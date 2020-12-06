Силовики Лукашенко задержали 69 человек на акциях протеста в Беларуси (обновлено). ВИДЕО
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На протестах в Беларуси 6 декабря задержали почти 70 человек. Участников акций задерживали в разных городах.
На данный момент известно о задержании 69 человек в Минске, Гродно, Бресте, Смолевичах и других городах. Об этом говорится в сообщении правозащитного центра "Весна", - информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что в Минске, Гродно и других городах Беларуси проходят акции протеста против фальсификации президентских выборов и насилия под общим названием "Марш свободы". Известно, что в Гродно задержали журналистов БелаПАН Марысю Харевич и Сергея Людкевича.
Точечные задержания прошли в нескольких районах Минска, где проходят акции протеста. В микрорайоне Каменная Горка задержали как минимум двух человек, около 20 протестующих там же разбежались при виде сотрудников силовых структур.
Кроме того, по информации очевидцев, несколько человек задержали на улице Столетова. Известно о задержаниях в микрорайонах Уручье и Лебяжьем.
По информации Белорусской ассоциации журналистов, в Гродно задержали двух журналистов агентства БелаПАН.
Информацию о задержаниях в Минске обнародовал также портал Onliner.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.
Самые массовые акции проходят по воскресеньям в белорусской столице. Последние несколько недель акции сменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши проходят в районах Минска.
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извини, но здесь не твой парашкостан, населенный потомственными дебилами
и трус - ты даже боишься сюда зайти под своим флажочком на аве
Был у меня, ещё при развитом Совке, одни друган -- художник...
Мечтал написать маслом полотно 2х4 метра -- называлось бы оно так: "В торжественной обстановке рабочие Путиловского Завода возвращают ключи от Зимнего Дворца, девяти Министрам-Капиталистам, в связи с острой нехваткой продуктов питания и предметов первой необходимости"
-- это было бы монументально! *)
Сенцов мог бы снять по этой картине гениальную картину.
Первый - стационарный. Робкие и не понимающие того, что они хотят, беларусы, тайно протестуют, незаметно собираясь по подворотням, где они, держа в своих карманах гордо свёрнутые в фиги пальцы, выражают Лукашенко своё недоверие. Это не спасает их от ментов, которые подобный хеппенинг считают нарушением канонов циркового искусства.
Второй цирк - выездной. В нем главную роль исполняет Тихановская, которая колесит по всему миру и просит зрителей этих выступлений перестать платить деньги на содержание циркового аппарата, чтобы гендиректор цирка обанкротился и попросил прощения.
В этом цирке нет хищных зверей, что очень снижает интерес к его выступлениям. Одни клоуны.
Кстати, на видео написано "Разгон". Но там никто никого не разгонял. То есть никто их не бил. Их только куда-то повели. Наверно в машины. Притом не видела, чтобы их хватали за руки. Посто стали теснить куда-то.