Десантно-штурмовые войска учились на юге Украины удерживать противника, высадившегося на морское побережье, до прихода основных сил. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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На юге Украины прошли учения десантно-штурмовых войск, входящих в состав Объединенных сил.
Об этом сообщает Командование Объединенными силами ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Тренировка "крылатой пехоты"
Быстро выдвигаться на направления, находящиеся под угрозой, и надежно удерживать противника, высадившегося на морское побережье, до прихода основных сил, именно такие задачи, в ходе тактико-специальных учений, были поставлены командующим Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Наевым подразделениям десантно-штурмовых войск, которые защищают южные рубежи Украины.
- Во время боевой выучки, состоялся штурм господствующей высоты. Особое внимание уделялось умению командиров управлять подразделением, следить за ходом боя, вести разведку противника, своевременно ставить задачи подчиненным, умело использовать все огневые средства, а также результаты огневого поражения противника, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.
"С поставленными задачами десантники справились хорошо, значительно повысив свои практические навыки. А, по временным показателям и слаженными действиями все подразделение, подчиненные Командованию Объединенными силами ВС Украины, были оценены как готовые выполнять задачи по назначению", - говорится в сообщении.
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И мне кажется, что танки являются фактором только при условии мощной и современной ПВО. Карабах - ярчайшее подтверждение.
А ЗРКашки Байрактары пощелкали как орешки. Я вот, кстати, так и не понял почему?
Численность авиации россии в Крыме УЖЕ больше, чем у нас по всей стране. Это без учета качественного превосходства и возможностей переброски резерва с континента. Российская авиация будет прикрывать свой десант до тех пор пока не появится наша авиация. А потом авиация против авиации.
ЗРК - согласен, могут очень помочь. Но они у нас есть? Сколько? Что с боеприпасами к ним? Какого поколения? Вот тут бы и учения были бы показательны. Что бы мы, т.с., спали спокойно. Но таких учений нет. Почему-то ...
1-Все не поеазують (ворог також читає наші ЗМІ).
2-Недофінансування - це проблема. Але Фонди так просто не освоїш.
3-Переставити таку махіну, яка наше військо на нові рейки дуже важко. А для цього потрібні люди, які знають, що хочуть отримати і можуть це зробити. Залучення молодого покоління без знання ситуації та системи своє показало (я про законодавчу та виконавчі гілки влади).
Позитивно те, що частини, які залучені до ведення бойових дій шліфують свою майстерність. А якщо ми будемо чекати нової техніки чи зброї, то це нас нідочого не приведе. Зрештою історія з Біблії про Голіафа або повстання Маковіїв повинно нас чомусь навчити.
2. рэп бы хоть наш, если есть норм на видео наложили
3. если посм. немецкое видео с 40-вых, то там гораздо круче простые пехотинцы действуют.
4. ах да, наши штурмовать "Изоляцию" мол хотели(притом их бы там ждали, учитывая дЕрмаков и прочих, прости Яхве, хомчаков)
В кучу сбиваются... друг на друга постоянно смотрят, как будто ждут чего то ... Дистанцию не держат...
В общем спектакль...
так бы по щам кацапам дали сразу