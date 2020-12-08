НАБУ задержало экс-чиновника АО "Николаевоблэнерго" на взятке главе ФГИ Сенниченко в $50 тыс. ВИДЕО

Бывший чиновник АО "Николаевоблэнерго", 70% акций которого принадлежит государству, разоблачен во вторник на предложении и предоставлении неправомерной выгоды главе Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщается в официальном канале НАБУ в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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"Бывший чиновник "Николаевоблэнерго" предложил председателю ФГИ $100 тыс. за назначение на должность председателя правления акционерного общества. Причем $50 тыс. экс-чиновник обещал уплатить сразу, остальную часть средств - уже после назначения на должность. Кроме того, указанное лицо обещало ежемесячно предоставлять председателю Фонда госимущества $200 тыс. неправомерной выгоды как часть теневой прибыли, полученной благодаря своей должности", - говорится в сообщении.

Экс-чиновник был разоблачен во время передачи первой части неправомерной выгоды. Сейчас он задержан, решается вопрос сообщения ему о подозрении.

Отмечается, что это уже третья попытка подкупа главы ФГИ Дмитрия Сенниченко.

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