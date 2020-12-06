Видосиками войну не выигрывают, - Порошенко напомнил, что прошел год с Нормандской встречи в Париже. ВИДЕО

Быть Верховным Главнокомандующим означает огромную ответственность.

Об этом заявил пятый президент Петр Порошенко в эксклюзивном интервью Сергею Высоцкому на телеканале "Эспрессо", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Что значит быть Верховным Главнокомандующим? Огромную ответственность. Это тот крест, который ты свалил себе на плечи и должен его нести. Это принятие тяжелых, мгновенных и хорошо скоординированных решений. Это не видосики. Видосиками войну не выигрывают", - отмечает Порошенко.

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Он отметил, что попытки нынешней власти умиротворить Путина бесполезны. "Путин за 20 лет пребывания у власти - и он собирается там еще пробыть - очень много повидал. Это ужасная ошибка - недооценивать противника, лидера страны-агрессора, который сидит перед тобой", - считает пятый президент.

"Сколько мы заложников ждем, уже год? У нас 9 декабря было написано, что если не будет прекращения огня, если не будет освобождения заложников, если не будет реализации "Минска", то будет план "Б". У нас осталось несколько дней плана "Б", - напоминает Петр Порошенко.

Лидер оппозиции предостерег, что Украина постепенно теряет доверие международных партнеров. "Как можно было представить "План Зеленского-Кравчука", абсолютно неукраинский, без того, чтобы не посоветоваться с нашими партнерами по "нормандскому формату" и США? Если есть доверие, тогда вы должны держать коалицию. Отказаться наконец от бессмысленных шагов, которые оправдывают Россию как агрессора, когда вы идете на прямой диалог с "населением Донецка и Луганска", - отмечает пятый президент.

Порошенко убежден, что нужно немедленно возвращаться к идее международной миротворческой миссии в Донбассе. "Ни разу не был за два года поднят вопрос о миротворцах. Мы уже фактически вышли на формулу, когда все стороны приняли необходимость решения Совета безопасности ООН по применению миротворцев. Эти миротворцы должны были стать на границе и обеспечить реализацию минских договоренностей. В день выборов их должны были заменить украинские пограничники", - напоминает Порошенко.

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"Вы увидели год назад Путина, вы заглянули ему в глаза. А что было улучшено кроме того, что были сданы переговорные позиции? Зато мы не получили ничего", - констатирует Петр Порошенко.

"Но разве я радуюсь этому? Точно нет. Мы с самого начала предложили, что мы готовы подставить плечо, поделиться опытом. Мы готовы сформировать, выстроить вертикаль принятия внешнеполитических решений. Нет, там царит хаос. Хаос в армии, во внешней политике, во внутренней политике, в экономической политике. Хаос в противодействии коронавирусу, хаос с конституционным кризисом. Украина уже не выдержит таких испытаний", - предостерегает лидер "Европейской Солидарности".