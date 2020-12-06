РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8621 посетитель онлайн
Новости Видео За рубежом
8 879 120
Беларусь (7524) задержание (6583) протест (5752)

Силовики Лукашенко задержали 69 человек на акциях протеста в Беларуси (обновлено). ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Силовики Лукашенко задержали 69 человек на акциях протеста в Беларуси (обновлено). ВИДЕО

На протестах в Беларуси 6 декабря задержали почти 70 человек. Участников акций задерживали в разных городах.

На данный момент известно о задержании 69 человек в Минске, Гродно, Бресте, Смолевичах и других городах. Об этом говорится в сообщении правозащитного центра "Весна", - информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что в Минске, Гродно и других городах Беларуси проходят акции протеста против фальсификации президентских выборов и насилия под общим названием "Марш свободы". Известно, что в Гродно задержали журналистов БелаПАН Марысю Харевич и Сергея Людкевича.

Точечные задержания прошли в нескольких районах Минска, где проходят акции протеста. В микрорайоне Каменная Горка задержали как минимум двух человек, около 20 протестующих там же разбежались при виде сотрудников силовых структур.

Кроме того, по информации очевидцев, несколько человек задержали на улице Столетова. Известно о задержаниях в микрорайонах Уручье и Лебяжьем.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, в Гродно задержали двух журналистов агентства БелаПАН.

Информацию о задержаниях в Минске обнародовал также портал Onliner.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции проходят по воскресеньям в белорусской столице. Последние несколько недель акции сменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши проходят в районах Минска.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оппозиция Беларуси обнародовала шесть сценариев развития событий в стране. Среди них и новые выборы, и военный переворот

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+17
"Щоб здобути свободу,потрібно ворогові дати зрозуміти.що заради свободи ти підешь на все.Тоді і тільки тоді ти знайдешь свободу"
Малкольм Ікс.
показать весь комментарий
06.12.2020 13:40
+12
Щиро похер. Дурна бульба цілком заслуговує на цей терор. Вони десятиліттями голосували за Луку та глузували з наших Майданів, нехай тепер вигрибають.
показать весь комментарий
06.12.2020 13:57
+10
Умер Лукашенко и попал в рай, там его черти за руки схватили и хрясь в котел с кипящей смолой! Лукашенко выныривает из него и говорит:
- Братцы, шо-ж вы делаете, в раю все не так должно быть!
А черти ему и говорят:
- Аааа… Александр Григорьевич, это вы, наверное, белорусское гос. ТВ смотрели?
показать весь комментарий
06.12.2020 14:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ты по-дебильному суешь сюда то, что не относится к делу
извини, но здесь не твой парашкостан, населенный потомственными дебилами
показать весь комментарий
06.12.2020 19:26 Ответить
так ты ж и есть папус, козломордый раб
и трус - ты даже боишься сюда зайти под своим флажочком на аве
показать весь комментарий
06.12.2020 19:25 Ответить
З жиру бісяться. І не плутайте особисту свободу з національною. Білоруси мають незалежну державу і особисту свободу, ніхто їх не тримає, вони їздять по всьому світу і працюють де хочуть і живуть. Хто багато їздив по світу, той знає, що ніде він не був щасливіший, ніж дома.
показать весь комментарий
06.12.2020 19:08 Ответить
Оксаночко, у мене зять має купу рідні на Гомельщині. Я сам живу теж недалеко від Білорусі (Взимку рибалить їжджу на Сож, там, де вона впадає в Дніпро. Один берег - Україна, інший Білорусь. На льоду сидимо поряд з білорусами, лоївчанами, що переходять Дніпро, до гирла Сожі... Буває, мотилем ділимся, буває, разом обідаємо... Ви думаєте, ми - німі? Чи у нас мови різні? Чи ми не обговорюємо, крім риболовлі, і політику?) То кому Ви "казки розказуєте"?... Я по Союзу (і не тільки по Союзу), попоїздив - не приведи господь, Вам стільки. Як Ви думаєте, я був сліпим, глухим і дурним, і з людьми не спілкувався?.
показать весь комментарий
06.12.2020 19:18 Ответить
та это проплаченный бот
показать весь комментарий
06.12.2020 19:27 Ответить
Шо-то связи с Минском нету ... ...задолбали променадники -- ни себе, ни людям.
Был у меня, ещё при развитом Совке, одни друган -- художник...
Мечтал написать маслом полотно 2х4 метра -- называлось бы оно так: "В торжественной обстановке рабочие Путиловского Завода возвращают ключи от Зимнего Дворца, девяти Министрам-Капиталистам, в связи с острой нехваткой продуктов питания и предметов первой необходимости"
-- это было бы монументально! *)
показать весь комментарий
06.12.2020 16:37 Ответить
Файно, й щиро -- дуже дякую! *)
показать весь комментарий
06.12.2020 17:29 Ответить
По-моему неплохо... Силовики Лукашенка затримали 69 осіб на акціях протесту в Білорусі (оновлено) - Цензор.НЕТ 9931
Сенцов мог бы снять по этой картине гениальную картину.
показать весь комментарий
06.12.2020 17:40 Ответить
Беларусь - это два цирка.


Первый - стационарный. Робкие и не понимающие того, что они хотят, беларусы, тайно протестуют, незаметно собираясь по подворотням, где они, держа в своих карманах гордо свёрнутые в фиги пальцы, выражают Лукашенко своё недоверие. Это не спасает их от ментов, которые подобный хеппенинг считают нарушением канонов циркового искусства.


Второй цирк - выездной. В нем главную роль исполняет Тихановская, которая колесит по всему миру и просит зрителей этих выступлений перестать платить деньги на содержание циркового аппарата, чтобы гендиректор цирка обанкротился и попросил прощения.

В этом цирке нет хищных зверей, что очень снижает интерес к его выступлениям. Одни клоуны.
показать весь комментарий
06.12.2020 16:51 Ответить
Завтра на работу, ждите теперь следующего воскресенья, а вдруг услышит ваши призывы воскресенья и уйдет Лукашенки в отставку возможно даже извинится пред вами, ну а завтра как и в остальные будни все дружно на работу в институт как ни в чем не бывало
показать весь комментарий
06.12.2020 17:07 Ответить
Силовики Лукашенка затримали 69 осіб на акціях протесту в Білорусі (оновлено) - Цензор.НЕТ 7254
показать весь комментарий
06.12.2020 18:18 Ответить
Трохи раніше, 1721-го року Петро 1 назвав "РОСІЯ" Московію, яка з 1272-го року була ординським поселенням. І тоді русинів назвав українцями, а Русь -- Україною. Це тоді він проводив такі реформи.
показать весь комментарий
06.12.2020 19:23 Ответить
Силовики Лукашенка затримали 69 осіб на акціях протесту в Білорусі (оновлено) - Цензор.НЕТ 5701 Valentin Nasus Я не знаю почему ваш пост не лайкают , но это шедевр , все кратко и понятно
показать весь комментарий
06.12.2020 19:23 Ответить
Протесты по подворотням? А может быть два миллиона минчан протестуют каждый в своей квартире? Кроме пары десятков человек которых арестовывают на улице.
показать весь комментарий
06.12.2020 20:31 Ответить
На втором видео идут 1,5 - 2 десятка людей. Вокруг многоэтажки, в которых десятки тысяч людей. Почему к этому весьма малому количеству людей не присоединяются жители домов. А нам рассказывают, о массовости протестов.

Кстати, на видео написано "Разгон". Но там никто никого не разгонял. То есть никто их не бил. Их только куда-то повели. Наверно в машины. Притом не видела, чтобы их хватали за руки. Посто стали теснить куда-то.
показать весь комментарий
06.12.2020 20:53 Ответить
Це все нагадує дитячу гру в "кошки и мышки". "Страйкарі" тікають, а мінти їх доганяють та хапають... Силовики Лукашенка затримали 69 осіб на акціях протесту в Білорусі (оновлено) - Цензор.НЕТ 4516
показать весь комментарий
06.12.2020 21:01 Ответить
А цього не повідомляють на цензорі про навіть більш масові затримання людей в Німеччині, Франції, Англії, Іспанії?
показать весь комментарий
06.12.2020 23:16 Ответить
Страница 2 из 2
 
 