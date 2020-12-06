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Видосиками войну не выигрывают, - Порошенко напомнил, что прошел год с Нормандской встречи в Париже. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Быть Верховным Главнокомандующим означает огромную ответственность.

Об этом заявил пятый президент Петр Порошенко в эксклюзивном интервью Сергею Высоцкому на телеканале "Эспрессо", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Что значит быть Верховным Главнокомандующим? Огромную ответственность. Это тот крест, который ты свалил себе на плечи и должен его нести. Это принятие тяжелых, мгновенных и хорошо скоординированных решений. Это не видосики. Видосиками войну не выигрывают", - отмечает Порошенко.

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Он отметил, что попытки нынешней власти умиротворить Путина бесполезны. "Путин за 20 лет пребывания у власти - и он собирается там еще пробыть - очень много повидал. Это ужасная ошибка - недооценивать противника, лидера страны-агрессора, который сидит перед тобой", - считает пятый президент.

"Сколько мы заложников ждем, уже год? У нас 9 декабря было написано, что если не будет прекращения огня, если не будет освобождения заложников, если не будет реализации "Минска", то будет план "Б". У нас осталось несколько дней плана "Б", - напоминает Петр Порошенко.

Лидер оппозиции предостерег, что Украина постепенно теряет доверие международных партнеров. "Как можно было представить "План Зеленского-Кравчука", абсолютно неукраинский, без того, чтобы не посоветоваться с нашими партнерами по "нормандскому формату" и США? Если есть доверие, тогда вы должны держать коалицию. Отказаться наконец от бессмысленных шагов, которые оправдывают Россию как агрессора, когда вы идете на прямой диалог с "населением Донецка и Луганска", - отмечает пятый президент.

Порошенко убежден, что нужно немедленно возвращаться к идее международной миротворческой миссии в Донбассе. "Ни разу не был за два года поднят вопрос о миротворцах. Мы уже фактически вышли на формулу, когда все стороны приняли необходимость решения Совета безопасности ООН по применению миротворцев. Эти миротворцы должны были стать на границе и обеспечить реализацию минских договоренностей. В день выборов их должны были заменить украинские пограничники", - напоминает Порошенко.

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"Вы увидели год назад Путина, вы заглянули ему в глаза. А что было улучшено кроме того, что были сданы переговорные позиции? Зато мы не получили ничего", - констатирует Петр Порошенко.

"Но разве я радуюсь этому? Точно нет. Мы с самого начала предложили, что мы готовы подставить плечо, поделиться опытом. Мы готовы сформировать, выстроить вертикаль принятия внешнеполитических решений. Нет, там царит хаос. Хаос в армии, во внешней политике, во внутренней политике, в экономической политике. Хаос в противодействии коронавирусу, хаос с конституционным кризисом. Украина уже не выдержит таких испытаний", - предостерегает лидер "Европейской Солидарности".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+87
Видосиками войну не выигрывают, - Порошенко напомнил, что прошел год с Нормандской встречи в Париже - Цензор.НЕТ 6036
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06.12.2020 19:29
+82
Лучший президент Украины!
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06.12.2020 19:29
+75
Видосиками войну не выигрывают, - Порошенко напомнил, что прошел год с Нормандской встречи в Париже - Цензор.НЕТ 251
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06.12.2020 19:37
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не буду писать,сразу забанят хоть внутри все и кипит.
Я - президент мира и не люблю деньги.....
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07.12.2020 14:17 Ответить
Напиши что любишь шаурму и тупые шутки клоуна из 95 квартета ... а еще когда тебе снижают квартплату а по факту кладут ><ер .... обмазывайся обещаниями ЗЕшаурмы у него их куда больше
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07.12.2020 23:58 Ответить
Та сгинь вже нечисть,ти його привело до влади,чмо однотурове,сгинь курва брехлива та ненажерлива разом із шимпанЗе!!!
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07.12.2020 18:38 Ответить
ты уроки уже сделал мальчик ???
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08.12.2020 00:00 Ответить
москвороте пішло ти в сраку
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08.12.2020 01:35 Ответить
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