есть сильная Армия.Которая способна победить Российскую.И все эти ВОПЛИ.Что мы можем воевать ,а Зеленский не дает.Вопли ни о чем.Сильные духом? А в реалии ЗАРОБИТЧАНЕ.Даже в 2014 большая часть отмобилизированных- были слабаки попавшие в Армию по глупости.Да были регулярные войска с хорошими обученными воинами - но основная масса или глупци или со слабой психикой и непониманием куда они попадут.Сказки о том что ВОЛОНТЕРЫ создали Армию - еще одно ошибочное мнение.Чтоб офицер стал офицером - ему ноужно 5- 6 лет.Волонтеры наверно офицеров за неделю делали как с Семенченко?.В реалии в Украине есть Армия готовая воевать - с низким качеством личного состава и старой техникой которой КАТАСТРОФИЧЕСКИ не хватает.За 6 лет войны техники поставили не больше 10% от нужного обьема и сейчас блокируют ее поставки в Армию сами же украинци - продавшись за деньги.И среди них много тех кто и воевал раньше....Ситуация очень плачевная и с каждым годом Армия все слабее и слабее....А как токо Высшее руководство поймет что войны не будет - об Армии начнут забывать - и ее начнут грабить - как сейчас хотят разграбить Укроборонопром....
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06.12.2020 10:04 Ответить
Tiльки на Вас надiя, пан генерал...
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06.12.2020 10:14 Ответить
Зі святом.
ЗСУ рулить Наєв привітав українських воїнів із Днем ЗСУ: Захист Батьківщини завжди був покликанням сильних духом - Цензор.НЕТ 8342
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06.12.2020 10:54 Ответить
Да, это наша армия и мы ею гордимся. И ...есть чем!
И тут же..там ************** применяют дистанционное минирование участков расположения ВСУ. Уроды, ну что скажешь, с зеленым говном во главе. Но! ..но...почему не применить...робота-пылесоса для того же дистанционного разминирования...тех же участков!!! Ну вы поняли, используется только сам алгоритм робота пылесоса с док станцией, сам робот может быть просто бронемодуль с выносной штангой(вариант), имитируещей ходьбу человека. Осканировал участок, передал карту на док станцию, приехал зарядился, дальше следующий участок, достаточен радиоканал, а возле док станции вообще блютус. В него же сунуть GPS, карты и привязку в военным топграф. программам.
В итоге сам смысл дистанционного минирования теряется. Лишний риск для личного состава.
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06.12.2020 11:33 Ответить
Вітаємо вас, пан Сергій, і ваших побратимів зі святом !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!! Наєв привітав українських воїнів із Днем ЗСУ: Захист Батьківщини завжди був покликанням сильних духом - Цензор.НЕТ 6412
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06.12.2020 11:58 Ответить
А УБИВАТЬ КОРРУПЦИОНЕРОВ ОЛИГАРХОВ ЭТО ЧЬЯ ЗАДАЧА !!!???
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06.12.2020 22:13 Ответить
 
 